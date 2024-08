Điểm tin Kinh doanh 13/8: Giá vàng: Vàng nhẫn giảm nhẹ phiên đầu tuần

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 76,5-78,5 triệu đồng/lượng, đứng yên so chốt phiên hôm 11/8. Trong khi, giá vàng nhẫn SJC 9999 giao dịch mua vào 76,2 triệu đồng/lượng, bán ra 77,55 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so chốt phiên trước đó.

Tổng Giám đốc tại Bannockburn Global Forex Marc Chandler dự đoán giá vàng sẽ có xu hướng đi ngang, ít nhất là vào thời điểm đầu tuần.

- DKSH Việt Nam tiếp tục được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất Châu Á

Lần thứ năm liên tiếp, DKSH Việt Nam được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) bởi HR Asia. Đặc biệt, năm nay đánh dấu lần đầu tiên công ty được công nhận là “Doanh Nghiệp Quan Tâm Nhân Viên Toàn Diện” (Most Caring Company). Giải thưởng ghi nhận cho những nỗ lực của DKSH trong việc nâng cao trải nghiệm của nhân viên đồng thời mang đến một môi trường làm việc lý tưởng.

DKSH liên tục thúc đẩy môi trường làm việc toàn diện, đa dạng và công bằng từ trong các chính sách quy định và chương trình đào tạo, cho đến quy trình tuyển dụng với trọng tâm giúp con người phát triển. Bên cạnh việc mang đến những nội dung đào tạo thông qua nền tảng nội bộ, kinh nghiệm thực tiễn và tính linh hoạt, DKSH thường xuyên vinh danh những nhân viên góp phần vào sự phát triển mục tiêu và giá trị của công ty thông qua giải thưởng “DKSH Fantree Awards”. Hơn thế nữa, công ty không ngừng thúc đẩy sự đa dạng trong đội ngũ nhân sự giúp đảm bảo một không gian làm việc mà mỗi cá nhân cảm thấy kết nối và phát triển tối đa.

Đặc biệt, với ưu tiên hàng đầu trong việc nâng cao sức khỏe tinh thần của nhân viên, DKSH lần đầu tiên nhận được danh hiệu “Doanh Nghiệp Quan Tâm Toàn Diện”. Để thực hiện hoá văn hoá không chỉ hỗ trợ về mặt cá nhân mà còn thúc đẩy phát triển toàn diện, DKSH quan tâm cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của nhân viên thông qua các sự kiện gắn kết nội bộ được tổ chức thường xuyên. Bên cạnh đó, công ty còn tôn trọng và lắng nghe những ý kiến của nhân viên thông qua việc triển khai khảo sát định kỳ để tiếp nhận phản hồi và chia sẻ từ nhân viên.

- Người Mỹ đổ tiền mạnh vào cổ phiếu

Nhà đầu tư cá nhân Mỹ đang phân bổ một tỷ lệ cao gần mức kỷ lục vào cổ phiếu, chỉ sau mức đỉnh ghi nhận được vào năm 2021...

Niềm tin của nhà đầu tư, nền kinh tế khỏe mạnh và mức tăng trưởng tốt của thị trường chứng khoán trong vài thập kỷ qua đang thúc đẩy người dân Mỹ đổ tiền vào cổ phiếu. Năm 2024, trong số các tài sản tài chính, tỷ lệ phân bổ vào cổ phiếu và tài sản liên quan tới thị trường cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân Mỹ là 41,6%.

Hiện tại, 62% người dân Mỹ sở hữu cổ phiếu - mức cao nhất trong 20 năm. Trong đó, tỷ lệ người thu nhập cao sở hữu cổ phiếu là 87%, theo sau là người thu nhập trung bình với 65% và người thu nhập thấp với 25%. Chỉ riêng trong quý 1/2024, giá trị tài sản của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường cổ phiếu tăng thêm 3,8 nghìn tỷ USD so với quý trước.

Tương tự, người Mỹ cũng đầu tư mạnh hơn vào cổ phiếu trong giai đoạn bong bóng internet. Tỷ lệ đầu tư giảm đáng kể sau khi bong bóng vỡ, khi nhà đầu tư bị thiệt hại bởi các khoản đầu tư mạo hiểm vào những công ty công nghệ tăng trưởng. Thông thường, đây là những công ty tăng trưởng nhanh nhưng chưa có lợi nhuận.