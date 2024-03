Điểm tin công nghệ 7/3: Chip AI xử lý mô hình ngôn ngữ lớn với mức tiêu thụ năng lượng thấp

- Chip AI xử lý mô hình ngôn ngữ lớn với mức tiêu thụ năng lượng thấp

Một nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã phát triển chip bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới có khả năng xử lý mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với mức tiêu thụ năng lượng cực thấp.

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc ngày 6/3 cho biết nhóm nghiên cứu, do Giáo sư Yoo Hoi-jun tại Trung tâm nghiên cứu chất bán dẫn KAIST PIM làm trưởng nhóm, đã phát triển chip AI có khả năng xử lý mô hình ngôn ngữ GPT-2 của công ty OpenAI (Mỹ) với mức tiêu thụ điện năng cực thấp - chỉ 400 miliwatt - và tốc độ cao 0,4 giây.

Con chip vuông 4,5 mm, được phát triển theo quy trình 28 nanomet của Tập đoàn Samsung Electronics, có mức tiêu thụ điện năng ít hơn 625 lần so với con chip GPU A-100 của "gã khổng lồ" chip AI toàn cầu Nvidia, vốn cần 250 watt điện để xử lý LLM. Con chip do KAIST phát triển cũng có diện tích nhỏ hơn 41 lần so với sản phẩm của Nvidia, do đó có thể sử dụng trên các thiết bị như điện thoại di động.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết việc sử dụng công nghệ điện toán mô phỏng não người, đặc biệt là mạng lưới thần kinh tăng đột biến (SNN), là yếu tố cần thiết để đạt được thành tựu này.

- Meta điều tra sự cố sập mạng toàn cầu khiến tài sản của ông chủ bốc hơi gần 3 tỷ USD

Sự cố sập mạng toàn cầu khiến tài sản ròng của ông chủ Meta Mark Zuckerberg đã giảm 2,8 tỷ USD, còn 171,9 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất thế giới.

Các nền tảng mạng của Meta bao gồm Facebook, Instagram và Messenger, WhatsApp, Threads đêm 5/3 đồng loạt gặp sự cố kỹ thuật, phải ngừng hoạt động trong khoảng 2 giờ đồng hồ, khiến hàng triệu người trên khắp thế giới bị ảnh hưởng. Tài sản của ông chủ Meta (Mark Zuckerber) ngay lập tức bốc hơi 2,8 tỷ USD và Meta đang nhanh chóng điều tra vụ việc.