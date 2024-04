Điểm tin công nghệ 8/4: Lộ diện mô hình iPhone 16

Tại Meta Platforms, vấn đề này nghiêm trọng đến mức các lãnh đạo đã họp gần như hàng ngày vào tháng 3 và tháng 4.2023 để đưa ra kế hoạch, tờ The New York Times đưa tin hôm 6.4.

Khi hệ thống AI trở nên mạnh mẽ hơn, các hãng công nghệ buộc phải tìm kiếm dữ liệu một cách tích cực hơn và có thể khiến họ có nguy cơ vi phạm bản quyền.

Theo The New York Times, trong các cuộc họp của Meta Platforms, một số người tham dự đã đưa ra ý tưởng mua nhà xuất bản Simon & Schuster (được công ty cổ phần tư nhân KKR mua lại với giá 1,62 tỉ USD vào tháng 8.2023). Những người khác đề nghị trả 10 USD/cuốn sách để có được toàn bộ bản quyền với các tựa sách mới.

Vào thời điểm diễn ra các cuộc họp vào tháng 3 và tháng 4.2023, Meta Platforms đã tóm tắt nhiều sách, bài tiểu luận và các tác phẩm trực tuyến khác. Công ty mẹ Facebook đã thuê các nhà thầu ở châu Phi để tập hợp bản tóm tắt các tựa sách hư cấu và phi hư cấu, một số trong đó thông tin có bản quyền.

Những người tham dự đã thảo luận liệu Meta Platforms có thể tiếp tục thu thập dữ liệu từ các nguồn có khả năng được bảo vệ bản quyền mà không cần mất thời gian và tiền bạc để mua thỏa thuận cấp phép hay không.

Khi một luật sư chỉ ra những lo ngại về "đạo đức" của việc lấy tài sản trí tuệ, họ đã im lặng, theo The New York Times. Cuối cùng, các nhà quản lý Meta Platforms đã quyết định dựa vào tiền lệ được thiết lập trong vụ Authors Guild (Hiệp hội Tác giả Mỹ) kiện Google. Đó là vụ kiện năm 2015 được đệ trình lên Tòa án Tối cao Mỹ. Thế nhưng, Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối thụ lý vụ án, giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới. Tòa án đó cho biết Google có thể quét và số hóa sách cho dịch vụ Google Books theo nguyên tắc sử dụng hợp lý. Luật sư của Meta Platforms cho biết công ty có thể đào tạo các hệ thống AI riêng theo các nguyên tắc tương tự, theo The New York Times đưa tin.

Khi chạy đua để phát triển AI mạnh mẽ hơn, Meta Platforms, OpenAI, Google và các hãng công nghệ lớn khác đang tìm cách tìm nguồn càng nhiều nội dung càng tốt để đào tạo các mô hình AI của mình nhằm đạt được kết quả chất lượng tốt hơn.

- Hủy dự án xe điện, Apple sa thải hơn 600 nhân viên

Đây là đợt sa thải đầu tiên của Apple kể từ sau đại dịch Covid-19.

Trang Carscoops chia sẻ tài liệu Apple nộp cho bang California (Mỹ) thông báo sa thải tổng cộng 614 nhân viên. Đây được xem là đợt sa thải đáng chú ý nhất của thương hiệu Táo khuyết kể từ sau đại dịch Covid-19 cũng như sau thời điểm tuyên bố ngừng dự án làm xe điện.

Dự án làm phương tiện di chuyển của Apple mang tên Project Titan. Dù chưa bao giờ được xác nhận, Project Titan được cho là đã phát triển trong suốt một thập kỷ. Tuy nhiên do nhiều yếu tố khác nhau, dự án này đã chính thức khép lại vào tháng 2 năm nay.

Tài liệu Apple nộp cho bang California không công bố cụ thể các vị trí nhân viên bị sa thải, thay vào đó công ty phân chia theo địa điểm. Trang Bloomberg chia sẻ ít nhất 371 nhân viên tại văn phòng Santa Clara buộc phải thôi việc, đây được xem là tổng hành dinh của Project Titan.

Ngoài ra, có ít nhất 87 nhân viên đang làm việc tại một cơ sở bí mật của Apple cho dự án sản xuất màn hình thiết bị cũng nằm trong diện bị sa thải. Dự án này đóng cửa vào tháng 3 do những thách thức về kỷ thuật và chi phí.