Điểm tin Kinh doanh 13/10: Giá vàng: Vàng nhẫn PNJ tiếp tục tăng

Trung Quốc: Thị trường lớn nhất của rau quả Việt Nam; Nhận diện nhóm cổ phiếu sẽ là tâm điểm đầu tư tháng 10 - Giá vàng: Vàng nhẫn PNJ tiếp tục tăng Giá vàng hôm 12/10 ở trong nước đã có sự điều chỉnh ở mặt hàng vàng nhẫn. Theo đó, vàng nhẫn PNJ đã tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại thời điểm 14 giờ ngày 12/10, vàng nhẫn thương hiệu PNJ đã có sự tăng đột biến so với các thương hiệu cùng loại. Theo đó, vàng nhẫn PNJ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được mua vào ở mức 82,3 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng; bán ra ở mức 83,3 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với ngày hôm 11/10. Trong khi đó, vàng miếng SJC của Tập đoàn Vàng bạc, đá quý Phú Quý giá ổn định so với một ngày trước đó, giao dịch mua vào ở mức 82,5 triệu đồng/lượng, bán ra 84,5 triệu đồng/lượng. Vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI tiếp tục giữ giá so với ngày hôm 11/10, giao dịch ở mức 82,5 – 84,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, giá vàng SJC trong một tháng qua (từ ngày 12/9 đến 12/10) đã tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào-bán ra. Trên thị trường thế giới, giá vàng trên sàn Kitco giao dịch ở mức 2.648,2 USD/ounce, tăng 0,59% so với một ngày trước đó. Giá vàng tương lai giao tháng 12-2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.660,1 USD/ounce. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang kỳ vọng 84,4% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản và 15,6% giữ nguyên lãi suất như hiện tại ở cuộc họp ngày 7-11 tới. Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research cho rằng, tốc độ cắt giảm lãi suất được dự báo sẽ chậm hơn, có thể tiếp tục gây áp lực lên vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông dự báo sự bất ổn địa chính trị vẫn tiếp tục hỗ trợ cho kim loại quý. Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ dự báo, các yếu tố kinh tế vĩ mô như chính sách nới lỏng tiền tệ toàn cầu đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua vàng. Lãi suất thấp làm giảm chi phí giữ vàng, khuyến khích nhà đầu tư dồn tiền nhiều hơn vào kim loại quý. - IMF điều chỉnh cơ chế cho vay, nhiều quốc gia ‘thở phào’ khi tiết kiệm được hàng tỷ USD Các cải cách về cơ chế cho vay của Tổ chức Tiền tệ thế giới (IMF) công bố ngày 11/10 đưa 8 quốc gia mắc nợ thoát khỏi yêu cầu phải trả phụ phí khi vay từ IMF. Bà Kristalina Georgieva, Tổng giám đốc IMF, cho biết các cải cách mới sẽ giúp các nước thành viên giảm tới 36% chi phí vay, tương đương tiết kiệm khoảng 1,2 tỷ USD mỗi năm. Theo thông báo từ ban điều hành IMF, tổ chức này đã nhất trí điều chỉnh phụ phí mà các quốc gia mắc nợ cao phải trả, như Ukraine và Argentina, bắt đầu từ ngày 1/11/2024. IMF sẽ nâng ngưỡng nợ mà các thành viên bắt đầu phải trả phụ phí. Sự điều chỉnh này sẽ giúp 8 quốc gia thoát khỏi việc phải trả thêm chi phí đi vay từ IMF, bao gồm Benin, Bờ Biển Ngà, Gabon, Georgia , Moldova, Senegal, Sri Lanka và Suriname. IMF ước tính sẽ chỉ có 11 quốc gia buộc phải đáp ứng yêu cầu trả phụ phí khi chính sách mới có hiệu lực. Theo Reuters, Chính phủ Argentina đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của IMF và cho biết các cải cách sẽ giúp nước này tiết kiệm được 3,2 tỷ USD. - TPHCM tôn vinh hơn 170 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2024 UBND TPHCM vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tôn vinh hơn 170 doanh nghiệp, doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2024. UBND TPHCM đã tôn vinh 93 doanh nghiệp và 84 doanh nhân tiêu biểu năm 2024. Ngoài ra, chính quyền thành phố còn quyết định trao tặng Bằng khen cho 38 doanh nghiệp và 28 doanh nhân đạt danh hiệu tiêu biểu 4 lần liên tiếp, thể hiện sự bền bỉ và không ngừng phát triển, theo TTXVN. Trong đó, 93 doanh nghiệp tiêu biểu năm nay đều có vốn chủ sở hữu đạt 47.859 tỉ đồng; doanh thu trong hai năm 2022 - 2023 là 244.078 tỉ đồng, với lợi nhuận đạt 755 tỷ đồng; tổng nộp ngân sách trong hai năm là 16.429 tỉ đồng; tạo việc làm ổn định cho 58.257 lao động và tham gia các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí 300 tỉ đồng. - Trung Quốc: Thị trường lớn nhất của rau quả Việt Nam Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc