Điểm tin Công nghệ 8/10: Thêm một cáo buộc nhằm vào ứng dụng nhắn tin Telegram

Hé lộ chi tiết đáng chú ý về màn hình của iPhone SE 4; Máy tính Apple hơn 40 năm tuổi có giá 100.000 USD - Giá iPhone XS Max rẻ nhất tháng 10, giảm không thấy đáy, trang bị cao cấp ngang cơ iPhone 16 Dù ra mắt từ năm 2018 nhưng iPhone XS Max sở hữu những trang bị cao cấp đến mức hiện tại nó vẫn đủ xịn để so kè với iPhone 16 mới nhưng giá lại rẻ như béo nếu so với iPhone 16. iPhone XS Max được xem là chiếc iPhone đầu tiên của Apple mang đến màn hình khổng lồ 6.6 inch. Nhờ đó, nó vẫn đang là một bom tấn có thể cạnh tranh được dù chỉ có máy cũ. Thậm chí, iPhone XS Max cao cấp đến mức nó không hề lỗi thời so với iPhone 16 mới. Tại thời điểm đầu 10/2024 khi mà iPhone 16 mới đã bán được gần 2 tuần, khách Việt có thể mua iPhone XS Max trên thị trường máy cũ với giá chỉ từ 6.2 - 7.2 triệu đồng tùy ngoại hình cho bản 256GB. Trong khi đó, bản 64GB có giá chỉ từ 5.5 - 6.5 triệu đồng. Mức giá này hiện chỉ bằng nửa so với iPhone 11 hoặc ngang một số mẫu máy Android giá rẻ như Galaxy A15 hay Redmi Note 13. - Hé lộ chi tiết đáng chú ý về màn hình của iPhone SE 4 Một tin đồn mới nhất cho thấy iPhone SE 4 có thể sẽ ra mắt vào đầu năm sau với nhiều nâng cấp đáng kể, gồm cả việc sử dụng màn hình OLED 6.1 inch tương tự như iPhone 14. Nguồn tin từ Ross Young, một chuyên gia phân tích màn hình có uy tín, iPhone SE 4 sẽ được trang bị màn hình OLED Super Retina XDR 6.1 inch, độ phân giải 1170 x 2532 pixel. Đây là một bước tiến lớn so với màn hình LCD 4.7 inch trên iPhone SE (2022) hiện tại. Nếu thông tin này chính xác, iPhone SE 4 sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn trong thiết kế của dòng sản phẩm này. Việc sử dụng màn hình lớn hơn đồng nghĩa với việc nút Home vật lý sẽ bị loại bỏ, thay vào đó là sử dụng cảm biến Face ID. Tuy nhiên, nhiều khả năng máy vẫn sẽ có phần notch "tai thỏ" thay vì Dynamic Island như trên các dòng iPhone 14 Pro. Ngoài ra, iPhone SE 4 được cho là sẽ sử dụng chip A18 mạnh mẽ như iPhone 16, hệ thống camera cải tiến tương đương iPhone 15 và modem 5G do Apple tự phát triển. Mặc dù sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá, nhưng iPhone SE 4 có thể sẽ không được trang bị tính năng màn hình luôn bật (Always-on Display) và công nghệ tần số quét ProMotion. Hai tính năng này hiện vẫn đang là độc quyền trên các dòng iPhone cao cấp. Dự kiến, iPhone SE 4 sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm 2025. Với mức giá dự kiến thấp hơn đáng kể so với iPhone 14, đây hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những người dùng muốn trải nghiệm iPhone với mức giá phải chăng. - Thêm một cáo buộc nhằm vào ứng dụng nhắn tin Telegram Theo cáo buộc của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm, các mạng lưới tội phạm lớn ở Đông Nam Á đã và đang sử dụng rộng rãi Telegram để tiến hành hoạt động bất hợp pháp trên quy mô lớn. Một báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) ngày 7/10 cho biết các mạng lưới tội phạm lớn ở Đông Nam Á đã và đang sử dụng rộng rãi Telegram - ứng dụng nhắn tin được xem là đã tạo ra sự thay đổi cơ bản trong cách thức các tổ chức tội phạm có thể tiến hành hoạt động bất hợp pháp trên quy mô lớn. Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn báo cáo của UNODC cho biết dữ liệu bị hack bao gồm thông tin chi tiết về thẻ tín dụng, mật khẩu và lịch sử trình duyệt được giao dịch công khai trên quy mô lớn trên Telegram, ứng dụng cho phép mở nhiều kênh kết nối tới hàng triệu người song lại không có sự kiểm duyệt. UNODC cũng cho biết “có bằng chứng rõ ràng về việc các thị trường dữ liệu ngầm chuyển sang Telegram và các nhà cung cấp đang tích cực nhắm mục tiêu vào các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia có trụ sở tại Đông Nam Á.” Ngoài ra, các công cụ được sử dụng cho tội phạm mạng, bao gồm cả phần mềm deepfake được thiết kế để gian lận và phần mềm độc hại đánh cắp dữ liệu, cũng được bán rộng rãi trên Telegram. Trong khi đó, các sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép thì chào mời dịch vụ rửa tiền qua ứng dụng này. - Trung Quốc khuyến khích dùng chip AI Huawei thay cho Nvidia Các nguồn tin của trang SCMP cho biết người dùng chip AI tại Trung Quốc đã được tư vấn nên ưu tiên giải pháp thay thế trong nước, gồm cả chip Huawei. Theo hai nguồn tin thân cận, chính quyền Trung Quốc đã tư vấn không chính thức cho các công ty trong nước nên sử dụng chip trí tuệ nhân tạo (AI) nội địa thay vì Nvidia. Lý do được đưa ra vì các nhà cung cấp thay thế tại Trung Quốc đang tìm cách bắt kịp gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Dù không có lệnh cấm chính thức nào với bộ xử lý đồ họa (GPU) Nvidia H20 tại Trung Quốc, nhưng các nguồn tin cho biết người dùng chip AI tại Trung Quốc đã được thông báo ưu tiên triển khai giải pháp thay thế trong nước, gồm cả những sản phẩm do Huawei phát triển. Theo một nguồn tin thứ ba, đến thời điểm tháng 8, các doanh nghiệp ở Trung Quốc vẫn có thể đặt mua Nvidia H20 mà không gặp phải bất kỳ hạn chế nào. - Máy tính Apple hơn 40 năm tuổi có giá 100.000 USD Bản thử nghiệm máy tính Apple Macintosh hiếm hoi trang bị ổ đĩa mềm Twiggy chuẩn bị được bán đấu giá và dự kiến mang về số tiền hơn 100.000 USD. Theo AppleInsider, một nguyên mẫu Macintosh cực hiếm với ổ đĩa mềm 5 ¼ inch sẽ được Bonhams tổ chức bán đấu giá từ ngày 13-23/10 với giá bán ước tính từ 80.000-120.000 USD. Cụ thể, sản phẩm này đang niêm yết tại buổi đấu giá của Bonhams ở New York, có tên nguyên mẫu #M0001, sản xuất năm 1983 và đặc biệt hơn những sản phẩm khác bởi nó trang bị ổ đĩa mềm Twiggy 5 ¼ inch. Ban đầu, ổ đĩa này được dùng cho máy Apple Lisa, tuy nhiên đã bị Apple khai tử vào năm 1984 và thay bằng ổ đĩa Sony 3 ½ inch.