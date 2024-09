Điểm tin Kinh doanh 14/9: Giá vàng: Vàng nhẫn tăng mạnh

Lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng, mức tăng không cao; Cổ phiếu của Tập đoàn Danh Khôi tiếp tục giảm sàn, thanh khoản đột biến - Giá vàng: Vàng nhẫn tăng mạnh Giá vàng chiều 13/9 tăng mạnh đối với vàng nhẫn trong khi giá vàng miếng SJC vẫn ổn định. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá vàng miếng SJC ở mức 78,5 - 80,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 12/9. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 78,5 - 80,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 12/9. Giá vàng Phú Quý SJC niêm yết giá vàng SJC đang được mua vào ở mức 78,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 80,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 12/9. Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 77,95 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 79,1 triệu đồng/lượng, tăng 450 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 450 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 12/9. Vàng PNJ tại Hà Nội đang được mua vào ở mức 77,95 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 79,1 triệu đồng/lượng, tăng 450 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 450 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 12/9. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng 78,5 - 80,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 12/9. Trong khi đó giá vàng nhẫn tăng mạnh. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 77,9 - 79,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 450 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 12/9. Giá vàng thế giới hôm 13/9 vẫn duy trì trên mốc 2.548,2 USD/ounce. - Cổ phiếu của Tập đoàn Danh Khôi tiếp tục giảm sàn, thanh khoản đột biến Phiên 13/9, nhà đầu tư tiếp đà tháo chạy, đẩy cổ phiếu NRC của CTCP Tập đoàn Danh Khôi giảm sàn về mức 2.70 đồng/cp với tổng khối lượng giao dịch cao đột biến hơn 8,5 triệu đơn vị – nằm trong top thanh khoản thị trường. Đây là phiên giảm sàn thứ 2 của cổ phiếu này. Trước đó, trong phiên 12/9, cổ phiếu NRC cũng giảm sàn nhưng khối lượng giao dịch chỉ hơn 1,8 triệu đơn vị. Diễn biến tiêu cực của DRC ngay khi Tập đoàn Danh Khôi báo lãi thành lỗ sau soát xét, đồng thời doanh nghiệp bị kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục. Theo Báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên 2024, doanh thu ghi nhận 2,6 tỷ đồng, giảm 77,8% so với báo cáo tự lập trước đó do điều chỉnh giảm doanh thu của các hợp đồng tư vấn. Kỳ này, chi phí tài chính (toàn bộ là chi phí lãi vay, lãi trái phiếu) và chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm nhưng vẫn ở mức cao với ghi nhận lần lượt 27 tỷ đồng và 25,9 tỷ đồng. Khoản thu nhập khác tăng 60%, lên 66 tỷ đồng nhờ ghi nhận các khoản bồi thường do thanh lý hợp đồng. Kết quả, doanh nghiệp này chuyển lãi thành lỗ sau soát xét với điều chỉnh ghi nhận lỗ sau thuế hơn 10 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập trước đó doanh nghiệp báo lãi 7,1 tỷ đồng. Ngoài việc lãi thành lỗ, trên BCTC soát xét bán niên 2024 còn ghi nhận kết luận ngoại trừ. Theo đó, đơn vị kiểm toán cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp đã ghi nhận khoản thu nhập từ việc phạt vi phạm hợp đồng với CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings (bên liên quan) với giá trị 66 tỷ đồng. Khoản tiền này được doanh nghiệp sử dụng để hợp tác kinh doanh theo hợp đồng ngày 27/6/2024. Tuy nhiên, đến thời điểm lập BCTC, đơn vị kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng để đánh giá tính hiệu quả của việc hợp tác kinh doanh trong ngắn hạn từ việc sử dụng dòng tiền từ khoản thu nhập kể trên. Mặt khác, đơn vị kiểm toán đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh liên quan đến việc nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn Danh Khôi. - Lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng, mức tăng không cao Từ đầu tháng 9 tới nay, có 10 ngân hàng đã thông báo tăng lãi suất, tuy nhiên mức tăng chỉ trong khoảng 0,1% tới 0,2%/năm. Chuyên gia VCBS cho rằng, mức tăng nhẹ sẽ chưa tạo ra cuộc đua lãi suất giữa các ngân hàng thương mại. Ngày 13/9, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, mã: OCB) đã tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,1 tới 0,2 điểm % tại các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, OCB tăng 0,2%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ một tới 8 tháng, và 0,1%/năm với kỳ hạn 9 - 11 tháng. