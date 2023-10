Điểm tin kinh doanh 11/10: Vàng tăng phi mã

Tại thị trường tự do, giá USD hôm 10/10 quay đầu giảm mạnh. Giá USD trên thị trường "chợ đen" hôm 10/10 được giao dịch phổ biến quanh mức 24.500-24.550 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 60 đồng ở chiều mua vào và giảm 110 đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Tuy giảm khá mạnh nhưng giá mua USD trên thị trường tự do hiện vẫn cao hơn khoảng 300 đồng/USD so với giá mua tại các ngân hàng thương mại, còn giá bán USD tại thị trường tự do tương đương với giá bán tại các ngân hàng thương mại.

- HSBC: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng cao nhất khu vực năm 2024

HSBC dự báo Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 6,3%, dẫn đầu khu vực, một con số ấn tượng vào năm 2023, song, đây cũng chỉ là bắt đầu của con đường tăng trưởng phía trước.

Với kết quả GDP quý 3/2023 tăng 5,33% so với cùng kỳ, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 4,24% trong 9 tháng đầu năm.

Trước kết quả này, ông Frederic Neumann, Giám đốc Điều hành, Kinh tế trưởng khu vực châu Á của HSBC dự báo, Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng 5% trong năm 2023, đồng nghĩa, tăng trưởng quý 4 sẽ khoảng 6%, khi bứt phá trong 3 tháng cuối năm.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng năm nay thấp hơn so với mục tiêu của Chính phủ, song đây là mức hồi phục phi thường khi so sánh với các nền kinh tế khác, theo HSBC.

Nhận định này được ông Frederic Neumann, kinh tế trưởng khối Nghiên cứu kinh tế châu Á của HSBC, nêu tại hội thảo về triển vọng kinh doanh với tiêu đề "Con đường phía trước", ngày 10/10.

Trong khi đó, ông Frederic dự báo năm 2024, Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 6,3%, một con số ấn tượng nếu so với mức dự báo 2,3% của toàn thế giới, 4,6% của Trung Quốc, 4,5% của Malaysia hay 5,2% của Philippines.