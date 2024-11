Điểm tin Công nghệ 6/11: Vua flagship iPhone 16 Pro Max giảm hấp dẫn đầu tháng 11, màu titan sa mạc vẫn hot không tưởng

Huawei xác nhận siêu phẩm mới, hứa hẹn gây sốt thị trường; Threads đạt 275 triệu người dùng, thách thức X với tốc độ tăng trưởng bùng nổ - Apple điều chỉnh cho phép chọn ứng dụng mặc định trên iPhone tại EU Apple sẽ cho phép người dùng iPhone tại EU chọn ứng dụng mặc định cho điều hướng và dịch thuật từ năm 2025 nhằm tuân thủ Đạo luật thị trường kỹ thuật số của EU. Trong những năm gần đây, Liên minh châu Âu (EU) đã tăng cường giám sát Apple, đặc biệt là về các cáo buộc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Một trong những vấn đề chính khiến "Táo khuyết" bị chỉ trích là việc không cho phép người dùng tùy chọn ứng dụng mặc định trên iPhone. Để tuân thủ các quy định mới của EU, Apple vừa công bố tài liệu về kế hoạch cho phép người dùng thiết lập ứng dụng mặc định cho điều hướng và dịch thuật tại EU, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thay đổi quan trọng cho trải nghiệm người dùng. Theo tài liệu do Apple công bố, vào mùa xuân năm 2025, công ty sẽ bắt đầu hỗ trợ tùy chọn đặt ứng dụng mặc định cho các dịch vụ điều hướng và dịch thuật trên các thiết bị iPhone tại EU. Như vậy, người dùng iPhone ở châu Âu sẽ có thể sử dụng Google Maps làm ứng dụng điều hướng mặc định thay vì Apple Maps, nếu họ muốn. Điều này đánh dấu một sự thay đổi lớn, bởi Apple Maps mặc dù đã được cải thiện trong thời gian gần đây nhưng vẫn còn nhiều người dùng cảm thấy Google Maps đáng tin cậy hơn hoặc có nhiều tính năng hữu ích hơn. Động thái này của Apple nhằm tuân thủ Đạo luật thị trường kỹ thuật số của EU (Digital Markets Act - DMA). Tài liệu của công ty không chỉ đề cập đến thay đổi liên quan đến ứng dụng điều hướng và dịch thuật mà còn nêu rõ những biện pháp đã thực hiện trước đó để đáp ứng các quy định của EU. Apple cho biết vào mùa xuân năm 2025, các thiết bị iPhone tại EU sẽ hỗ trợ việc đặt các ứng dụng mặc định cho điều hướng và dịch thuật, giúp người dùng có thể dễ dàng chọn Google Maps hoặc Google Dịch làm ứng dụng ưu tiên sử dụng. - Vua flagship iPhone 16 Pro Max giảm hấp dẫn đầu tháng 11, màu titan sa mạc vẫn hot không tưởng Sau khi liên tục cháy hàng mở bán sớm với giá cao ngất ngưởng, iPhone 16 Pro Max hiện đã có hàng dồi dào trở lại, giá giảm hấp dẫn hút khách Việt, màu titan sa mạc vẫn là “best choice”. Dòng iPhone 16 đã mở bán cách đây hơn một tháng và phiên bản iPhone 16 Pro Max là mẫu máy được ưa chuộng nhất. Trong đó, titan sa mạc được coi là màu sắc hấp dẫn nhất với khách Việt. Đầu tháng 11, giá đập hộp iPhone 16 Pro Max giảm hấp dẫn, lượng hàng được bổ sung dồi dào để tiếp tục đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dùng dịp cuối năm. iPhone 16 Pro Max - 256GB: 34.490.000 đồng iPhone 16 Pro Max mang đến nhiều màu sắc đa dạng như Desert Titanium, Black, White và Natural Titanium đáp ứng mọi đối tượng người dùng. Trong