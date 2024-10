Điểm tin Kinh doanh 15/10: Giá vàng: Giá vàng trong nước tăng mạnh

Tiền rục rịch rời chứng khoán trước áp lực đáo hạn trái phiếu cuối năm; SJC Đà Nẵng mở cửa, khách mua vàng miếng phải đăng ký online - Giá vàng: Giá vàng trong nước tăng mạnh Theo ghi nhận, hôm 14-10, giá vàng các thương hiệu đồng loạt tăng 150.000-500.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 83 triệu đồng/lượng mua vào – 85 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày 13-10. Giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang là 83 triệu đồng/lượng mua vào – 85 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào/bán ra so với ngày hôm 13-10. Giá vàng PNJ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 82,450 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 83,40 triệu đồng/lượng (tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra) so với ngày 13-10. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu cũng tăng lên mốc 83 triệu đồng/lượng mua vào – 85 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với ngày 13-10. Mức giá tương tự cũng được ghi nhận với vàng Phú Quý SJC. Giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu cũng tăng lên mức 82,880 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 83,780 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tăng 350.000 đồng/lượng so với ngày hôm 13-10 cả ở cả 2 chiều (mua và bán). Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, đa số chuyên gia kỳ vọng giá sẽ tăng hoặc đi ngang. Steve Liesman, phóng viên kinh tế của CNBC cho biết, báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 không thay đổi so với tháng 8. Điều này có nghĩa không có dấu hiệu lạm phát trong báo cáo này. Chỉ số PPI phù hợp với dự báo của thị trường. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn đang trên đà cắt giảm lãi suất trong năm nay. Theo các nhà phân tích, bất kỳ dữ liệu kinh tế nào ảnh hưởng đến chu kỳ nới lỏng của Fed có thể gây áp lực lên giá vàng. James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex cho biết, nhà đầu tư chốt lời sau các báo cáo kinh tế Mỹ như CPI và USD tăng mạnh. Động thái bán ra của các nhà đầu tư có thể chưa kết thúc. Giá vàng đang kiểm tra các mức kháng cự. - Tiền rục rịch rời chứng khoán trước áp lực đáo hạn trái phiếu cuối năm Các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm bất động sản sẽ phải tìm kiếm nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ trái phiếu đến hạn. Việc này có thể dẫn đến tình trạng một phần dòng vốn đầu tư bị rút ra khỏi thị trường chứng khoán, chuyển hướng sang thị trường trái phiếu để đáp ứng nhu cầu thanh toán nợ... Trong báo cáo mới công bố, Chứng khoán KIS nhận thấy giá trị trái phiếu đáo hạn gần 460 nghìn tỷ đồng trong năm 2024. Đây là giá trị đáo hạn cao nhất theo số liệu hiện có. Áp lực này chủ yếu tập trung trong quý 2 và quý 4 của năm. Cụ thể, giá trị đáo hạn trong quý 2 là hơn 130 nghìn tỷ đồng và 165 nghìn tỷ đồng trong quý 4, chiếm 29% và 36% tổng giá trị đáo hạn cả năm 2024. Điều này tạo ra áp lực lớn trong việc huy động vốn để đáo hạn trái phiếu từ các doanh nghiệp. Bất động sản là ngành chịu áp lực đáo hạn trái phiếu lớn nhất trong quý 4/2024. Theo Chứng khoán KIS, giá trị trái phiếu đáo hạn của ngành này đạt 55 nghìn tỷ đồng, cao nhất trong các ngành, chiếm khoảng 33,5% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn theo ngành trong quý 4/2024. Theo sau là ngân hàng với hơn 50 nghìn tỷ đồng giá trị đáo hạn. - Quảng Ngãi, Quảng Nam: Giá cau tăng cao, người dân phấn khởi Năm nay giá cau tăng đột biến, hiện mỗi kg cau tươi có giá trên 100 đồng/kg. Người dân trồng cau ở tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam rất phấn khởi, vui mừng. Với giá cau tươi ngay từ đầu vụ đã 50 nghìn đồng/kg giờ lên trên 100 nghìn đồng/kg, mỗi cây cau mang lại cho gia đình khoảng 1 triệu đồng. Đây là mức thu lãi cao mà ít cây trồng nào ở địa phương có thể so sánh được. Nhiều người trồng cau cho biết, những năm trước giá cau cao nhất chỉ khoảng 30 đến 40 nghìn đồng/kg. Năm nay giá cau tăng đột biến, ngay từ đầu vụ đã có giá gần 50 nghìn đồng/kg, đến giờ giá đã lên 100 nghìn đồng/kg. - SJC Đà Nẵng mở cửa, khách mua vàng miếng phải đăng ký online Ngày 14-10, Chi nhánh SJC miền Trung thông báo đồng loạt hoạt động trở lại 3 cửa hàng tại TP Đà Nẵng trong sáng cùng ngày. Đó là các cửa hàng gồm: Cửa hàng 193 Hùng Vương, 185 Nguyễn Văn Linh và cửa hàng mỹ nghệ số 8 Bạch Đằng. Trong đó, 2 cửa hàng có giao dịch vàng miếng gồm cửa hàng ở đường Hùng Vương và Nguyễn Văn Linh cùng thông báo, chỉ nhận khách mua vàng miếng đã đăng ký trực tuyến. Theo đó, kể từ ngày 14-10, chi nhánh SJC miền Trung triển khai nhận đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến thông qua website của SJC. - Nhập khẩu dược phẩm tăng mạnh, 9 tháng tiêu 3,15 tỷ USD 9 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu dược phẩm của cả nước đạt gần 3,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2023, Với tốc độ nhập khẩu như hiện tại, dự tính cả năm nay sẽ vượt 4 tỷ USD. Nhập khẩu dược phẩm của nước ta tăng mạnh trong 9 tháng của năm 2024. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm tháng 8/2024 đạt 350 triệu USD, giảm 10,9% so với tháng 7/2024 nhưng tăng 18,7% so với tháng 8/2023. Sang tháng 9, mức chi tiếp tục tăng mạnh, đạt 374 triệu USD. Tính chung 9 tháng năm 2024 nhập khẩu dược phẩm đạt gần 3,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường lớn cung cấp dược phẩm cho Việt Nam (số liệu 8 tháng) là Pháp, Mỹ, Đức, Ấn Độ; trong đó nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Pháp, đạt 366 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 13,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp theo là nhập từ Mỹ đạt 295 triệu USD, tăng 17,7%, chiếm 10,7%; thị trường Đức đạt trên 242 triệu USD, tăng 19,2%, chiếm 8,8%; thị trường Ấn Độ đạt trên 221 triệu USD, tăng 36,4%, chiếm 8%; Nhập khẩu từ thị trường Italia tăng 43%, đạt 190 triệu USD, chiếm 6,9%. Nhìn chung, nhập khẩu dược phẩm từ phần lớn các thị trường 9 tháng đầu năm 2024 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023. Quy mô thị trường dược phẩm Việt Nam liên tục phình to ra trong những năm gần đây. Theo thống kê của Cục quản lý Dược Việt Nam (DAV), năm 2015 mới đạt 3,3 tỷ USD, đến 2021 đạt 6,9 tỷ USD, 2022 đạt 7,3 tỷ USD và và vượt 7,7 tỷ USD vào cuối năm ngoái.