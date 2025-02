Điểm tin Kinh doanh 1/3: Giá vàng: Thế giới 'lao dốc', trong nước ‘hạ nhiệt’

Tính đến 10 giờ ngày 28/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới nhích nhẹ 42,3 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.873,7 USD/ounce.

Vàng PNJ mua vào ở mức 90 triệu đồng/lượng và bán ra mức 90,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 88,9 triệu đồng/lượng và bán ra 90,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng bán ra so kết phiên trước đó.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 28/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 88,9-90,9 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so kết phiên hôm trước.

Các nhà kinh tế đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng, một cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể làm tăng áp lực lạm phát và làm suy yếu hoạt động kinh tế.

“Nếu nền kinh tế thế giới thực sự đi vào kịch bản suy thoái đó, giá vàng có thể tăng cao hơn nhiều so hiện tại và mức chênh định giá 15% chỉ là vô nghĩa”.

Đồng thời, vị chuyên gia cho biết, nhu cầu vững chắc từ Trung Quốc, cùng với hoạt động mua vào của các ngân hàng Trung ương trên thế giới sẽ tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng giá của vàng trong dài hạn.

Sáng 28/2, Chỉ số USD-Index tăng lên 107,38 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,227%; chứng khoán Mỹ giảm mạnh do các thông tin liên quan thuế quan; giá dầu giảm xuống đáy 2 tháng, giao dịch ở mức 73,24 USD/thùng đối với dầu Brent và 70,04 USD/thùng với dầu WTI.

- Người mua vàng bất ngờ với thông tin mới này

Thuế quan bất ngờ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục là tâm điểm gây sức ép lên giá vàng thế giới và người mua vàng có lý do để lo lắng.

Giá vàng thế giới hôm 28-2 chạm mức 2.854 USD/ounce, tương đương 88,8 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng ngày 25-2 lúc chạm đỉnh lịch sử 2.941 USD/ounce, tương đương 91,5 triệu đồng/lượng, vàng đã mất đến 2,7 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, vàng đã mất mốc 2.900 USD vì lý do sức mạnh của đồng USD tăng lên, phần còn lại là do áp lực bán trên thị trường vàng.

Làn sóng bán tháo diễn ra sau thông báo thuế quan bất ngờ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ban đầu, ông Trump đã hứa sẽ trì hoãn việc áp dụng thuế quan đối với cả Canada và Mexico cho đến tháng 4.

Tuy nhiên, ông Trump đã thông báo rằng thuế quan 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico sẽ có hiệu lực vào tuần sau, cùng với thuế quan 10% đã áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, được thực hiện vào đầu tháng 3.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang chú ý đến báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) sắp được công bố.

Theo ước tính của nhiều tổ chức, PCE của tháng 1-2025 dự kiến đã tăng 0,3% so với tháng trước và 2,5% so với năm trước. Những con số này cho thấy lạm phát vẫn cao so với kỳ vọng của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Fed có khả năng kéo dài cắt giảm lãi suất, và điều này đang gây áp lực lên giá vàng.

Theo Gold Price, người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua lãi đến 88 USD/ounce, tương đương 2,8 triệu đồng/lượng.