đó, màu Desert Titanium hay còn gọi là Titan sa mạc là mẫu được người dùng Việt ưa chuộng nhất. - Huawei xác nhận siêu phẩm mới, hứa hẹn gây sốt thị trường Huawei đang chuẩn bị tung ra chiếc smartphone mới nhất của mình vào tháng 11, dự kiến là Mate 70 - phiên bản kế nhiệm dòng Mate 60 vốn đã gây tiếng vang vào năm ngoái. Với thông điệp "Mate mạnh nhất trong lịch sử", Huawei tỏ rõ tham vọng giành lại thị phần trong phân khúc điện thoại cao cấp. Richard Yu, Chủ tịch nhóm kinh doanh tiêu dùng Huawei, đã thông báo về sản phẩm này trên Weibo, khiến cộng đồng công nghệ không khỏi xôn xao chờ đón "bom tấn" mới. Mate 60, ra mắt vào tháng 8/2023, đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Huawei trong lĩnh vực công nghệ khi công ty bị giới hạn tiếp cận các chip tiên tiến từ Mỹ. Mẫu điện thoại này không chỉ là bước đột phá về mặt công nghệ mà còn trở thành biểu tượng quốc gia khi sử dụng chip 7 nm do công ty nội địa SMIC sản xuất. Mate 60 đã giúp Huawei đảo ngược tình thế và phục hồi thị phần đáng kể tại Trung Quốc, ghi nhận mức tăng trưởng doanh số lên tới 42% trong quý III/2024 và chiếm 15,3% thị phần. Tiếp nối thành công đó, Huawei liên tục ra mắt các sản phẩm hấp dẫn như Pura 70 và Mate XT – một mẫu điện thoại gập ba màn hình, cả hai đều được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt với hàng triệu đơn đặt trước. Mate 70, mẫu "Mate mạnh nhất" sắp tới, dự kiến sẽ giúp Huawei củng cố vị thế trong phân khúc cao cấp và cạnh tranh mạnh mẽ hơn với Apple, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc, nơi Huawei vừa vượt qua Apple về doanh số vào tháng 8/2024. Theo các tin đồn, Mate 70 sẽ được trang bị chip Kirin 9100, sản xuất trên tiến trình 5 nm của SMIC, dự kiến cải thiện đáng kể hiệu suất so với Mate 60. Cùng với đó, mẫu điện thoại này sẽ vận hành trên nền HarmonyOS 5.0 – hệ điều hành độc lập do Huawei tự phát triển nhằm giảm sự phụ thuộc vào Android, giúp hãng "đoạn tuyệt" hoàn toàn với hệ sinh thái của Google. Điểm sáng khác của Mate 70 là khả năng cải tiến vượt trội trong thiết kế và tính năng. Nguồn tin cho biết dòng Mate 70 sẽ chuyển từ cảm biến vân tay quang học sang cảm biến siêu âm, cho độ chính xác và tốc độ phản hồi tốt hơn ngay cả khi ngón tay ướt. Ngoài ra, cụm camera chính 50 MP được nâng cấp với hỗ trợ khẩu độ thay đổi và cảm biến laser, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu chụp ảnh chất lượng cao. Huawei đã tăng gấp đôi năng lực sản xuất cho Mate 70, với lượng linh kiện tăng 50% so với Mate 60, đồng thời chuẩn bị hơn một triệu sản phẩm cho đợt phát hành đầu tiên. Điều này cho thấy hãng rất tự tin vào khả năng của Mate 70 trong việc thu hút người tiêu dùng và cạnh tranh với các dòng flagship từ Samsung và Apple. - Lộ diện vua pin sạc tầm trung, trang bị pin 6500 mAh, sạc 90W, áp đảo cả Galaxy S24 Ultra Dù chỉ là một chiếc smartphone tầm trung giá có thể dưới 10 triệu nhưng vivo S20 có thể lên ngôi vua toàn phân khúc bởi có nhiều trang bị khủng đến mức áp đảo hoàn toàn các ông lớn như Galaxy S24 Ultra. Mới đây, một