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn một tháng tại OCB là 3,9%/năm, 2 tháng là 4%/năm, 3 - 4 tháng là 4,1%/năm, và 5 tháng là 4,5%/năm. Cũng với mức tăng 0,2%/năm, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 - 8 tháng niêm yết tại 5,1%/năm. OCB tăng 0,1%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 9 - 11 tháng lên 5,1%/năm. Các kỳ hạn còn lại bao gồm 12 - 15 tháng giữ nguyên mức 5,2%/năm, 18 tháng là 5,4%/năm, 21 tháng là 5,5%/năm, 24 tháng là 5,6%/năm, và 36 tháng là 5,8%/năm. Bên cạnh OCB, ngân hàng Techcombank ngày 12/9 cũng đã tăng lãi suất tiền gửi thêm 0,2% - 0,3% tại một số kỳ hạn. Cụ thể, theo biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy, lãi suất ở kỳ hạn dưới 3 tháng tăng 0,2%/năm, lên mức 3,6%/năm. Lãi suất ở kỳ hạn 3 - 5 tháng tăng 0,2%/năm, lên mức 3,8%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng tăng 0,3%/năm lên mức 4,8%/năm. Lãi suất ở kỳ hạn 12 tháng trở lên vẫn giữ nguyên ở mức 5,2%/năm. Một ngân hàng khác cũng vừa tăng lãi suất tiền gửi tại tất cả các kỳ hạn là NCB sau hơn 2 tháng. Theo biểu lãi suất sản phẩm tiết kiệm trực tuyến, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ một đến 15 tháng tăng 0,1%/năm, và kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng tăng 0,05%/năm. Cụ thể, lãi suất ở kỳ hạn một tháng niêm yết ở mức 3,8%/năm, 2 tháng là 4%/năm, 3 tháng là 4,1%/năm, 4 tháng là 4,2%/năm và 5 tháng là 4,3%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 - 7 tháng được niêm yết lần lượt ở mức 5,45% và 5,5%/năm. Kỳ hạn 8 - 9 tháng lần lượt là 5,55% và 5,56%/năm. Kỳ hạn 10 - 11 tháng đang có mức lãi 5,7% và 5,75%/năm. Lãi suất tiết kiệm ở kỳ hạn 12 tháng tăng lên mức 5,8%/năm, kỳ hạn 13 và 15 tháng là 5,9%/năm. Đặc biệt, lãi suất tiết kiệm ở kỳ hạn 18 đến 36 tháng tăng lên 6,15%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất hiện nay theo biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết. - Viettel hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ 100 tỷ đồng Tính đến ngày 13/9, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) hỗ trợ người dân và khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi tổng giá trị khoảng 100 tỷ đồng. Viettel đóng góp 20 tỷ đồng vào quỹ của Bộ Quốc phòng và 80 tỷ đồng các dịch vụ cung cấp cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai. Viettel hỗ trợ trực tiếp tiền dịch vụ vào tài khoản của hơn 2 triệu khách hàng và thiết lập liên lạc khẩn cấp cho người dân và các đội cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Viettel ưu tiên thiết lập liên lạc mới và cung cấp hàng trăm SIM điện thoại tại các xã, huyện xảy ra sự cố sạt lở để đảm bảo liên lạc cho các đội cứu hộ, như xã Phúc Khánh, xã Nậm Lúc (Lào Cai), xã Ca Thành (Cao Bằng). Cùng với các hỗ trợ về kết nối thông tin liên lạc, Viettel thực hiện khoảng 3.000 chuyến xe, vận chuyển khoảng 7.500 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm đến các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão. Viettel duy trì hoạt động các bưu cục để tiếp nhận hàng hoá, nhu yếu phẩm từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ người dân. Cùng với đó, Viettel phục vụ 500 điểm sạc pin điện thoại tại các khu vực bị mất điện lưới. Đến nay, mạng lưới Viettel đã được khôi phục hoàn toàn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. - Người lao động bị ảnh hưởng bão số 3 được hỗ trợ đến 10 triệu đồng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã có công văn về việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra. Tại Công văn 2038/TLĐ-QHLĐ về việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra có nêu rõ, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ động nắm bắt tình hình và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động với tinh thần cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất, đến tận tay các gia đình người lao động bị thiệt hại do cơn bão số 3 ra. Đồng thời, chủ động có văn bản đề nghị Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (theo quy định của quỹ) cho đối tượng cụ thể như sau: - Hỗ trợ 10 triệu đồng/người đối với đoàn viên, người lao động bị thiệt mạng do ảnh hưởng của bão. - Hỗ trợ mức từ 1-5 triệu đồng/người đối với đoàn viên, người lao động bị thương nặng phải nằm viện điều trị. - Hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng/trường hợp (từ nguồn tài chính tích lũy chỉ thường xuyên) đối với những địa phương, ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 3 - căn cứ mức độ thiệt hại về tài sản (nhà cửa bị tốc mái, lũ cuốn trôi, sạt lở, nhà cửa bị hư hỏng cần sửa chữa ngay...) để đoàn viên, người lao động khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. - Giá USD tự do lao dốc về gần mốc 25.000 đồng Phiên hôm 13/9, tỷ giá đồng loạt được điều chỉnh giảm, trong đó thị trường tự do ghi nhận mức giảm mạnh 150 đồng. Phiên 13/9, tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 15 đồng so với phiên hôm qua, xuống mức 24.194 đồng/USD. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần hôm 13/9 là 25.381 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.963 đồng/USD. Tỷ giá USD/VND tại các nhà băng cũng cùng chiều tỷ giá trung tâm. Vietcombank niêm yết giá mua bán USD được niêm yết ở mức 24.360 - 24.730 đồng/USD, giảm 20 so với chốt phiên trước. BIDV điều chỉnh đến 30 đồng cả hai chiều, niêm yết ở mức 24.375 - 24.715 đồng/USD. ACB niêm yết giá USD ở mức 24.340 - 24.700 đồng/USD, cùng giảm 50 đồng so với cuối phiên trước. Eximbank giảm 10 đồng cả hai chiều, xuống mức 24.340 - 24.820 đồng/USD... Đáng chú ý trên thị trường tự do, giá USD lao dốc trong phiên hôm nay, về gần mốc 25.000 đồng. Cụ thể, giá mua giảm 150 đồng và giá bán giảm 160 đồng, xuống mức 24.990 - 25.080 đồng/USD. Theo các chuyên gia phân tích, tỷ giá USD/VND đã giảm nhanh hơn so với kỳ vọng nhờ diễn biến suy yếu của đồng USD. ​Dự báo chung, tỷ giá USD/VND cuối năm 2024 chỉ dao động quanh mức 25.000 đồng/USD, tăng khoảng 3% so với cuối năm ngoái.​