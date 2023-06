Điểm tin kinh doanh 14/6: Vàng trong nước tăng, thế giới giảm nhẹ

Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2023, với 2.996 ô tô điện được bàn giao cho khách hàng.

VF 8 là mẫu xe dẫn dắt doanh số của VinFast trong tháng 5/2023, với 1.274 xe được bàn giao, trở thành mẫu ô tô điện bán chạy nhất thị trường trong tháng qua. Xếp ở vị trí tiếp theo là VF e34, với 960 xe đến tay khách hàng.

Hai mẫu xe mới được bàn giao trong năm 2023 là VF 9 và VF 5 Plus cũng có lượng xuất xưởng ấn tượng trong tháng 5. Cụ thể, đã có thêm 430 xe VF 9 được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe VF 9 lăn bánh tại Việt Nam tính đến hết tháng 5 đạt 679 xe. Đây là mẫu SUV điện cao cấp nhất của VinFast, với hai tuỳ chọn 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi, cùng hai phiên bản Eco và Plus.

Với VF 5 Plus - mẫu xe điện được các khách hàng trẻ quan tâm và ưa chuộng nhờ sở hữu thiết kế trẻ trung, cá tính với nhiều lựa chọn màu sắc cùng các công nghệ thông minh tiên tiến - đã được VinFast bàn giao thêm 332 chiếc trong tháng 5. Tổng cộng, hiện đã có 368 chiếc VF 5 Plus đến tay chủ nhân và đang lăn bánh trên cả nước.

Luỹ kế đến hết tháng 5, VinFast đã bàn giao tổng cộng 8.483 xe ô tô điện cho khách hàng tại thị trường Việt Nam kể từ đầu năm, bao gồm 368 chiếc VF 5 Plus, 4.065 chiếc VF e34, 3.371 chiếc VF 8 và 679 chiếc VF 9.

- Doanh thu Petrovietnam vượt 20% kế hoạch dù giá dầu giảm sâu

Với nỗ lực gia tăng sản xuất, Petrovietnam đã hoàn thành vượt mức cao kế hoạch SXKD; góp phần cung ứng các mặt hàng chiến lược như khí, điện, đạm, xăng dầu,… Doanh thu Petrovietnam vượt 20% kế hoạch trong bối cảnh giá dầu giảm sâu.

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu thô tháng 5/2023 đạt 0,92 triệu tấn, vượt 15,6% KH tháng, tăng 2,6% so với thực hiện tháng 4/2023, bằng thực hiện cùng kỳ năm 2022; tính chung 5 tháng đạt 4,41 triệu tấn, vượt 13,8% KH 5 tháng. Trong đó, khai thác dầu thô trong nước tháng 5/2023 đạt mức cao nhất kể từ đầu năm, đạt 0,77 triệu tấn, vượt 18,4% KH tháng, tăng 3% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2022; tính chung 5 tháng đạt 3,66 triệu tấn, vượt 16,3% KH 5 tháng. Khai thác dầu thô ở nước ngoài tháng 5/2023 đạt 149.500 tấn, vượt 3,1% KH tháng, tăng 0,9% so với thực hiện tháng 4/2023; tính chung 5 tháng đạt 751.600 tấn, vượt 2,6% KH 5 tháng.

Sản lượng khai thác khí tháng 5/2023 của Petrovietnam đạt 0,75 tỷ m3, vượt 27,6% KH tháng, tăng 2,8% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022; tính chung 5 tháng đạt 3,44 tỷ m3, vượt 21,8% KH 5 tháng. Sản lượng khí trung bình ngày khai thác tháng 5 cũng là mức cao nhất từ đầu năm đến nay.