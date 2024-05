Điểm tin công nghệ 8/5: Apple đang phát triển chip AI dùng cho trung tâm dữ liệu

Counterpoint Research đã chỉ ra rằng iPhone 15 Pro có nhiều cải tiến đáng kể so với các phiên bản tiêu chuẩn khác, điển hình như Dynamic Island, chip xử lý cao cấp, màn hình với tần số quét lên đến 120 Hz, khung titan và camera telephoto. Các yếu tố này đã làm nên sức hấp dẫn của những mẫu iPhone cao cấp này, đặc biệt là khi iPhone 15 Pro Max là sản phẩm bán chạy nhất, mặc dù giá bán khởi điểm đã tăng thêm 100 USD so với thế hệ trước.

Đáng chú ý, dòng iPhone Pro đã chiếm một nửa doanh số bán ra của Apple trong quý này, tăng đáng kể so với mức 24% cùng kỳ năm ngoái. Đối với doanh thu, các model này đóng góp hơn 60%.

- Kaspersky Next: giải pháp an ninh mạng cho doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Kaspersky Next là dòng sản phẩm an ninh mạng thế hệ mới, tích hợp khả năng bảo mật thiết bị đầu cuối mạnh mẽ nhờ trí tuệ nhân tạo. Không chỉ dừng lại ở nền tảng EPP (Endpoint Protection Platform) cơ bản, Kaspersky Next mang đến sự kết hợp đột phá giữa EDR và XDR, đáp ứng nhu cầu bảo mật toàn diện cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và lĩnh vực.

Được biết đến như những giải pháp an ninh mạng tiên tiến và hiệu quả nhất hiện nay, EDR và XDR giúp doanh nghiệp chống lại các cuộc tấn công ngày càng tinh vi, phức tạp và khó lường, cung cấp cho doanh nghiệp khả năng quan sát toàn diện hệ thống an ninh mạng, kiểm soát chặt chẽ các lỗ hổng bảo mật, phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa, đồng thời chủ động phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn.

Kaspersky Next linh hoạt trong việc triển khai, cho phép doanh nghiệp cài đặt trên nền tảng đám mây (cloud) và phần mềm lưu trữ dữ liệu tại chỗ (on-premise). Theo đó, các doanh nghiệp có thể lựa chọn cách thức quản lý phù hợp thông qua bảng điều khiển đã được sắp xếp hợp lý để thực hiện các tác vụ an ninh mạng một cách nhanh chóng hoặc thông qua bảng điều khiển cấp doanh nghiệp với quyền kiểm soát chi tiết và tính năng giám sát nâng cao.

Dòng sản phẩm Kaspersky Next mới hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các chức năng an ninh mạng then chốt, mang đến lớp phòng vệ vững chắc trước các mối đe dọa thường gặp, bao gồm ransomware, phần mềm độc hại, rò rỉ dữ liệu, đồng thời ngăn chặn tin tặc xâm nhập vào cơ sở hạ tầng thông qua hình thức lừa đảo bằng email doanh nghiệp, tấn công chuỗi cung ứng và khai thác các lỗ hổng bảo mật khác.

Kaspersky Next tích hợp hàng loạt tính năng tự động hóa như giám sát và ngăn chặn trên nền tảng đám mây, quản lý lỗ hổng và bản vá, kiểm tra IoC và sách lược ứng phó. Những tính năng này không chỉ giúp doanh nghiệp phát hiện và xử lý các mối đe dọa mới, phức tạp một cách hiệu quả mà còn giảm thiểu đáng kể các tác vụ của đội ngũ an ninh mạng.

- Google phát hành bản cập nhật thuật toán lớn nhất thập kỷ