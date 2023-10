Điểm tin kinh doanh 13/10: Giá vàng SJC tăng vọt, chính thức vượt mốc 70 triệu đồng/lượng

Các quan chức Fed nâng lãi suất tham chiếu lần gần đây nhất là trong tháng 7, lên khoảng 5,25%-5,5%, mức cao nhất trong 22 năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng mạnh sau cuộc họp của Fed hồi tháng 8. Nếu điều này tiếp diễn, Fed có thể phải tăng lãi suất thêm 1 lần nữa trong năm 2023.

- Giá USD 'chợ đen' quay đầu giảm mạnh, về thấp hơn giá ngân hàng

Sau khi tăng mạnh vào hôm 11/10, giá USD trên thị trường tự do hôm 12/10 quay đầu giảm mạnh, mất tới gần 200 đồng. Giá USD bán ra trên thị trường 'chợ đen' hiện đã thấp hơn giá bán tại các ngân hàng thương mại.

Giá USD trên thị trường tự do hôm 12/10 giảm nhanh. Giá USD "chợ đen" hiện được giao dịch phổ biến quanh mức 24.500-24.550 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 130 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm tới 180 đồng ở chiều bán ra so với hôm 11/10.

Giá USD trên thị trường tự do vài ngày gần đây biến động rất mạnh. Vào hôm 11/10, giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh khi tăng 130 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 180 đồng ở chiều bán ra so với hôm 10/10, lên mức 24.730 đồng/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại hôm 12/10 ít biến động.

Chiều nay, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 24.240-24.610 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 15 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chiều 11/10.

VietinBank mua - bán USD ở mức giá 24.192 đồng/USD (mua vào) và 24.612 đồng/USD (bán ra), giảm 1 đồng ở cả 2 chiều so với chiều 11/10.

Còn Techcombank giao dịch USD với giá 24.270 đồng/USD (mua vào) và 24.608 đồng/USD (bán ra), tăng 2 đồng ở chiều mua vào và giảm 2 đồng ở chiều bán ra so với chiều 11/10.

Như vậy, giá mua USD trên thị trường tự do đan cao hơn giá mua USD tại các ngân hàng thương mại khoảng hơn 200 đồng mỗi USD. Còn giá bán USD trên thị trường tự do thấp hơn giá bán USD ở các ngân hàng thương mại tới gần 100 đồng.