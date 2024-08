Điểm tin Công nghệ 6/8: iPhone 17 Slim: mỏng nhất, đắt nhất nhưng có gì đặc biệt?

Cụ thể, khả năng xử lý AI của chipset Dimensity 9400 được cho là cao hơn 40% so với phiên bản tiền nhiệm Dimensity 9300. Theo ông Cai Lixing, CEO MediaTek, con chip mới đủ khả năng xử lý hầu hết các mô hình ngôn ngữ phổ biến ngay trên thiết bị. Sự tự tin của MediaTek còn được thể hiện qua dự đoán về mức tăng trưởng doanh thu 50% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ sức hút của Dimensity 9400. Thông tin này được chia sẻ tại buổi họp báo ngày 31/7 vừa qua.

- Thiết bị có AI không còn thu hút người tiêu dùng

Nghiên cứu mới của Đại học bang Washington chỉ ra người tiêu dùng đang ngày càng tránh xa thiết bị được quảng cáo có trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là sản phẩm mang rủi ro cao.

Khảo sát hơn 1.000 người trưởng thành tại Mỹ để đánh giá mối liên hệ giữa tính năng AI với ý định mua hàng, nhóm nghiên cứu ghi nhận người tiêu dùng có thể nảy sinh tâm lý ngờ vực đem đến nguy cơ tổn hại đến doanh số.

Họ sử dụng sản phẩm dễ nhận diện cùng mô tả giống hệt nhau, khác biệt duy nhất là một số sản phẩm hoặc mô tả có thêm thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo”. Kết quả là trong 8 danh mục hàng hóa và dịch vụ, sản phẩm có AI luôn ít được ưa chuộng hơn.

Đặc biệt sản phẩm rủi ro cao như thiết bị y khoa hay xe tự lái dễ nhận phản ứng tiêu cực mạnh mẽ, khiến người tiêu dùng không thấy an tâm. Sản phẩm rủi ro thấp như máy hút bụi và robot giao hàng tận phòng nhận được phản ứng tích cực hơn, tuy nhiên ngay cả sản phẩm rủi ro thấp có AI cũng kém thu hút hơn sản phẩm không có.

Giáo sư Mesut Cicek (Đại học bang Washington) cho biết thiết bị có AI mặc dù sở hữu hình ảnh hào nhoáng nhưng hậu quả tiềm ẩn khiến người tiêu dùng lo lắng. Vì vậy trí tuệ nhân tạo có xu hướng làm giảm lòng tin, dẫn đến giảm ý định mua hàng.

- Nintendo mở bán tai nghe earbuds lấy cảm ứng từ game The Legend of Zelda, giá 1 triệu đồng

Mới đây, Nintendo đã khiến cộng đồng game thủ bất ngờ khi ra mắt thêm nhiều tùy chọn màu sắc cho mẫu tai nghe earbuds, lấy cảm hứng từ tựa game đình đám The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Sản phẩm mới được Nintendo tung ra độc quyền tại thị trường Anh và Ireland, với hai phiên bản màu sắc là trắng và xanh lá cây, bên cạnh phiên bản màu đen đã ra mắt từ tháng 11/2022. Mức giá cho cả ba phiên bản là 34,99 bảng Anh (khoảng 1,12 triệu đồng).

Điểm nhấn của chiếc tai nghe này chính là logo “Tears of the Kingdom” được in nổi bật trên hộp sạc. Đặc biệt, biểu tượng Triforce quen thuộc cũng xuất hiện trên thân tai nghe. Theo Nintendo, mẫu tai nghe này mang đến chất lượng âm thanh ấn tượng với “âm trầm sâu, âm trung rõ ràng và âm cao sắc nét”. Về kết nối, sản phẩm trang bị chuẩn Bluetooth 5.0, hộp sạc đi kèm cho phép người dùng nghe nhạc liên tục trong 6 giờ và có thể sạc lại tai nghe thêm 3 lần.

Theo ghi nhận, phiên bản màu xanh lá cây – màu sắc đặc trưng của “Tears of the Kingdom” – đã nhanh chóng “cháy hàng” ngay sau khi lên kệ. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của sản phẩm đối với cộng đồng game thủ, đặc biệt là những fan hâm mộ của Zelda.