Điểm tin Kinh doanh 10/11: Giá vàng: Vàng trong nước giảm nhẹ

Đồng USD ghi nhận chuỗi tăng giá dài nhất kể từ tháng 6/2024; Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 11 đến 15/11 - Giá vàng: Vàng trong nước giảm nhẹ Giá vàng hôm 9/11 ghi nhận mức giảm nhẹ của giá vàng trong nước. Theo đó, giá bán ra của vàng SJC đều được các công ty vàng bạc niêm yết giảm 200 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm 8/9. Hiện tại, giá vàng tại DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh đang được niêm yết ở ngưỡng 82 triệu đồng/lượng mua vào; 85,8 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra). SJC cũng đang niêm yết giá vàng ở ngưỡng tương tự. Như đã được dự đoán rộng rãi, thị trường thế giới tuần này bị chi phối bởi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và kim loại quý cũng không ngoại lệ. Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan áp đảo từ các chuyên gia trong ngành, trong khi nhóm nhà giao dịch bán lẻ lạc quan cũng giảm xuống nhóm thiểu số lần đầu tiên sau nhiều tháng. “Giảm”, Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho biết. Cùng chung nhận định, David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho biết bức tranh kỹ thuật cho thấy giá vàng sẽ tiếp tục giảm. Frank Sohlleder, nhà phân tích tại ActivTrades cũng tin rằng vàng có khả năng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. “Mặc dù có xu hướng tăng, vàng vẫn chưa thể tránh khỏi nguy cơ điều chỉnh lớn”, ông cho biết. “Ngay cả việc hạ lãi suất chủ chốt tại Hoa Kỳ thêm nữa cũng không thể đảm bảo rằng vàng sẽ có nhu cầu mạnh. Do đó, vẫn phải cho rằng giá vàng có thể tiếp tục giảm”, Frank Sohlleder nhấn mạnh. Trong khi đó, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cho biết: “Vàng có vẻ gặp rủi ro sau cuộc bầu cử nhưng phản ứng kể từ đó khá tích cực. Thông thường, với hành động giá đó, tôi sẽ bắt đầu nghiêng về xu hướng giảm giá nhưng xét đến mức giá vàng mạnh như thế nào trong năm nay, tôi vẫn chưa sẵn sàng đảo ngược, vì vậy vẫn giữ nguyên xu hướng tăng giá”. Tuần này, 14 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News và đợt bán tháo mạnh trong tuần đã đẩy phần lớn Phố Wall vào triển vọng bi quan. Chỉ có 3 chuyên gia, hay 21%, dự kiến giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 9 nhà phân tích, hay 64%, dự đoán giá kim loại quý này sẽ giảm. Hai nhà phân tích còn lại, chiếm 14% tổng số, dự kiến giá vàng sẽ có giai đoạn củng cố. Trong khi đó, 249 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco. 114 nhà giao dịch bán lẻ, hay 46%, mong đợi giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, trong khi 91 người khác, hay 36%, kỳ vọng kim loại màu vàng sẽ giao dịch thấp hơn. 44 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% tổng số, kỳ vọng vàng sẽ có xu hướng đi ngang trong thời gian tới. - Lạc quan về tăng trưởng kinh tế, người Việt tăng chi tiêu Tin tưởng hơn vào tăng trưởng kinh tế, người tiêu dùng Việt Nam đã tăng chi tiêu cho các mặt hàng thiết yếu lẫn các trải nghiệm. Với những kết quả tăng trưởng kinh tế khá tốt thời gian qua, người tiêu dùng trong nước đang cho thấy sự tin tưởng lớn hơn vào ổn định kinh tế trong ngắn hạn. Tỷ lệ người Việt được hỏi cảm thấy lo lắng về suy thoái kinh tế trong 6 – 12 tháng tới đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái, theo Nghiên cứu Tâm lý người tiêu dùng ASEAN mới nhất của Ngân hàng UOB. Trong khi đó, 70% người được khảo sát tin tưởng vào triển vọng kinh tế, cao hơn đáng kể mức trung bình của khu vực ASEAN. Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay của UOB vào tháng trước cũng cho thấy điều này khi tăng từ 5,9% lên mức 6,4%. Dù vậy, lạm phát gia tăng vẫn là mối lo ngại tài chính hàng đầu, tiếp theo là lo ngại về sự gia tăng trong chi tiêu hộ gia đình, theo kết quả báo cáo. Tuy nhiên, những con số này lần lượt cho thấy mức giảm nhẹ so với tỷ lệ của năm ngoái, cho thấy căng thẳng xung quanh việc tăng giá cả trong nước đã giảm bớt. Điều này xuất phát từ thực tế lạm phát toàn cầu giảm nhiệt, từ đó làm giảm bớt áp lực nhập khẩu lạm phát của Việt Nam. Giá dầu thế giới thấp hơn trong năm nay cũng tác động tích cực đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng Việt Nam cho biết họ đã tăng chi tiêu cho các mặt hàng thiết yếu trong năm qua. Ba hạng mục hàng đầu là giáo dục cho con cái, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ tiện ích. Đáng chú ý, người tiêu dùng Việt Nam cũng chi nhiều hơn cho các trải nghiệm như kỳ nghỉ, ăn uống sang trọng, hòa nhạc và lễ hội so với người tiêu dùng trong khu vực. Người tiêu dùng trẻ tuổi có xu hướng chi tiêu cho trải nghiệm nhiều hơn các nhóm khác, đặc biệt là gen Z với 47% trong số họ cho biết đã chi nhiều hơn cho các hoạt động về trải nghiệm. Về chi tiêu ở nước ngoài, hơn 70% người tiêu dùng Việt Nam cho biết họ đã chi tiêu ở nước ngoài trong khu vực ASEAN trong năm qua, trong đó Thái Lan và Singapore là những điểm đến phổ biến nhất. - Đồng USD ghi nhận chuỗi tăng giá dài nhất kể từ tháng 6/2024 Đồng USD mạnh lên trong phiên giao dịch ngày 8/11, qua đó nối dài đà tăng trong tuần qua. Theo giới phân tích, đây là phản ứng của thị trường trước chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 47. Các nhà phân tích dự đoán các đề xuất chính sách của ông Trump – bao gồm tăng thuế quan, siết chặt nhập cư, giảm thuế (cá nhân và doanh nghiệp) và bãi bỏ nhiều quy định kinh doanh – sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vẫn chưa rõ những chính sách nào sẽ thực sự được ban hành. Đảng Cộng hòa của ông Trump cũng đã giành được quyền kiểm soát Thượng viện và đang dẫn trước trong cuộc đua tại Hạ viện. Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã tăng vọt lên mức cao nhất trong bốn tháng là 105,44 vào ngày 7/11, nhưng sau đó đã giảm xuống, một phần do hoạt động chốt lời. Trong phiên 8/11, chỉ số này tăng 0,58% lên 105,01. Còn theo thước đo sức mạnh của đồng USD của Bloomberg, đồng USD đã tăng 0,3% trong tuần qua, đánh dấu tuần tăng thứ sáu liên tiếp. Đây là chuỗi tăng giá dài nhất của “đồng bạc xanh” kể từ tháng 6/2024. Kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện trước cuộc bầu cử cho thấy niềm tin tiêu dùng của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong bảy tháng vào đầu tháng 11/2024. Thị trường đang chờ đợi số liệu về giá tiêu dùng tháng 10/2024 của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 13/11. Ông Athanasios Vamvakidis, người đứng đầu chiến lược ngoại hối toàn cầu của ngân hàng Bank of America, cho biết cho đến khi các chính sách của Mỹ được định hình rõ ràng hơn, diễn biến của đồng USD sẽ dựa trên số liệu kinh tế và kỳ vọng về lộ trình nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Fed ngày 7/11 đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm như dự đoán. Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang dự đoán 65% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 tới. Phiên này, đồng euro giảm 0,85% xuống 1,0712 USD đổi 1 euro và ghi nhận đà giảm cho cả tuần qua. So với đồng yen Nhật, đồng USD giảm 0,13% xuống 152,73 yen đổi 1 USD. Đồng yen được dự đoán sẽ chịu áp lực khi chênh lệch lãi suất của Nhật Bản với Mỹ ngày càng lớn. Trong khi đó, đồng NDT của Trung Quốc suy yếu sau khi chính phủ nước này ngày 8/11 công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá hơn 10.000 tỷ NDT (1.400 tỷ USD) để giảm bớt căng thẳng tài chính của chính quyền địa phương và ổn định đà tăng trưởng kinh tế. Chuyên gia Lynn Song của ING, cho rằng thị trường có thể đã hy vọng vào một gói kích thích lớn hơn. Cũng trong phiên 8/11, Bitcoin tăng 1,45% lên mức 77.068 USD, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 77.303,97 USD. Ông Trump được dự đoán sẽ tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho lĩnh vực tiền điện tử. - Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 11 đến 15/11 Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, các ngày trong tuần từ 11 đến 15/11. * Ngày 28/11/2024, CTCP Môi trường Đô thị Nghệ An (UPCoM: NAU) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 245 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/11/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/11/2024. * Ngày 12/12/2024, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11/2024. * Ngày 20/12/2024, CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (HOSE: MCM) trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11/2024. * CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11/2024. * Ngày 29/11/2024, Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/11/2024. * Ngày 5/12/2024, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 5.740 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/11/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/11/2024. * Ngày 17/12/2024, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/11/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/11/2024. * Ngày 29/11/2024, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/11/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/11/2024. * CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (HNX: BNA) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1 (người sở hữu 4 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2024. - Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục cán mốc trăm tỉ USD Năm 2024 sẽ là năm thứ 4 liên tiếp thương mại giữa hai nước cán mốc trăm tỉ USD. Hiện, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu mới được Tổng Cục Thống kê công bố, trong tháng 10, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 69,19 tỷ USD, tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 647,87 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,9%; nhập khẩu tăng 16,8%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2024 sơ bộ đạt 35,59 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 335,59 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 93,97 tỷ USD, tăng 20,7%, chiếm 28,0% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 241,62 tỷ USD, tăng 12,8%, chiếm 72,0%. Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến sơ bộ đạt 295,23 tỷ USD, chiếm 88,0%. Về nhập khẩu, tháng 10 ghi nhận kim ngạch nhập khẩu sơ bộ đạt 33,6 tỷ USD, tăng 5,8% so với tháng trước và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười tháng năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 312,28 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 113,58 tỷ USD, tăng 18,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 198,7 tỷ USD, tăng 15,8%. Nhóm hàng nhập khẩu nhiều nhất là tư liệu sản xuất, sơ bộ đạt 292,57 tỷ USD, chiếm 93,7%. Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa, 10 tháng năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 98,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 117,7 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Hoa Kỳ cũng là một trong những thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Như vậy, năm 2024 sẽ là năm thứ 4 liên tiếp thương mại giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ cán mốc trăm tỉ USD.