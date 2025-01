Điểm tin Kinh doanh 1/2: Giá vàng: Giá vàng thế giới tăng lên mức đỉnh mới

Tính đến 9 giờ ngày 31/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng mạnh 33,3 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.791,1 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm 31/1 tăng lên mức cao kỷ lục mới 2.791 USD/ounce khi nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý gia tăng. Trong nước, giá vàng miếng giao dịch ở mức 88,8 triệu đồng; vàng nhẫn giao dịch ở mức 88 triệu đồng/lượng.

Các mặt hàng được Co.opmart, Co.opXtra giữ giá bình ổn theo cam kết ngay từ những ngày đầu kinh doanh Tết, nhiều mã hàng được giảm giá từ 10, 20 đến 30% nhằm tạo không khí mua sắm nhẹ nhàng, an vui đầu năm mới.

Theo đó, Co.opmart, Co.opXtra nhập 10 tấn gà thả vườn cùng các mặt hàng thịt gia súc, cá lóc quay, cá lóc nướng, cá lóc quay me; trái cây bao gồm mãng cầu, dừa tươi, đu đủ, xoài cát tạo nên mâm ngũ quả; các mặt hàng rau xanh; hoa tươi trưng bày.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục thu hút sự chú ý khi chuẩn bị kết thúc tháng giao dịch đầu tiên của năm 2025 ở mức cao kỷ lục. Trong phiên, có thời điểm giá vàng vượt 2.800 USD, bỏ xa kỷ lục cũ là 2.790 USD thiết lập cuối tháng 10/2024.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng “phi mã” nhờ nhu cầu trú ẩn khi thời hạn Mỹ áp thuế Mexico, Canada, Trung Quốc đang đến gần. Nhà đầu tư cũng đang chờ báo cáo lạm phát Mỹ để dự đoán kế hoạch lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Một số nhà phân tích cho rằng, đây chỉ là khởi đầu của đợt tăng giá mạnh tiếp theo. Michele Schneider, Trưởng nhóm chiến lược tại MarketGauge cho biết, nếu vàng có bước đột phá, đứng vững vàng trên mốc 2.800 USD/ounce thì thời gian tới giá vàng sẽ dễ dàng đạt 3.000 USD.

Paul Williams, Giám đốc điều hành tại Solomon Global cho biết, đợt tăng giá vàng lên mức cao kỷ lục này không chỉ do tác động của các chính sách gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump mà còn do bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn ở mức cao làm các nhà đầu tư gia tăng nhu cầu vào tài sản trú ẩn an toàn.

Tương tự, Susannah Streeter, Giám đốc Tiền tệ và Thị trường tại công ty dịch vụ tài chính Hargreaves Lansdown cũng cho biết: Vàng nổi lên trong vai trò công cụ trú ẩn. Nhà đầu tư muốn tìm công cụ an toàn trước rủi ro biến động.

Sáng nay, Chỉ số USD-Index giảm xuống 108,12 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,532%; chứng khoán Mỹ giảm sau khi Tổng thống Donald Trump nhắc lại kế hoạch thuế quan; giá dầu tăng nhẹ, song đà tăng bị hạn chế do lo ngại về việc Mỹ có thể áp thuế đối với dầu thô nhập khẩu từ Canada và Mexico vào cuối tuần này, giao dịch ở mức 76,36 USD/thùng đối với dầu Brent và 73,38 USD/thùng với dầu WTI.

- Chứng khoán châu Á đa phần khởi sắc khi kết thúc tuần giao dịch đầy biến động

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng nhẹ trong phiên 31/1, kết thúc một tuần đầy biến động sau khi DeepSeek của Trung Quốc ra mắt chatbot đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Trên thị trường chứng khoán Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 0,2% lên 39.572,49 điểm khi đóng cửa. Các thị trường Sydney, Singapore, Wellington, Mumbai và Jakarta cũng ghi nhận mức tăng, trong khi Manila và Bangkok giảm điểm.

Chứng khoán Trung Quốc, bao gồm các thị trường Thượng Hải, Hong Kong và Đài Bắc vẫn đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, chứng khoán Hàn Quốc đã giảm điểm trong ngày mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ, khi nhóm cổ phiếu công nghệ giảm mạnh sau cú sốc gần đây từ sự nổi lên của DeepSeek. Chỉ số Kospi tại Seoul giảm 19,43 điểm (tương đương 0,77%) xuống đóng cửa ở mức 2.517,37.

Các nhà giao dịch đã bất ngờ trước tin tức một công ty khởi nghiệp Trung Quốc tạo ra một chương trình dường như sánh ngang với năng lực của những công ty dẫn đầu về AI của Mỹ, với chi phí đầu tư thấp hơn rất nhiều. Sự phát triển này làm dấy lên những câu hỏi về số tiền khổng lồ được các công ty hàng đầu thế giới đổ vào lĩnh vực này, đồng thời làm dấy lên lo ngại về sự thoái lui từ một số công ty hàng đầu thế giới.

Cổ phiếu Nvidia đã giảm gần 17% hôm 27/1 và đã phải vật lộn để phục hồi kể từ đó.