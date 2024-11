Điểm tin Kinh doanh 14/11: Giá vàng: Vàng nhẫn giảm sâu

HOSE hủy niêm yết hơn 49,5 triệu cổ phiếu TNA; Công ty mẹ Shopee đạt doanh thu kỷ lục - Giá vàng: Vàng nhẫn giảm sâu Giá vàng hôm 13/11 ở trong nước tiếp tục có sự điều chỉnh, theo đó vàng nhẫn PNJ tiếp tục giảm sâu, lùi về mốc 80,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng SJC ổn định giá so với hôm 12/11. Tại thời điểm 13 giờ 45 phút ngày 13/11, vàng nhẫn thương hiệu PNJ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra, hiện đang giao dịch ở mức 80,8 - 82,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Với mức giảm ít hơn, vàng SJC của Tập đoàn Vàng bạc, đá quý Phú Quý đang mua vào ở mức 82,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng; bán ra 84 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng. Trong khi đó, vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI tiếp tục giữ giá so với ngày hôm 12/11, giao dịch ở mức 80,5 - 84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, giá vàng SJC trong một tháng qua (từ ngày 13/10 đến 13/11) đã giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Trên thị trường thế giới, giá vàng xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng. Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống còn 2.600,93 USD/ounce vào lúc 2 giờ 23 phút sáng 13/11 (giờ Hà Nội). Trong phiên này, đã có thời điểm giá vàng giảm 1% xuống 2.589,59 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 20/9/2024. Trong khi đó, giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ giảm 0,4%, đóng cửa ở mức 2.606,30 USD/ounce. Phiên này, chỉ số USD tăng lên mức cao trong hơn 4 tháng. Điều này khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người đang nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng bitcoin cũng tăng giữa bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng đồng tiền này sẽ có sự bứt phá khi ông Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng cao hơn. Bất chấp đà giảm của vàng trong phiên này, ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia về thị trường tại công ty môi giới RJO Futures, cho rằng thị trường vàng vẫn có xu hướng tăng giá trong dài hạn. Chính sách hiện tại của Mỹ dự kiến sẽ gây ra lạm phát và nếu lạm phát tiếp tục gia tăng, vàng sẽ được hưởng lợi. Về mặt kỹ thuật, ông Pavilonis dự đoán thị trường đang có dấu hiệu chuẩn bị cho một đợt tăng giá, với ngưỡng hỗ trợ vào khoảng 2.600 USD/ounce. - Giá vàng thế giới biến động mạnh Giá vàng tăng nhẹ khi các nhà đầu tư "săn lùng vàng" sau đợt giảm mạnh trong phiên trước. Thị trường cũng gây chú ý về dữ liệu lạm phát của Mỹ đang chờ đợi lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Trong phiên giao dịch ngày 13/11, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 2.608,18 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9 trong phiên giao dịch trước. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,3% lên 2.614,10 USD. Kelvin Wong - nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA tại châu Á - Thái Bình Dương - cho biết: "Hiện tại, một số hoạt động săn hàng hời đang diễn ra khi giá vàng giảm xuống mức 2.600 USD. Các phiên giao dịch gần đây chứng kiến ​​vàng bị ảnh hưởng tiêu cực do đồng USD mạnh hơn, kỳ vọng về chính sách lạm phát của ông Trump sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ cắt giảm lãi suất". Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch dự đoán có 60,3% khả năng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, giảm so với mức 77,3% của tuần trước. Vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát nhưng lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng. - Quận 8 sắp có Co.opXtra Đại siêu thị Co.opXtra Tạ Quang Bửu - thành viên trực thuộc Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) – đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục trưng bày, hàng hóa để chuẩn bị chính thức khai trương vào ngày 15/11/2024 tại Phường 5, Quận 8. Đại siêu thị Co.opXtra Tạ Quang Bửu tọa lạc tại Tầng 2, TTTM Central Premium, 854 - 856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP. HCM. Phát huy thành công của Co.opXtra Long Bình vừa được khai trương vào tháng 10/2024, Co.opXtra Tạ Quang Bửu tiếp tục được Saigon Co.op đầu tư theo mô hình tinh gọn, tối ưu hóa trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại, tập trung nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Co.opXtra Tạ Quang Bửu có diện tích khoảng 3.000 m2, cung cấp hơn 30.000 mặt hàng nhu yếu chất lượng gồm thực phẩm tươi sống, khu ẩm thực chế biến nấu chín, thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, thời trang và đồ gia dụng. Bên cạnh các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao, đại siêu thị Co.opXtra Tạ Quang Bửu kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu cao cấp từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, Australia và New Zealand... Co.opXtra Tạ Quang Bửu còn triển khai các dịch vụ dành riêng cho cư dân chung cư Central Premium như giao hàng tận nhà trong vòng 1 tiếng… cùng nhiều dịch vụ tiện ích khác. Tại Co.opXtra Tạ Quang Bửu, khách hàng được phục vụ bởi robot Xtrabot – nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp, từng gây “bão” khi lần đầu ra mắt tại Co.opXtra Long Bình. Co.opXtra Tạ Quang Bửu có quầy tính tiền tự động, máy tự nấu mì, tủ đựng đồ thông minh… mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất của ngành bán lẻ hiện đại. - HOSE hủy niêm yết hơn 49,5 triệu cổ phiếu TNA Hơn 49,5 triệu cổ phiếu TNA của Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 19/11 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có quyết định về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TNA của Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam. Theo thông báo, hơn 49,5 triệu cổ phiếu TNA sẽ chính thức bị hủy niêm yết từ ngày 19/11. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu này là 13/9 do trước đó, TNA đã bị đình chỉ giao dịch. Lý do mà HOSE đưa ra cho quyết định này là do tổ chức niêm yết này đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trước đó, cổ phiếu TNA bị kiểm soát từ ngày 17/10/2024 do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Đến nay, TNA chưa thực hiện công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024. - Công ty mẹ Shopee đạt doanh thu kỷ lục Sea Limited, công ty mẹ của Shopee và Garena, ghi nhận doanh thu 4,3 tỷ USD trong quý III năm nay, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023, cũng là số thu cao nhất lịch sử công ty. Sea Limited, công ty mẹ của Shopee và Garena có trụ sở tại Singapore, vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2024 với doanh thu 4,3 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi doanh thu mảng giải trí trực tuyến giảm 16% xuống gần 499 triệu USD, mảng thương mại điện tử và các dịch vụ khác của Sea đã tăng 41% lên 3,4 tỷ USD. Với riêng mảng thương mại điện tử, Shopee ghi nhận 2,8 tỷ đơn hàng được giao thành công trong quý III, tăng 24% so với cùng kỳ. Giá trị giao dịch cũng tăng tương ứng 25% lên 25,1 tỷ USD. Bên cạnh nguồn thu từ phí giao dịch và quảng cáo, các dịch vụ liên quan đến hậu cần cũng đem về cho Sea hơn 767 triệu USD. “Shopee đang trên đà đạt được mục tiêu cả năm là tăng trưởng GMV ở mức 25%. Dư nợ cho vay của SeaMoney đã tăng hơn 70% so với cùng kỳ trong quý này, trong khi vẫn duy trì tỷ lệ nợ xấu ổn định. Và đối với Garena, chúng tôi kỳ vọng lượng tải về cả năm của Free Fire sẽ tăng hơn 30% theo năm”, Forrest Li, Chủ tịch kiêm CEO Sea, nhận định. Sau khi trừ thuế và các loại chi phí, tập đoàn này báo lãi ròng 153 triệu USD quý III trong khi cùng kỳ lỗ 144 triệu USD.