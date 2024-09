Điểm tin Kinh doanh 13/9: Giá vàng: Vàng nhẫn tăng, vàng miếng neo cao

Bão Yagi ‘càn quét’, khoản nợ của khách hàng bị thiệt hại lớn sẽ được xem xét; Tháng 8 lượng xe nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh - Bão Yagi ‘càn quét’, khoản nợ của khách hàng bị thiệt hại lớn sẽ được xem xét Cơn bão Yagi đã tàn phá nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, có gần 12.000 khách hàng với hơn 26.000 tỷ đồng dư nợ bị ảnh hưởng. “Những khoản nợ của của các doanh nghiệp khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nuôi trồng thủy hải sản, các ngân hàng thương mại (NHTM) cần có cơ chế chính sách hợp lý, trước hết hoãn giãn nợ, giảm lãi và đặc biệt mạnh dạn cho vay mới để các doanh nghiệp, người dân và hộ gia đình có vốn mới quay vòng. Các khoản nợ cũ sẽ được xem xét giải quyết phù hợp”, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết. “Đây là vấn đề lớn đặt ra với các cấp, các Ngành, đặc biệt với ngành Ngân hàng và các NHTM. Theo đó, phải cần có những chính sách đảm bảo kịp thời, phù hợp và giải quyết ngay những nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài góp phần ổn định cuộc sống trong những ngày mưa bão này cũng như khắc phục hậu quả trong thời gian tới”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết. - VNPT triển khai gói hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trị giá 50 tỷ đồng Ngày 12/9/2024, tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 (Yagi) và công bố gói hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trị giá 50 tỷ đồng. Tập đoàn VNPT đã quyết định triển khai một gói hỗ trợ đặc biệt dành cho người dân và khách hàng bị ảnh hưởng của bão lũ với tổng trị giá 50 tỷ đồng, trong đó 25 tỷ đồng hiện vật (do CBCNV VNPT mỗi người đóng góp một ngày lương và từ nguồn Quỹ chính sách xã hội của VNPT) và 25 tỷ đồng là các dịch vụ VNPT cung cấp hỗ trợ người dân vùng lũ. VNPT đặt mục tiêu trong vòng 10 ngày sẽ triển khai gói hỗ trợ này tới tận tay người dân với những hình thức hỗ trợ thiết thực nhất nhằm góp phần giúp người dân địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tại các địa phương mạng lưới viễn thông nói chung bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, VNPT cũng đã chia sẻ mạng lưới với các doanh nghiệp viễn thông khác. Tính đến nay, đã có gần 550.000 thuê bao di động mạng khác sử dụng mạng VinaPhone để duy trì liên lạc, giờ cao điểm mạng VinaPhone tại các khu vực bão lũ đã phục vụ đồng thời gần 300.000 thuê bao di động mạng khác. - Giá vàng: Vàng nhẫn tăng, vàng miếng neo cao Theo ghi nhận, giá vàng hôm 12/9 tăng đối với giá vàng nhẫn; giá vàng miếng duy trì ổn định, niêm yết ở mức 78,5 - 80,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều 12/9, giá vàng trên thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau: Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 78,50 triệu đồng/lượng mua vào và 80,50 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội đang là 78,50 triệu đồng/lượng mua vào và 80,50 triệu đồng/lượng bán ra. Tương tự, giá vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh cũng đang mua vào với 78,50 triệu đồng/lượng và 80,50 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 77,50 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 78,65 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ tại Hà Nội giao dịch ở mức 77,50 triệu đồng và bán ra ở mức 78,65 triệu đồng/lượng. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu cũng duy trì ổn định ở cả chiều mua vào - bán ra, niêm yết lần lượt ở mức 78,50 triệu đồng/lượng mua vào và 80,50 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng Phú Quý SJC cũng duy trì ổn định, giao dịch lần lượt ở mức 78,50 triệu đồng/lượng mua vào và 80,50 triệu đồng/lượng bán ra. Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 77,5 - 78,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng 12/9. Tương tự, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 77,3 - 78,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng. - Shopee giúp người dùng tiết kiệm hơn 1.800 tỷ đồng xuyên suốt sự kiện 9/9 Riêng giá trị miễn phí vận chuyển mà người dùng tiết kiệm được xuyên suốt sự kiện “9/9 Ngày Siêu Mua Sắm” là hơn 726 tỷ đồng. Đặc biệt trong ngày 9/9, số lượng đơn hàng bán ra tăng gấp 4 lần ngày thường, tập trung vào các sản phẩm chăm sóc cá nhân và chăm sóc nhà cửa. Shopee đã khép lại sự kiện “9/9 Ngày Siêu Mua Sắm” thành công, tạo chuỗi giá trị cộng hưởng cho người mua và người bán trên sàn. Xuyên suốt hai tuần lễ diễn ra sự kiện 9/9, người dùng tận hưởng tối đa các chương trình ưu đãi đến từ Shopee và gần 1,6 triệu người bán cùng thương hiệu, kết quả tiết kiệm hơn 1.800 tỷ đồng chi phí mua sắm. Đáng chú ý, người dùng có xu hướng chú trọng đầu tư cho bản thân và nhà ở vào dịp cuối năm. Thể hiện ở việc sản phẩm chăm sóc da mặt, sản phẩm giặt giũ và chăm sóc nhà cửa nằm trong top 5 ngành hàng bán chạy nhất, với lượng đơn bán ra trong ngày 9/9 tăng đến 6 lần so với ngày thường. Đặc biệt, người dùng Shopee đã sử dụng gần 80 triệu mã miễn phí vận chuyển để mua sắm xuyên suốt sự kiện 9/9. Trong đó, họ ưu tiên sử dụng mã freeship để mua sắm các sản phẩm “nặng ký” như tủ lạnh, máy rửa bát, sofa giường. Ngoài ra, lượng đơn hàng cồng kềnh bán ra nhiều nhất thuộc về các ngành hàng gồm: đồ nội thất, sản phẩm giặt giũ & chăm sóc nhà cửa, tã bỉm, đồ vệ sinh cho thú cưng, dụng cụ thể thao & dã ngoại. Bên cạnh đó, người dùng cũng tận dụng tối đa ưu đãi freeship hỏa tốc đến 70.000 đồng của chương trình “Phí Ship 0 Đồng”. Minh chứng ở lượng đơn hàng hỏa tốc tăng gấp 3 lần so với ngày thường và hàng chục nghìn đơn hàng hỏa tốc phí ship 0 đồng đã kịp đến tay người dùng ngay trong ngày 9/9. - Tháng 8 lượng xe nhập khẩu về Việt Nam giảm mạnh Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 8 vừa qua, cả nước đã nhập khẩu 15.061 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt gần 300 triệu USD, giảm 12,6% về lượng và giảm 13,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc có dấu hiệu giảm trong tháng 8 nhưng luỹ kế 8 tháng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu lại vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Hết tháng 8 cả nước nhập khẩu 106.627 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 22,9% về lượng và tăng 7,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng dù tăng trưởng lượng xe gấp 3 lần tăng trưởng kim ngạch nên trị giá bình quân ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ đầu năm đến thời điểm hiện tại cũng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Tính bình quân từ đầu năm đến nay trị giá bình quân gần 21.000 USD/xe (chưa tính các khoản thuế); trong khi chỉ số này của cùng kỳ năm ngoái là khoảng 23.500 USD/xe. Thị trường cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam chủ yếu đến từ châu Á với các tên tuổi truyền thống như Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc. Hết tháng 8, Indonesia dẫn đầu thị phần về cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 43.810 xe, kim ngạch đạt 642,24 triệu USD; Thái Lan đứng thứ hai với 39.101 xe, kim ngạch đạt 756,64 triệu USD; Trung Quốc đứng thứ ba với 19.649 xe, kim ngạch đạt gần 582 triệu USD. Trước đó, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, vào tháng 7 cả nước nhập khẩu 17.233 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch đạt 343,8 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 10,6% về kim ngạch so với tháng trước.