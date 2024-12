Điểm tin Kinh doanh 12/12: Giá vàng: Tăng sốc

Lãi suất liên ngân hàng được dự báo neo cao trong tháng cuối cùng của năm 2024; VN Index lại lỡ cơ hội tái lập mốc 1.300 điểm - Giá vàng: Tăng sốc Giá vàng hôm 11/12 tăng sốc khi hầu hết các thương hiệu điều chỉnh tăng từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra của vàng SJC. Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá vàng miếng SJC ở mức 84,6 - 87,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 10/12. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 84,6 - 87,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào, bán ra so với chốt phiên hôm 10/12. Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 84,8 - 85,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm 10/12. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá vàng nhẫn ở mức 84,3 - 85,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm 10/12. Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị gia tăng và dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất lần thứ ba vào tuần tới. Trong một phân tích trên Kitco News, đợt tăng giá hiện tại được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố hấp dẫn, bắt đầu từ những bất ổn địa chính trị ở Trung Đông. Các nguồn tin thị trường báo cáo rằng hoạt động mua vào nơi trú ẩn an toàn tăng lên sau những diễn biến đáng kể trong khu vực. Điều thú vị là, sự tăng giá này diễn ra mặc dù đồng đô la Mỹ mạnh hơn, theo truyền thống là một chỉ báo giảm giá cho giá hàng hóa. Hoạt động của các ngân hàng trung ương cũng đã nổi lên như một động lực quan trọng khác thúc đẩy đà tăng của vàng. Kỳ vọng của thị trường hiện đang tập trung mạnh mẽ vào cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Công cụ Fed Watch của CME chỉ ra khả năng 86,1% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Mặc dù bức tranh lạm phát vẫn chưa rõ ràng và nhu cầu về đồ trang sức có thể suy yếu ở một số khu vực, nhưng triển vọng chung về giá vàng trong năm tới là tích cực, theo các nhà phân tích tại Heraeus Precious Metals. - VN-Index: Tích lũy trong thận trọng, kỳ vọng bật tăng cuối năm Sau tháng 11 biến động với áp lực bán ròng từ khối ngoại và tâm lý thận trọng, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 12 với kỳ vọng tích lũy, hồi phục. Dòng tiền nội tập trung vào cổ phiếu định giá hấp dẫn, trong khi các yếu tố hỗ trợ từ chính sách và triển vọng nâng hạng thị trường tiếp tục thu hút sự chú ý. Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tháng 12/2024 trong trạng thái tích lũy, với VN-Index dao động quanh vùng hỗ trợ 1.230 điểm và ngưỡng kháng cự quan trọng 1.295 điểm. Báo cáo chiến lược tháng 12/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) nhận định, sự cải thiện của các cổ phiếu trong rổ VN30, đặc biệt thuộc nhóm Tài chính, Cảng & Logistics, Dệt may, Thủy sản và Bất động sản, đã tạo động lực cho thị trường phục hồi nhẹ. Tâm lý nhà đầu tư cũng được củng cố nhờ kỳ vọng vào tăng trưởng GDP quý 4/2024 khả quan, khi một số ngành như đầu tư công đang tăng tốc mạnh mẽ. Đặc biệt, triển vọng xuất nhập khẩu vẫn sáng sủa, bất chấp các chính sách thuế quan mới từ Mỹ có thể tác động trong tương lai gần. Cùng với đó, kế hoạch hành động năm 2025 của Chính phủ với những giải pháp kinh tế đột phá tiếp tục là một yếu tố tích cực được kỳ vọng. Về mặt quốc tế, các nhà phân tích tại SSI cho rằng, mục tiêu nâng hạng thị trường lên mức mới nổi đang được đẩy mạnh, với những đánh giá lạc quan từ FTSE về tiến trình triển khai sản phẩm NPS. Cuộc họp của tổ chức này vào tháng 1/2025 sẽ là thời điểm quyết định đối với triển vọng của Việt Nam trong hành trình nâng hạng. Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu, đặc biệt từ khả năng biến động tỷ giá tái diễn hoặc các chính sách thương mại khó lường từ chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần đa dạng hóa danh mục, tận dụng các nhịp giảm giá để tích lũy cổ phiếu đầu ngành trong các nhóm Ngân hàng, Chứng khoán, Xuất khẩu và Bất động sản. Đồng thời, việc chủ động bảo vệ lợi nhuận khi đạt kỳ vọng là điều cần thiết để hạn chế rủi ro. - Triển khai các công nghệ phát điện linh hoạt có thể tiết kiệm 65 nghìn tỷ euro vào năm 2050 Mô phỏng hệ thống điện toàn cầu của Wärtsilä cho thấy việc triển khai các công nghệ phát điện linh hoạt có thể tiết kiệm 65 nghìn tỷ euro vào năm 2050. Báo cáo của Wärtsilä cho thấy để đạt một tương lai năng lượng sạch, diện tích đất cần thiết cho cơ sở hạ tầng phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) sẽ tương đương với diện tích của toàn bộ châu Âu, khi không tích hợp các công nghệ cân bằng năng lượng. Ngiên cứu mô phỏng hệ thống điện toàn cầu của Wärtsilä, được công bố trong bản báo cáo Giao lộ trên hành trình Net zero, so sánh hai lộ trình từ năm 2025 tới 2050 với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu, theo mục tiêu đã đề ra trong Thoả thuận Paris. Việt Nam đã cam kết đạt Net zero vào năm 2050, và là quốc gia dẫn đầu khu vực về phát triển NLTT. Nghiên cứu mô phỏng hệ thống điện Việt Nam của chúng tôi vào năm 2022, được công bố trong bản báo cáo Tái định hình ngành Năng lượng tại khu vực Đông Nam Á, cho thấy việc chuyển đổi sang một hệ thống điện trung hoà các-bon vào năm 2050 có thể giúp Việt Nam tiết kiệm khoảng 26 tỷ euro mỗi năm. Nghiên cứu cũng chỉ ra cho mỗi GW công suất các nguồn NLTT, hệ thống sẽ cần khoảng 150 MW công suất điện linh hoạt để đảm bảo tính ổn định. Mô phỏng hệ thống điện toàn cầu mới nhất cũng cho thấy xu hướng tương tự. Một hệ thống điện sử dụng nguồn phát điện linh hoạt có những lợi thế đáng kể khi xét đến cả giảm chi phí và phát thải CO₂. Mô phỏng chỉ ra rằng lộ trình này sẽ tiết kiệm khoảng 65 nghìn tỷ euro vào năm 2050 so với lộ trình chỉ bao gồm NLTT. Mức tiết kiệm này đạt trung bình 2,5 nghìn tỷ euro mỗi năm, tương đương với hơn 2% GDP toàn cầu năm 2024. - V-GREEN và Prime Group ký MOU phát triển 100.000 trạm sạc xe điện VinFast tại Indonesia V-GREEN và tập đoàn đa ngành Prime Group, thông qua công ty con tại UAE, chính thức công bố Biên bản ghi nhớ (MoU) về việc phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện VinFast tại Indonesia. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác nghiên cứu và tích cực thảo luận, hướng tới mục tiêu phát triển khoảng 100.000 trạm sạc xe điện VinFast tại Indonesia trong vòng 3 năm tới với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 1,2 tỷ USD. Trong giai đoạn đầu, các trạm sạc VinFast sẽ được V-GREEN ưu tiên phát triển ở Jakarta, Surabaya, Bali và các khu vực lân cận, và sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới trong các giai đoạn sau. Với tỷ lệ giao thông điện hóa cao, đây là những khu vực mũi nhọn trong chiến lược mở rộng của V-GREEN tại thị trường Indonesia nhằm tận dụng lợi thế từ dải sản phẩm xe điện đô thị đa dạng của VinFast. Hoạt động xây dựng và phát triển trạm sạc sẽ được triển khai từ tháng 1/2025, dự kiến đưa một số trạm sạc vào vận hành trong năm 2025. Biên bản ghi nhớ với Prime Group là dấu mốc đầu tiên của V-GREEN trong vai trò đối tác quan trọng của VinFast trong quá trình mở rộng tại các thị trường quốc tế. - Lãi suất liên ngân hàng được dự báo neo cao trong tháng cuối cùng của năm 2024 Ngày 11/12, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm giao dịch tại 