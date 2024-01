Điểm tin kinh doanh 14/1: Giá vàng: Thị trường trong nước và quốc tế tăng mạnh

Fed đã trả cho các tổ chức tài chính tổng số tiền lãi 281,1 tỉ đô la vào năm 2023, so với 102,4 tỉ đô la vào năm 2022. Trong khi đó, tiền lãi thu được từ trái phiếu mà Fed sở hữu đạt tổng cộng 163,8 tỉ đô la vào năm ngoái, so với 170 tỉ đô la năm 2022. Fed cho biết, chi phí hoạt động của 12 ngân hàng khu vực nằm dưới sự giám sát Hội đồng Thống đốc Fed là 5,5 tỉ đô la vào năm 2023.

- Giá gạo tại các 'vựa lúa' lớn của châu Á vẫn ổn định

Giá gạo xuất khẩu từ các “vựa lúa” lớn của châu Á vẫn ổn định trong tuần này, do nhu cầu lương thực thiết yếu này ở mức vừa phải đã được bù đắp bởi nguồn cung giảm.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 510-517 USD/tấn, không đổi so với tuần trước khi giá tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Một nhà xuất khẩu tại Kakinada, Andhra Pradesh cho biết nhu cầu hơi thấp, nhưng các nhà xuất khẩu không thể hạ giá vì đồng rupee mạnh lên. Nguồn cung cũng đang giảm ở các bang phía bắc.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 653 USD/tấn, cũng không thay đổi so với tuần trước.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh dự đoán nhu cầu của thế giới đối với gạo Việt Nam vẫn cao trong năm nay. Mức giá này vẫn có thể khuyến khích nông dân mở rộng sản xuất trong vụ tiếp theo.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan được báo giá ở mức 648-650 USD/tấn, ít thay đổi so với mức 650 USD/tấn trong tuần trước, do các thương nhân cho rằng mức giá này là do nhu cầu không thay đổi từ các thị trường Đông Nam Á.

Một thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho biết nhu cầu từ Indonesia và Philippines vẫn được duy trì. Bên cạnh đó, sự biến động của tỷ giá hối đoái trong tuần này cũng giúp giữ giá gạo ổn định.