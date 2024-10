Điểm tin Kinh doanh 1/10: Giá vàng: Giữ ngưỡng hơn 83 triệu đồng/lượng

Kiến nghị áp dụng mức lãi suất cao hơn với người mua nhà thứ hai; Rung lắc tại vùng 1.290, VN-Index giảm gần 3 điểm - Giá vàng: Giữ ngưỡng hơn 83 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm 30/9 ghi nhận giao dịch ổn định của vàng trong nước và sự giảm nhẹ của vàng thế giới. Theo đó, giá vàng trong nước duy trì ổn định ở ngưỡng hơn 83 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank giao dịch ở mức 81,5 triệu đồng/lượng mua vào; 83,5 triệu đồng/lượng bán ra. Hiện tại, giá vàng nhẫn vẫn trên đỉnh cao với mốc hơn 83 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn được Tập đoàn DOJI niêm yết 82,75 - 83,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn tròn 81,5 - 83 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết 82,54 - 83,44 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn liên tục tăng trong hai tuần vừa qua theo đà tăng của giá vàng thế giới và lập kỷ lục mới về giá. Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng nhẫn chưa có thay đổi so với chốt phiên tuần trước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong thời điểm này, người dân không nên mua vàng nhẫn bởi tâm lý mua vào chờ giá tăng tiếp có thể tạo giá ảo và rủi ro. Trên thế giới, chiều 30/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng niêm yết trên Kitco đang ở ngưỡng 2.656 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước đó. Trong tuần trước, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu chu kỳ nới lỏng, các nhà đầu tư kim loại quý đã nắm bắt cơ hội, đẩy giá vàng liên tiếp tăng cao, thiết lập mức giá cao kỷ lục mới trong 6 phiên giao dịch liên tiếp. Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options dự đoán, thị trường vàng có thể ghi nhận mức giá vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce vào thời điểm nửa cuối năm 2025. - Chảo lửa Trung Đông 'đốt cháy' giá dầu châu Á Giá dầu châu Á tăng phiên thứ hai liên tiếp vào ngày 30/9 do những lo ngại càng tăng về nguy cơ gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông. Khoảng 13 giờ 11 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 11/2024 tăng 1,12 USD (1,56%) lên 73,10 USD/thùng. Hợp đồng giao tháng 11/2024 sẽ hết hạn vào ngày 30/9, còn giá dầu của hợp đồng giao tháng 12/2024 tăng 1,04 USD (1,45%) lên 72,58 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giao tháng 12/2024 tăng 93 xu (1,36%) lên 69,11 USD/thùng. Ngày 30/9, giá dầu được hỗ trợ do khả năng xung đột Trung Đông leo thang có thể liên quan trực tiếp đến Iran, một nước sản xuất dầu chủ chốt và là thành viên của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sau khi Israel tăng cường các hoạt động quân sự nhắm vào các lực lượng Hezbollah và Houthi. Theo nhà phân tích thị trường cấp cao Priyanka Sachdeva tại công ty tài chính Phillip Nova, mặc dù nguồn cung dư thừa là mối quan ngại chính đối với thị trường dầu mỏ, song các nhà đầu tư lo ngại một cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung từ những khu vực sản xuất trọng điểm. - Kiến nghị áp dụng mức lãi suất cao hơn với người mua nhà thứ hai Nhằm thắt chặt chính sách tín dụng với người đầu cơ bất động sản, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam kiến nghị áp dụng mức lãi suất cao hơn với người mua nhà thứ hai trở lên. Thứ nhất, VARS đề xuất thắt chặt chính sách tín dụng với người đầu cơ. Để giảm số lượng người vay vốn với mục đích đầu cơ hoặc sử dụng đòn bẩy quá cao, các tổ chức tín dụng có thể điều chỉnh giảm hạn mức cho vay thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản, yêu cầu tỷ lệ thanh toán bằng vốn tự có cao hơn, hoặc áp dụng mức lãi suất cao hơn với những người mua nhà thứ hai trở lên. Thứ hai, tăng cường giám sát và quản lý tín dụng. Chính phủ có thể áp đặt các quy định về việc kiểm soát chất lượng tín dụng, yêu cầu các ngân hàng phải báo cáo chi tiết hơn về các khoản vay liên quan đến bất động sản, từ đó tăng cường giám sát rủi ro. Thiết lập cơ chế tín dụng cho các dự án nhà ở xã hội, ưu tiên cấp vốn cho các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền, nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp. Ngoài ra, Nhà nước cũng cần có chính sách nới lỏng tín dụng, bao gồm việc giảm lãi suất và hỗ trợ các khoản vay dài hạn với lãi suất ưu đãi cho người mua nhà lần đầu hoặc một số đối tượng ưu tiên khác nhằm mục đích ổn định xã hội như vợ chồng trẻ mới kết hôn… - Rung lắc tại vùng 1.290, VN-Index giảm gần 3 điểm Nối tiếp phiên điều chỉnh cuối tuần trước, trạng thái giằng co xuất hiện sớm phiên đầu tuần (30/9) và cũng là diễn biến chủ đạo xuyên suốt thời gian giao dịch. Thanh khoản ghi nhận chững lại và mặc dù số cổ phiếu đỏ có độ rộng áp đảo nhưng biên độ giảm tương đối hẹp cho thấy chưa có tín hiệu chốt lời lớn. Trong bối cảnh hiên tại, một số cổ phiếu chứng khoán và thép đi ngược dòng tăng điểm như HPG, VCI, VND. Áp lực bán gia tăng ở nửa cuối phiên chiều khiến chỉ số chung mất thêm điểm so với phiên sáng. Thị trường đang gặp ngưỡng kháng cự mạnh 1.300 điểm nên diễn biến giằng co rung lắc là điều bình thường khi nhà đầu tư có xu hướng thận trọng hơn. Lực cầu trở lại gần cuối phiên giúp thu hẹp đà giảm về gần tham chiếu. Sau một tuần mua ròng mạnh thì hôm nay khối ngoại quay lại bán ròng với tổng giá trị ròng đạt 487.66 tỷ, tập trung bán HPG, STB, VRE. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.287,94 điểm, giảm 2,98 điểm, tương đương 0,23%. Phân tích kĩ thuật, VCBS cho biết, VN-Index kết phiên với nến Hammer nhờ lực cầu xuất hiện cuối phiên. Ở khung đồ thị ngày, thị trường tiếp tục rung lắc ở khu vực kháng cự 1.290-1.300 điểm, tuy nhiên biên độ dao động nhỏ thể hiện áp lực bán chưa có biến động lớn. Chỉ báo RSI và MACD đồng loạt bẻ xuống thể hiện cho áp lực bán tại vùng đỉnh, tuy nhiên vẫn chưa đồng thuận hình thành phân kì âm ở cả khung đồ thị ngày và giờ nên rủi ro hiện tại vẫn chưa quá lớn. Đường ADX dưới mốc 25 cho dù +DI trên mốc này cho thấy xu hướng tăng đang chững lại và cần thêm thời gian để lấy lại cân bằng cũng như động lực. Ở khung đồ thị giờ, dải Bollinger band có tín hiệu bo hẹp lại nên biến động trong phiên của VN-Index cũng sẽ không quá lớn, thêm vào đó, chỉ số chung vẫn đang vận động trên vùng mây xanh hướng lên nên xác suất cao VN-Index sẽ sớm có nhịp hồi phục. VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư duy trì tỉ trọng đối với những cổ phiếu tiếp tục giữ được xu hướng tăng điểm với lực cầu ổn định, đã vượt kháng cự thành công thuộc một số nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân từng phần ở một số cổ phiếu có thời gian tích lũy tốt và đang thu hút dòng tiền ổn định như may mặc, đầu tư công. Một số phân tích kỹ thuật khác thì cho biết, VN-Index điều chỉnh test lại hỗ trợ trendline xu hướng trung hạn và đóng cửa trên MA5 cho thấy lực cầu chủ động bắt đáy ở mức tích cực. Qua đó, VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, vùng điểm số quanh 1.285-1.290 điểm vẫn là vùng biến động chính trong phiên tới để hấp thụ hết nguồn cung, trước khi thị trường trở lại vùng 1.300 điểm. Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao. - Nhà máy sản xuất ô tô Omoda &Jaecoo sắp được xây dựng tại Thái Bình Nhà máy sản xuất ô tô thương hiệu Omoda &Jaecoo do Liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery quốc tế sẽ được xây dựng tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Thái Bình với kế hoạch khởi công trong năm 2025. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Phú được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời cũng chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần Khu công nghiệp Geleximco Hưng Phú, sẽ triển khai tại xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình với tổng vốn đầu tư lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Tại thị trường Đông Nam Á, Malaysia và Việt Nam là hai điểm đến của Chery trong việc xây dựng chuỗi nhà máy toàn cầu. Đặc biệt, Chery xác định Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sản xuất ô tô chủ lực của khu vực Đông Nam Á. Dự án hoạt động dự kiến sẽ tạo ra hơn 10.000 việc làm, không chỉ lao động giản đơn, mà cả lao động có trình độ cao sử dụng được công nghệ hiện đại. - VPBank sắp giải tỏa hơn 8,5 triệu cổ phiếu ESOP Cổ phiếu ESOP do VPBank phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm và được giải toả dần theo tỉ lệ 30% sẽ được giải toả sau 1 năm; 35% cổ phần sẽ được giải toả sau 2 năm. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - HoSE: VPB) vừa có thông báo về việc sẽ giải tỏa 30% đợt 1 cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2023 (ESOP). Cụ thể, sẽ có hơn 8,53 triệu cổ phiếu mà VPBank phát hành theo dạng ESOP năm 2023 sẽ được ngân hàng giải toả bắt đầu từ ngày 2/10 đến 7/10/2024. Như vậy, số cổ phiếu này sẽ được tự do giao dịch trên thị trường kể từ ngày 2/10. Trước đó, năm 2023, VPBank đã phát hành 30,2 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu là gần 302,2 tỷ đồng. Tỉ lệ phát hành là 0,448% tương đương 0,45% số cổ phiếu đang lưu hành, dành cho cán bộ nhân viên người Việt Nam đáp ứng quy định tại Quy chế về việc chào bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Các HĐQT không điều hành không được mua cổ phiếu ESOP. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm và được giải toả dần theo tỉ lệ 30% sẽ được giải toả sau 1 năm; 35% cổ phần sẽ được giải toả sau 2 năm và số còn lại được giải toả sau 3 năm phát hành.