4,52%/năm, tăng 1,32 điểm phần trăm so với cuối tháng 11. Giới phân tích dự báo trong bối cảnh thanh khoản thu hẹp, lãi suất liên ngân hàng sẽ neo cao trong tháng cuối cùng của năm 2024… Vào giữa tháng 11, lãi suất liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm đã tăng lên mức 5,8%/năm, từ mức từ mức 3,4% vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã linh hoạt sử dụng nghiệp vụ OMO, tín phiếu giúp giảm bớt áp lực thanhkhoản và lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng xuống 3,2% vào cuối tháng 11. Trong tháng 11, Ngân hàng Nhà nước đã cho các ngân hàng thương mại vay 315 nghìn tỷ đồng thông qua nghiệp vụ OMO, trong khi 297 nghìn tỷ đồng đáo hạn trong tháng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành 21,4 nghìn tỷ đồng tín phiếu, trong khi 90,5 nghìn tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Do đó, trong tháng 11, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành ròng 87,1 nghìn tỷ đồng thông qua tín phiếu và OMO so với mức hút ròng 124 nghìn tỷ đồng trong tháng 10. Tại báo cáo cập nhật vĩ mô tháng 12, Công ty Chứng khoán VietCap dự báo lãi suất liên ngân hàng có thể tăng trong tháng 12 do nhu cầu thanh khoản VND cao hơn vào cuối năm do (1) khả năng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong tháng cuối cùng của năm và (2) khả năng tăng trưởng tín dụng tăng tốc vào cuối năm. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 22/11, tăng trưởng tín dụng tăng 11,1% so với cuối năm 2023, thấp hơn gần 4 điểm phần trăm so với mục tiêu 15% của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2024. Công ty Chứng khoán MB (MBS) cũng cho rằng sự phục hồi của tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh sản xuất và đầu tư tăng tốc mạnh hơn trong những tháng cuối năm, sẽ phần nào gây áp lực lên thanh khoản hệ thống và có thể dẫn đến việc tăng lãi suất đầu vào. Ở chiều ngược lại, việc lạm phát ở mức thấp và Fed hạ lãi suất được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ tại Việt Nam. MBS dự báo bên cạnh việc lãi suất liên ngân hàng neo cao, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại lớn sẽ có thể nhích thêm 20 điểm cơ bản, dao động quanh mức 5,1% - 5,2% vào cuối năm 2024. - VN Index lại lỡ cơ hội tái lập mốc 1.300 điểm Áp lực bán tăng mạnh ở phiên chiều 11/12 khiến cho VN Index đánh mất điểm phiên thứ 2 liên tiếp và dần lùi xa khỏi mốc 1.300 điểm. Tác động tiêu cực nhất lên chỉ số là mã VCB. Mặc dù chỉ ghi nhận mức giảm 1,3%, nhưng do VCB là mã cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường nên góp một nửa điểm giảm của VN Index ở phiên hôm nay. Cụ thể, VCB khiến chỉ số mất hơn 1,6 điểm, trong khi VN Index đóng cửa phiên hôm nay giảm 3,2 điểm (tương đương 0,25%) xuống còn 1.268,86 điểm. Toàn sàn HoSE có 244 mã giảm, 145 mã tăng và 76 mã đi ngang. Bên rổ VN30 sắc đỏ cũng chiếm áp đảo với 17 mã giảm so với 9 mã tăng và 4 mã đứng giá. Dù duy trì đà giảm nhưng thanh khoản phiên hôm 11/12 được cải thiện đáng kể với 627,5 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt 15.316 tỷ đồng. Dẫn đầu về giá trị giao dịch là các mã FPT (726 tỷ đồng), HPG (474 tỷ đồng), HDB (349 tỷ đồng). Cùng với áp lực bán từ khối nội, thị trường tiếp tục chịu thêm lực “đè” từ nhà đầu tư ngoại. Phiên hôm 11/12, khối ngoại bán ròng 179 tỷ đồng trên sàn HoSE, trong đó Top 5 mã bị bán ròng mạnh nhất là VRE, MWG, DGC, PVD và MSN. Trước phiên hôm 11/12, giới đầu tư kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc và VN Index đứng trước cơ hội tái lập lại mốc 1.300 điểm trong tuần này. Tuy nhiên, trong bối cảnh dòng tiền liên tục bị "khựng" lại, trong khi bên nắm giữ liên tục "ra" hàng, khiến kỳ vọng này khó đạt được.