được dự báo sẽ đạt từ 4,5 đến 5 tỷ USD trong cả năm 2024 và tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 46,28 tỷ USD, tăng 21%. Trong số 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông lâm thủy sản, hiện Trung Quốc đứng vị trí thứ 2 và chiếm 20,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam. Tuy nhiên, với một số mặt hàng nông sản của Việt Nam, trong đó, có mặt hàng rau quả nói chung, trái cây nói riêng, từ nhiều năm nay Trung Quốc đang đứng ở vị trí Top đầu trong số các thị trường xuất khẩu. Năm 2023, xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc đạt hơn 3,6 tỷ USD, chiếm 65% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đã đạt 3 tỷ USD, gần bằng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong cả năm 2023. - Nhận diện nhóm cổ phiếu sẽ là tâm điểm đầu tư tháng 10 TPS nhận định VN-Index tháng 10/2024 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng cũng mở ra cơ hội đầu tư vào hai lĩnh vực có tiềm năng thu hút dòng tiền mạnh là cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. 2 kịch bản cho thị trường tháng 10/2024 Trong báo cáo Chiến lược thị trường Chứng khoán tháng 10, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá rằng, thị trường tiếp tục gặp khó khăn tại vùng kháng cự 1.300 điểm trong tháng 9/2024. Dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, TPS đã đưa ra 2 kịch bản cho thị trường tháng 10/2024. Kịch bản tích cực: với khả năng xảy ra 70%, VN-Index vượt lên 1.300 điểm, bắt đầu xu thế tăng mới. Kịch bản này xảy ra khi lực mua tham gia tích cực, kéo thanh khoản lên cao, xác nhận một xu thế tăng mới. Kịch bản này VN-Index rất cần thanh khoản bùng nổ cao hơn ngưỡng 25 nghìn tỷ trong phiên cùng điểm số vượt qua mốc kháng cự. Vùng giá mà VN-Index có thể tìm đến là ngưỡng 1.340 điểm. Kịch bản trung tính: với khả năng xảy ra 30%, VN-Index điều chỉnh ở vùng 1.220 điểm và tìm kiếm lực tăng. Ở kịch bản này, thị trường sẽ gặp khó khăn trước ngưỡng kháng cự 1.300 điểm và khả năng cao việc điều chỉnh sẽ xảy ra ngay sau đó, nhưng xét về xu hướng trung và dài hạn, VN-Index sẽ tiếp tục tăng trưởng. Vùng giá VN-Index có thể điều chỉnh về ở 2 vùng là 1.260 và 1.280 điểm, TPS dự báo. Nhóm cổ phiếu nào sẽ là tâm điểm đầu tư? Về câu chuyện đầu tư trong tháng 10/2024, TPS cho rằng nhà đầu tư có thể theo dõi các ngành như ngân hàng và chứng khoán. Với nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán, các sản phẩm tài chính như trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận tổng giá trị phát hành mới đạt 257,9 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 24.641 tỷ đồng/phiên, tương đương mức tăng 39,8% so với cùng kỳ. Giao dịch ký quỹ (margin) của toàn ngành chứng khoán tăng mạnh, đạt mức kỷ lục 225.000 tỷ đồng vào cuối quý 2, cho thấy sự gia tăng trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính. Chính sách tiền tệ như Chỉ thị số 14/CT-TTg nhằm tháo gỡ khó khăn sản xuất sẽ giúp thúc đẩy kinh tế vĩ mô và tăng khả năng tiếp cận dòng vốn từ cả trong nước lẫn nước ngoài. Nhờ đó, thanh khoản của toàn ngành chứng khoán đã được cải thiện và duy trì rõ rệt từ đầu năm. Trong các tháng cuối năm, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất đến 0,5% sẽ là tiền đề tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn quốc tế chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, TPS cũng kỳ vọng điều này còn giúp cho chính sách tiền tệ bớt áp lực để giúp dòng tiền nền kinh tế tiếp tục dồi dào và thúc đẩy thanh khoản cho thị trường chứng khoán. Với nhóm cổ phiếu ngân hàng, TPS cho rằng tăng trưởng tín dụng vẫn duy trì ở mức ổn định, tăng khoảng 5,9% vào cuối tháng 7 năm 2024 nhờ vào nền kinh tế đã có nhiều sự phục hồi từ mức nền thấp vào đầu năm. Tính đến cuối tháng 7, tiền gửi dân cư đã tăng lên 6,84 triệu tỷ đồng, tăng 4,68% so với đầu năm và lập ra kỷ lục mới. Riêng trong tháng 7, tiền gửi dân cư đã tăng khoảng 21.000 tỷ đồng. Tiền gửi của tổ chức kinh tế đạt 6,77 triệu tỷ đồng, giảm 1,07% so với đầu năm. Trước đó vào cuối tháng 6, tiền gửi của nhóm này đã lên kỷ lục 6,91 triệu tỷ đồng. Với mức vay thấp, tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng có thể có thêm dư địa để tiếp tục phát triển nhằm đảm bảo nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp trong giai đoạn kinh tế sắp tới.