Điểm tin Kinh doanh 13/7: Giá vàng: Vàng nhẫn nhiều thương hiệu vượt vàng miếng SJC

Vàng PNJ mua vào ở mức 75,1 triệu đồng/lượng và bán ra mức 76,6 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 500.000 đồng và 400.000 đồng so kết phiên hôm 11/7.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 76,15-77,4 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 550.000 đồng (mua vào) và 600.000 đồng (bán ra) so chốt phiên hôm 11/7.

Tại thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 12/7, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra, đứng yên so kết phiên hôm trước.

Tính đến 12 giờ 30 phút ngày 12/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng mạnh 43,8 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.414,5 USD/ounce.

- Tỷ giá đồng yên biến động mạnh, Nhật Bản có thể đã can thiệp

Cú tăng 3% của đồng yên so với USD trong phiên ngày thứ Năm khiến thị trường dấy lên đồn đoán rằng Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối để vực dậy tỷ giá đồng nội tệ...

Sau khi tăng vọt trong phiên ngày thứ Năm, tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với đồng USD giằng co mạnh trong phiên sáng 12/7, trong bối cảnh có một số đồn đoán cho rằng nhà chức trách Nhật có thể đã can thiệp vào thị trường sau khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát yếu hơn dự báo.

Phiên sáng 12/7 tại thị trường châu Á, đồng USD có lúc tăng giá 0,3% so với đồng yên, đạt 159,45 yên đổi 1 USD. Có thời điểm, đồng USD giảm 0,7% so với đồng yên, còn 157,75 yên đổi 1 USD.

Trước đó, trong phiên ngày thứ Năm tại thị trường New York, đồng USD sụt giá khoảng 2% so với đồng yên, còn 158,55 yên đổi 1 USD, từ mức 161,52 yên đổi 1 USD vào đầu phiên giao dịch. Đây là phiên giao dịch chứng kiến mức tăng giá mạnh nhất của đồng yên kể từ cuối năm 2022.

Cú tăng 3% của đồng yên so với USD trong phiên ngày thứ Năm khiến thị trường dấy lên đồn đoán rằng Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối để vực dậy tỷ giá đồng nội tệ.

- Hơn 700.000 tấn gạo được Việt Nam xuất sang Indonesia trong nửa đầu năm 2024