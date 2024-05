Điểm tin công nghệ 6/5: iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ bỏ notch, đặt Face ID dưới màn hình

Khuôn mẫu của dòng iPhone 16 cho thấy, chúng chỉ có một chút thay đổi so với bản tiền nhiệm.

Được giới thiệu cùng với iPhone 12, MagSafe là một công nghệ từ tính do Apple tạo ra, đặt một loạt nam châm xung quanh cuộn dây sạc của iPhone. Công nghệ này cho phép sạc iPhone không dây và gắn các phụ kiện như hộp đựng ví vào điện thoại.

Theo những bức ảnh mới rò rỉ, vòng sạc trên iPhone 16 sẽ mỏng hơn. ShopSystem cho rằng, sự thay đổi này có thể khiến bộ sạc MagSafe và Qi2 cũ hơn không tương thích với iPhone mới. Mặt khác, nguồn tin 9to5Mac cho rằng, điều đó khó xảy ra.

Mặt khác, việc giảm độ dày sẽ cải thiện công nghệ sạc và giảm trọng lượng của điện thoại.

Những hình ảnh này cũng phù hợp với nhiều tin đồn trước đó về việc iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ có bố cục camera sau dọc. Việc sắp xếp lại bố cục này sẽ cho phép Apple đưa tính năng quay video không gian - hiện chỉ có trên các mẫu iPhone Pro sang các mẫu iPhone tiêu chuẩn.

- Hàng triệu người dùng điện thoại Galaxy cũ bắt đầu đón nhận “trí tuệ nhân tạo”

Tính đến thời điểm hiện tại, dòng Galaxy S21 và Galaxy Z Flip 3 đang nhận được một số tính năng hạn chế của Galaxy AI.

Nhật ký thay đổi của những điện thoại này chỉ đề cập đến tính năng Circle to Search như một phần của bản cập nhật One UI 6.1. Trong khi đó, Galaxy Z Fold 3 dường như sẽ nhận được nhiều tính năng AI hơn, bao gồm hình nền do AI tạo và chỉnh sửa hình ảnh AI tạo sinh.

Các tính năng của Galaxy AI này được Samsung triển khai thông qua bản cập nhật One UI 6.1 và đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm Galaxy S24. Samsung đã phát hành One UI 6.1 với Android 14 và Galaxy AI cho dòng Galaxy S23 trước khi triển khai đến dòng Galaxy S22. Nhưng công ty vẫn chưa hoàn thành hết mọi việc vì bản cập nhật đã được phát hiện đang triển khai cho dòng Galaxy S21 và một số điện thoại màn hình gập thế hệ trước của công ty, cụ thể là Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3.

Bản cập nhật này hiện đang được triển khai cho Galaxy S21, Galaxy S21 Plus và Galaxy S21 Ultra, tuy nhiên Galaxy S21 FE không bao gồm trong loạt sản phẩm này. Hàn Quốc là khu vực đầu tiên nhận được bản cập nhật, và không bất ngờ khi bản cập nhật sẽ đến với các thị trường khác. Như vậy, ngay cả những smartphone Galaxy S cao cấp của năm 2021 cũng sẽ tham dự bữa tiệc AI của Samsung.