Điểm tin kinh doanh 1/9: Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong gần 1 tháng

Một cuộc khảo sát do Viện Gaidar ở Moscow thực hiện cho thấy 42% doanh nghiệp được khảo sát phàn nàn về việc thiếu lao động trong tháng 7.

Việc chi tiêu mạnh tay đã gây ra sự mất cân bằng lớn trong nền kinh tế Nga, làm lạm phát leo thang khi các doanh nghiệp quốc phòng đẩy mạnh sản xuất và tình trạng thiếu lao động ngày càng trầm trọng, một phần do việc huy động lính nghĩa vụ ra mặt trận ở Ukraine.

Các nhà phân tích cho biết các quan chức Nga đang vật lộn với những hậu quả kinh tế do chiến sự Ukraine gây ra. Chính phủ đã tăng gấp đôi mục tiêu chi tiêu quốc phòng cho năm 2023 lên hơn 100 tỷ USD, bơm hơn 60 tỷ USD ngân sách vào ngành công nghiệp quốc phòng trong nửa đầu năm 2023, theo số liệu của chính phủ được Reuters tiết lộ.

- Thêm 7 cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ, tăng lên 94 mã

HOSE vừa có thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm ADG, DRH, DXS, HAS, SBV, TDC, TTE.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) gồm ADG của CTCP Clever Group, DRH của CTCP DRH Holdings, DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, HAS của CTCP Hasisco, SBV của CTCP Siam Brothers Việt Nam, TDC của CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và TTE của CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh.

Nguyên nhân do hầu hết các cổ phiếu này đều không được giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2023 là số âm. Chỉ riêng ADG bị cắt margin do BCTC bán niên có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Như vậy, tính tới 30/8, có 94 cổ phiếu trên HOSE không được giao dịch ký quỹ, nguyên nhân hầu hết do lỗ ròng, thuộc nhóm bị cảnh báo, kiểm soát hoặc thời gian niêm yết dưới 6 tháng...

- Hi hữu: Một doanh nghiệp bất động sản nợ phải trả gấp 28 lần vốn chủ sở hữu

Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023 với kỷ lục xấu nợ phải trả gấp tới 28 lần vốn chủ sở hữu.

Theo đó, trong kỳ 6 tháng đầu năm 2023, Bất động sản Gia Phú ghi nhận lỗ sau thuế 48 tỷ đồng, tăng so với con số lỗ 46 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022. Bất động sản Gia Phú báo lỗ triền miên trong những năm gần đây. Trước đó, năm 2021, thời điểm phát hành thành công 250 tỷ đồng trái phiếu, Gia Phú đã báo lỗ 37,3 tỷ đồng. Năm 2022, Gia Phú báo lỗ nặng lên tới 122,3 tỷ đồng.

Thua lỗ khiến vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này bay gần hết, giảm từ 211,5 tỷ đồng năm 2021 xuống còn 41 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu hiện tại là 28,24 lần, tương ứng với nợ phải trả của doanh nghiệp bất động sản này hiện nay khoảng 1.157 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu hiện tại còn khoảng 125 tỷ đồng.