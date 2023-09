Điểm tin kinh doanh 14/9: Vàng quay đầu lao dốc

Theo đó, tính đến 20 giờ ngày 12/9, tổng số xe chở hàng hóa xuất khẩu nằm chờ tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh là 874 xe. Trong đó, xe chở trái cây vẫn chiếm số lượng lớn nhất với 473 xe; 131 xe chở các loại mặt hàng khác và 270 xe nằm ngoài khu vực cửa khẩu chưa xác định được mặt hàng.

Số lượng xe nằm chờ xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có chiều hướng giá tăng đáng kể trong những ngày gần đây.

Cụ thể, nếu so với ngày trước đó, lượng xe nằm chờ trong ngày 12/9 tăng thêm 101 xe; còn nếu so với ngày 10/9, thì lượng xe nằm chờ tăng 294 xe (ngày 10/9 có 580 xe nằm chờ); tăng 503 xe so với ngày 9/9; tăng 550 xe so với ngày 8/9; tăng 601 xe so với ngày 7/9; tăng 675 xe so với ngày 6/9 và tăng 677 xe so với ngày 5/9…

Lượng xe nằm chờ xuất khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gia tăng trong những ngay qua được xác định do lượng xe (nhất là xe chở trái cây) từ nội địa đưa lên gia tăng. Bởi lẽ, năng lực thông quan những ngày qua luôn được duy trì ổn định ở mức trên 1.000 xe mỗi ngày.

Cụ thể, tổng lượng xe thông quan vào ngày 5/9 đạt 1.198 xe; ngày 6/9 là 1.242 xe; ngày 7/9 là 1.214 xe; ngày 8/9 là 1.178 xe; ngày 9/9 là 1.348 xe; ngày 10/9 là 1.258 xe; ngày 11 và 12/9 lần lượt đạt 1.216 và 1.230 xe.

- Sắp diễn ra UpRace 2023

Dự án chạy bộ vì cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn tại Việt Nam - UpRace 2023 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 06/10/2023 đến 29/10/2023, với sự đồng hành của ba tổ chức xã hội trong lĩnh vực giáo dục, xã hội, môi trường.

Nguồn quỹ năm nay sẽ do các doanh nghiệp: Ngân hàng CIMB Việt Nam, VNG, Nutifood, Minh Long I và công ty TNHH Chăm Sóc Người Cao Tuổi Hoà Bình đóng góp cho các tổ chức: Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (ASVHO) và Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet).