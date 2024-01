Điểm tin kinh doanh 11/1: Giá vàng biến động khó lường

- Giá vàng biến động khó lường

Theo đó, giá vàng SJC hôm 10/1ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 71,5 triệu đồng/lượng mua vào và 74,52 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 10/1 đang mua vào mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng/lượng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở cả hai chiều, nhưng đã tăng 500.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm 9/1.

Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đang là 71,45 triệu đồng/lượng mua vào và 74,45 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên ở cả hai chiều so với chốt phiên trước, nhưng tăng 450.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm 9/1. Giá vàng Doji ngày 10/1 ở TPHCM đang mua vào và bán ra cao hơn 50.000 đồng/lượng so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 72 triệu đồng/lượng mua vào và 74,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm hôm 9/1.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 71,95 triệu đồng/lượng mua vào và 74,55 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 10/1, giữ nguyên so với chốt phiên trước, nhưng tăng khá mạnh so với cùng thời điểm hôm qua ở một số thương hiệu vàng. Điều này cho thấy giá vàng đang có sự biến động khó lường vào các thời điểm trong ngày.

Tại SJC, giá vàng nhẫn hiện đang được bán ra với giá 61,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 63,05 triệu đồng/lượng chiều bán ra.