Điểm tin kinh doanh 10/9: Giá vàng tiếp tục tăng dữ dội

Trong tháng 8/2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 846 triệu USD, thấp hơn 15% so với tháng 8 năm ngoái, đây là mức tăng trưởng âm thấp nhất so với tháng 8/2022, tuy nhiên, doanh số lại cao hơn so với những tháng trước đó. Ước tính qua 8 tháng của năm 2023, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt gần 5,8 tỷ USD, thấp hơn gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù có tín hiệu thị trường tích cực nhưng theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), thị trường xuất khẩu thuỷ sản còn diễn biến khó lường. Điều này thể hiện khi kim ngạch xuất khẩu thủy sản phục hồi trong tháng 5, đạt mức 808 triệu USD, nhưng 2 tháng tiếp theo lại chững lại trong khi quy luật hàng năm xuất khẩu thủy sản đều tăng dần trong nửa cuối năm, đặc biệt là quý 3.

- Một cổ phiếu bất động sản tăng giá gần 2 lần, lãnh đạo liên tục bán chốt lời

Trong bối cảnh cổ phiếu DIG tăng gần 2 lần trong 6 tháng, Chủ tịch Ủy ban Đầu tư của DIG Corp mới đây đã đăng ký bán gần như toàn bộ cổ phiếu của công ty để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Ngày 8-9, ông Hoàng Văn Tăng, Chủ tịch Ủy ban Đầu tư của Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG Corp, mã chứng khoán DIG), đăng ký bán 940.000 cổ phiếu với mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 13-9 đến 12-10 với phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Tạm tính với giá đóng cửa 8-9 tại 29.400 đồng/cp, lượng cổ phiếu DIG ông Tăng dự tính bán ra có giá trị khoảng 27,6 tỉ đồng. Nếu giao dịch thành công, ông Tăng chỉ còn nắm giữ 6.026 cổ phiếu DIG, tương đương 0,001% vốn điều lệ.

Trước đó, từ ngày 3-8 đến ngày 30-8, ông Lê Đình Thắng, Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Vũng Tàu Centre Point (Công ty con của DIG Corp), đã bán ra thành công toàn bộ 85.000 cổ phiếu DIG mà ông này sở hữu. Đáng chú ý, ông Thắng chốt lời toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ khi DIG đang trên đà tăng mạnh.

Động thái bán cổ phiếu của các lãnh đạo DIG Corp diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu DIG đang có sự tăng trưởng mạnh. Tính từ giữa tháng 3-2023 đến nay, cổ phiếu này đã tăng giá hơn 1,6 lần; còn tính từ quý II/2023, mã DIG đã tăng gần 40%.