Điểm tin Công nghệ 8/12: Snapdragon 8 Elite 2 sẽ có giá đắt đỏ

Linh kiện được ưu tiên nâng cấp trên iPhone 18; Người dùng Việt đã có thể sử dụng Meta AI - Snapdragon 8 Elite 2 sẽ có giá đắt đỏ Một thông tin rò rỉ mới cho thấy Snapdragon 8 Elite 2 sẽ có giá đắt đỏ hơn Snapdragon 8 Elite. Vào tháng 10 vừa qua, Qualcomm đã ra mắt chipset Snapdragon 8 Elite với cải tiến ấn tượng về hiệu suất và hiệu quả so với phiên bản tiền nhiệm, đồng thời giá cả chipset này cũng đắt hơn đáng kể. Theo đó, thông tin được đưa ra từ ấn phẩm KiPost của Hàn Quốc thì Qualcomm có thể sẽ tăng giá cho Snapdragon 8 Elite 2 vào năm 2025. Được biết, chip Snapdragon 8 Elite được phát hành vào cuối tháng 10 với mức giá tăng khoảng 20-30% so với chip Snapdragon 8 Gen 3. Rò rỉ này có thể có cơ sở bởi theo Gizmochina, Qualcomm quyết định tăng giá chip Snapdragon 8 Elite 2 bởi công ty dự kiến sẽ cải thiện hiệu suất SoC thêm 20% so với thế hệ trước. Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin chia sẻ về chip Snapdragon 8 Elite 2. Tuy nhiên, Qualcomm cũng có thể chuyển sang TSMC cho quy trình N3P của mình- đây là quy trình 3nm mới nhất, mang lại hiệu suất tăng 20% trở lên. - Chính thức khai trương Trung tâm Dữ liệu chính thành phố Hà Nội UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khai trương hạ tầng Trung tâm Dữ liệu chính thành phố Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Điểm nổi bật của Trung tâm là sử dụng công nghệ điện toán đám mây riêng, giúp các hệ thống dữ liệu hoạt động linh hoạt, an toàn và tiết kiệm chi phí. Hệ thống bảo mật được thiết kế với 6 lớp phòng thủ nghiêm ngặt, từ bên ngoài vào khu vực lưu trữ dữ liệu (Data Hall), đảm bảo an toàn dữ liệu ở mức cao nhất. Đồng thời, đội ngũ chuyên gia vận hành tại trung tâm đều được đào tạo bài bản và sở hữu các chứng chỉ quốc tế như CDFOM, CDRP, CDMS, CTDC, CCNA, CCNP, sẵn sàng đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7. Điều đặc biệt, trung tâm này không chỉ phục vụ công việc quản lý của chính quyền mà còn là “cánh tay đắc lực” cho người dân và doanh nghiệp. Đã có hơn 300 ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội (hệ thống quản lý văn bản, thủ tục hành chính, tiếp nhận phản ánh của công dân...) đã được chuyển đổi lên nền tảng điện toán đám mây, từ đó giúp người dân Hà Nội dễ dàng truy cập các dịch vụ công trực tuyến, từ đăng ký hành chính đến các ứng dụng y tế và giáo dục... Trung tâm này cũng có nhiệm vụ đảm bảo quản lý toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của thành phố, bao gồm máy chủ tập trung và phân tán tại các đơn vị, quản trị mạng WAN kết nối tới tất cả các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, duy trì hoạt động ổn định và liên tục 24/7; xây dựng, liên kết, tích hợp các phần mềm dùng chung và phần mềm chuyên ngành phục vụ chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và phục vụ công dân, doanh nghiệp. - Linh kiện được ưu tiên nâng cấp trên iPhone 18 Theo một báo cáo nội bộ, Apple sẽ thay đổi cấu trúc RAM cho dòng iPhone 18 trong năm 2026, với trọng tâm phục vụ cho các tác vụ AI. iPhone 16 là mẫu máy đầu tiên đặt nền móng cho AI của Apple. Do đó, những chiếc smartphone của công ty trong tương lai sẽ có nhiều thay đổi để tối ưu hóa cho tác vụ liên quan đến công nghệ này. “Samsung đã bắt đầu nghiên cứu phương pháp đóng gói mới cho DRAM tốc độ dữ liệu kép được sử dụng trong iPhone. Nỗ lực của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc nhằm thay đổi mạch tích hợp (IC) của LPDDR thành gói rời theo yêu cầu của Apple. Điều này đồng nghĩa với việc LPDDR sẽ được hàn riêng khỏi các linh kiện khác”, tác giả Seok Jin Lee của The Elec viết. Theo truyền thống, Apple thường sử dụng thiết kế dạng đóng gói (PoP) cho RAM trong iPhone bằng cách xếp chồng lên trên vi xử lý chính. Cách tiếp cận này có nhiều ưu điểm, nhưng The Elec lưu ý rằng nó không hẳn là giải pháp tốt nhất cho việc triển khai AI trên thiết bị. “PoP không phải giải pháp tối ưu cho AI trên thiết bị. Băng thông được xác định bởi tốc độ, độ lớn (bus) và kênh truyền dữ liệu. Độ lớn của bus và kênh được xác định bởi số chân I/O. Để tăng mức này, gói chứa RAM cần phải lớn hơn. Nhưng với kiểu thiết kế PoP, kích thước bộ nhớ cần điều chỉnh để phù hợp với một vi mạch (SoC)", The Elec phân