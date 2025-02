Điểm tin Công nghệ 7/2: Apple﻿ bắt đầu sản xuất hàng loạt chip M5, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2025

- Apple bắt đầu sản xuất hàng loạt chip M5, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2025

Theo trang ETNEWS của Hàn Quốc, Apple đã bắt đầu sản xuất hàng loạt chip M5 thế hệ mới, hứa hẹn mang đến hiệu năng vượt trội cho các thiết bị sắp ra mắt. Dự kiến, chip M5 sẽ xuất hiện trên các sản phẩm mới sớm nhất là vào cuối năm nay.

Báo cáo cho biết Apple đã khởi động công đoạn đóng gói chip M5 từ tháng trước. Đây là bước cuối cùng trong quy trình sản xuất chip, bao gồm việc bảo vệ chip và kết nối điện với các linh kiện khác. Apple vẫn hợp tác với TSMC trong giai đoạn sản xuất chip trên tấm silicon, trong khi các công ty lắp ráp và kiểm tra chip thuê ngoài (OSAT) như ASE Group (Đài Loan), Amkor (Mỹ) và JCET (Trung Quốc) sẽ đảm nhiệm công đoạn đóng gói. ASE được cho là đơn vị đầu tiên bắt đầu sản xuất hàng loạt, tiếp theo là Amkor và JCET.

MacRumors cho biết, đợt sản xuất ban đầu tập trung vào phiên bản M5 tiêu chuẩn, chưa phải các phiên bản cao cấp hơn như M5 Pro, M5 Max và M5 Ultra. Các công ty OSAT cũng đang đầu tư thêm cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng loạt các phiên bản chip cao cấp này.

Chip M5 được kỳ vọng sẽ sở hữu kiến trúc ARM cải tiến, sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến của TSMC. Việc Apple chưa sử dụng tiến trình 2nm được cho là do hãng đang cân nhắc về chi phí. Tuy nhiên, các phiên bản M5 cao cấp vẫn sẽ mang đến những nâng cấp đáng kể so với M4 nhờ công nghệ System on Integrated Chip (SoIC) của TSMC. Công nghệ xếp chồng chip 3D này giúp cải thiện khả năng tản nhiệt và giảm thất thoát điện năng so với thiết kế 2D truyền thống. Apple cũng được cho là đang mở rộng hợp tác với TSMC để phát triển gói SoIC lai thế hệ mới, kết hợp công nghệ đúc composite sợi carbon nhiệt dẻo.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, iPad Pro mới dự kiến ra mắt cuối năm 2025 sẽ là thiết bị đầu tiên được trang bị chip M5. Dựa trên chu kỳ nâng cấp thông thường của Apple, các sản phẩm khác cũng sẽ lần lượt được cập nhật chip M5, bao gồm:

iPad Pro: Cuối 2025 hoặc đầu – giữa 2026

MacBook Pro: Cuối 2025

MacBook Air: Đầu 2026