chiếc điện thoại thông minh của Vivo có số model V2429A đã được cơ quan quản lý TENAA của Trung Quốc chấp thuận. Có nhiều đồn đoán rằng đây có thể là điện thoại Vivo S20 sắp ra mắt. Hiện tại, thiết bị cùng số model này đã nhận được sự chấp thuận từ nền tảng chứng nhận 3C tại Trung Quốc, hé lộ khả năng sạc nhanh và pin cực kỳ ấn tượng. Theo danh sách chứng nhận 3C, điện thoại thông minh Vivo V2429A có thể được bán kèm bộ sạc hỗ trợ sạc nhanh lên đến 90W. Công suất sạc này gấp đôi Galaxy S24 Ultra và iPhone 16 Pro Max nhưng vivo S20 chỉ ở tầm trung. Vivo S20 có thể sẽ được trang bị pin 6.500mAh với hỗ trợ sạc nhanh 90W. Nó có thể có camera selfie 50 megapixel ở mặt trước và hệ thống camera kép 50 megapixel + 8 megapixel ở mặt sau. Chứng nhận TENAA của Vivo S20 được cho là đã tiết lộ rằng nó có thể đi kèm với màn hình AMOELD 6,67 inch cung cấp độ phân giải 1,5K. Bên trong, thiết bị có thể có chipset Snapdragon 7 Gen 3 và RAM lên đến 16 GB. Điện thoại có thể đến Trung Quốc với dung lượng lưu trữ lên đến 1 TB. Như vậy đây sẽ là một cỗ máy tầm trung với trang bị cực kỳ ấn tượng về pin và sạc. Vivo S20 có thể chạy trên Android 15 dựa trên OriginOS 5. Dự kiến ​​sẽ đi kèm với các tính năng khác như máy quét dấu vân tay trên màn hình. Máy sẽ dày 7,19mm và nặng khoảng 186 gram cực kỳ mỏng nhẹ. Nếu ra mắt với giá từ 8-10 triệu đồng, vivo S20 chắc chắn sẽ là vua pin sạc tầm trung. - Threads đạt 275 triệu người dùng, thách thức X với tốc độ tăng trưởng bùng nổ Threads, nền tảng mạng xã hội mới của Meta, đã đạt tới con số 275 triệu người dùng hàng tháng, đánh dấu một bước tiến ấn tượng chỉ vài tháng sau khi ra mắt. CEO Mark Zuckerberg công bố cột mốc này trong báo cáo tài chính ngày 4/11, cho thấy Threads đang thu hút thêm 1 triệu người dùng mỗi ngày - một thành tích nổi bật trong thế giới mạng xã hội đang cạnh tranh khốc liệt. Ra đời vào tháng 7/2023, Threads được xem là đối thủ trực tiếp của mạng xã hội X (trước đây là Twitter) do Elon Musk sở hữu. Musk đã chi 44 tỷ USD để mua lại X vào năm ngoái, nhưng nền tảng này đang chứng kiến sự sụt giảm về người dùng. X hiện duy trì khoảng 318 triệu người dùng hàng tháng, nhưng đã giảm 24% so với thời điểm Musk mua lại. Điều này mở ra cơ hội cho Threads khi ứng dụng mới của Zuckerberg liên tục tăng trưởng và lấp đầy khoảng trống mà X để lại. Dù Threads chưa phải là nguồn doanh thu chính, Meta vẫn đang đặt cược lớn vào nền tảng này để thay đổi cục diện mạng xã hội. CFO Meta Susan Li chia sẻ rằng mục tiêu hiện tại không phải là doanh thu, mà là xây dựng một cộng đồng người dùng bền vững. Công ty kỳ vọng sẽ triển khai quảng cáo trên Threads vào năm 2025, nhưng trước đó, Meta tập trung vào cải thiện tính năng và lắng nghe phản hồi của người dùng. Để so sánh, toàn bộ hệ sinh thái Meta, gồm Facebook và Instagram, đã đạt 3,29 tỷ người dùng hoạt động hàng ngày, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Dù con số này vẫn chưa đạt kỳ vọng của các nhà phân tích là 3,31 tỷ, nó cho thấy Threads đang góp phần vào bức tranh tăng trưởng của Meta.