Điểm tin Kinh doanh 10/7: Giá vàng nhẫn 'lao dốc', vàng SJC 'đứng im'

Sau khi sụt giảm liên tục trong năm 2023 và quý 1/2024, xuât khẩu nghêu của Việt Nam sang thị trường EU bước quý 2/2024 có xu hướng tăng.

Xuất khẩu nghêu vẫn tăng mạnh trong tháng 8EU là thị trường xuất khẩu nghêu lớn nhất của Việt NamNăm 2023, xuất khẩu nghêu của Việt Nam thu về gần 79 triệu USD

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 17,7 triệu USD nhuyễn thể có vỏ, tăng 10,6% so với tháng trước đó. Tính đến hết tháng 5/2024, xuất khẩu nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam đạt 63,7 triệu USD, tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu các nhóm mặt hàng chính như nghêu, hàu, ốc và sò điệp đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, 5 tháng đầu năm, nghêu là sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong các sản phẩm nhuyễn thể có vỏ với 35 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ. Các mặt hàng khác như ốc và hàu đạt 10 và 7 triệu USD, tăng lần lượt 18% và 31%. Đáng chú ý, sò điệp là mặt hàng có mức tăng trưởng cao nhất lên tới 42%, đạt 9 triệu USD.

Từ vụ việc đáng tiếc đã xảy ra, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần thận trọng trong tất cả các giao dịch xuất khẩu gạo sang Indonesia.