tích. Apple đã từng sử dụng thiết kế đóng gói riêng biệt cho máy Mac và iPad trong quá khứ. Tuy vậy, kể từ khi chuyển sang chip Apple Silicon M1, Táo khuyết lại giữ nguyên kiểu thiết lập PoP cũ. Trong thời gian tới, công ty có thể thay đổi vấn đề này trên iPhone 18. Theo 9to5Mac, Apple đã nhìn trước nhu cầu phải tăng RAM trên các mẫu iPhone trong tương lai do tính năng AI cần nhiều khả năng xử lý hơn. Apple Intelligence chỉ mới ra mắt trong năm 2024, nhưng cả Táo khuyết và nhiều ông lớn công nghệ khác đã coi AI là tương lai điện toán. Do đó, việc nhà sản xuất iPhone thay đổi phần cứng cho dòng smartphone của năm 2026 là điều rất cần thiết. - Ứng dụng công nghệ số cung cấp thông tin nhanh hơn cho người dân Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã hợp tác kết nối nền tảng dữ liệu với Trình duyệt Cốc Cốc nhằm khai thác nền tảng dữ liệu, phát huy sức mạnh công nghệ số trong việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp cận thông tin chính thống của người dân. Theo thỏa thuận, TTXVN và Cốc Cốc sẽ chính thức triển khai liên kết và khai thác nền tảng dữ liệu thuộc 4 hạng mục bao gồm: Dữ liệu nhân vật và sự kiện Việt Nam; Dữ liệu tin tức chính thống; Dữ liệu điểm thi và Tích hợp hệ thống tìm kiếm dữ liệu tiên tiến trên các trang tin của TTXVN. Cụ thể, với hạng mục Dữ liệu nhân vật và sự kiện Việt Nam, hai bên đã hợp tác xây dựng thành công và chính thức ra mắt tính năng “Tìm kiếm Danh nhân” trong khuôn khổ lễ ký kết. Tính năng được xây dựng trên cơ sở kết nối dữ liệu từ chuyên trang “Nhân vật - Sự kiện” của TTXVN với hệ thống tìm kiếm tiên tiến của Cốc Cốc. Theo đó, chỉ với thao tác đơn giản là gõ từ khóa chứa tên các danh nhân Việt Nam (Ví dụ: Hồ Chí Minh/Nguyễn Du...) vào thanh công cụ tìm kiếm Cốc Cốc, người dùng sẽ nhận ngay kết quả thông tin và trực quan ở đầu trang tìm kiếm. Các hồ sơ nhân vật sẽ liên tục được bổ sung, cập nhật thường xuyên. Hiện nay, người dùng đã có thể tìm kiếm hơn 1.000 nhân vật với hàng chục ngàn tư liệu thông tin đa dạng, bao gồm hình ảnh, bài viết và video. Nhờ tính năng này, người dùng có thể dễ dàng tra cứu, tiếp cận với các thông tin chính thống, tin cậy của TTXVN, từ đó có cái nhìn xâu chuỗi, toàn cảnh hơn về các nhân vật quan trọng, có tầm ảnh hưởng của đất nước. Với Dữ liệu điểm thi, TTXVN chia sẻ dữ liệu điểm thi từ website https://diemthi.vnanet.vn/, cùng Cốc Cốc phát triển và cho ra mắt phiên bản mới của sản phẩm Cốc Cốc Học Tập trong thời gian tới. Liên quan đến Dữ liệu tin tức chính thống, Cốc Cốc sẽ đặt đường dẫn các tin bài từ các website thành viên, các trang tin tức của TTXVN lên các website/ứng dụng trang thông tin điện tử thuộc quyền sở hữu, vận hành hợp pháp của Cốc Cốc. Cùng với đó, hệ thống tìm kiếm của Cốc Cốc cũng sẽ được tích hợp trên các trang tin của TTXVN, giúp độc giả tra cứu thông tin dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn. - Người dùng Việt đã có thể sử dụng Meta AI Người dùng Việt Nam đã có thể truy cập và sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo Meta AI để làm nhiều tác vụ khác nhau mà không tốn chi phí trong thời gian này. Hiện Meta AI chưa có ứng dụng cụ thể trên thiết bị di động hay máy tính, vậy nên người dùng muốn trải nghiệm cần truy cập vào địa chỉ https://www.meta.ai/ trên điện thoại, máy tính hoặc những thiết bị thông minh có hỗ trợ vào web và phương thức nhập liệu. Mặc dù hiển thị thông báo "chưa thể dùng Meta AI tại quốc gia của bạn", nhưng người dùng có thể chọn đăng nhập khi "đang đi du lịch" là sử dụng được. Meta AI là mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) được phát triển bởi Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp. Được triển khai lần đầu tại Mỹ và hơn 20 thị trường khác vào giữa năm nay, Meta AI sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn LLaMA và hoạt động dưới dạng chatbot tương tự như ChatGPT của OpenAI, Gemini (Google) hay Copilot (Microsoft). Người dùng có thể sử dụng Meta AI để đặt các câu hỏi, tìm kiếm thông tin hay yêu cầu gợi ý về những chủ đề khác nhau. Một trong những tính năng nổi bật của mô hình này là khả năng tạo hình ảnh dựa trên mô tả văn bản, hỗ trợ tốt trong việc sáng tạo nội dung. Ngoài ra, Meta AI còn giúp giải đáp những thông tin liên quan đến các bài đăng trên Facebook hoặc Instagram.