Điểm tin Công nghệ 6/10: Chi phí linh kiện iPhone 16 Pro Max chỉ chiếm 40% giá bán

Người dùng 'than trời' vì Messenger gặp lỗi khó hiểu; Meta khiến Apple đổi kế hoạch - Chi phí linh kiện iPhone 16 Pro Max chỉ chiếm 40% giá bán iPhone 16 Pro Max là sản phẩm mới nhất của Apple với giá khởi điểm từ 1.199 USD, nhưng tổng chi phí linh kiện tạo nên chiếc điện thoại này chỉ khoảng 486 USD, tương đương chưa đến một nửa giá bán. Giống như mọi thế hệ iPhone trước, iPhone 16 Pro Max cũng bị các chuyên gia công nghệ "mổ xẻ" để khám phá các linh kiện bên trong. Các công ty như TD Cowen luôn thực hiện việc này để hiểu rõ hơn về chi phí và cấu tạo của sản phẩm, đồng thời giúp người dùng có cái nhìn chi tiết hơn về giá trị thực của chiếc điện thoại họ đang sở hữu. Theo báo cáo của TD Cowen, phiên bản iPhone 16 Pro Max 256GB có tổng chi phí linh kiện là 486 USD, cao hơn 33 USD so với iPhone 15 Pro Max trước đó. Các linh kiện đắt đỏ nhất là màn hình và cụm camera ở mặt sau, mỗi phần đều trị giá 80 USD – chiếm tới 16% tổng chi phí. Chi phí các thành phần chính trên iPhone 16 Pro Max: Màn hình 6.9 inch 80 USD; cụm camera sau 80 USD (tăng từ 70 USD ở iPhone 15 Pro Max); chip xử lý A18 Pro 45 USD; phím cảm ứng Camera Control 19 USD. Việc tăng chi phí linh kiện, đặc biệt là cụm camera, không phải là điều bất ngờ. Apple đã nâng cấp camera góc rộng lên 48 megapixel thay vì 12 megapixel như trên phiên bản cũ, tạo ra sự khác biệt lớn về chất lượng hình ảnh, nhưng cũng làm tăng giá linh kiện. Mặc dù tổng chi phí linh kiện chỉ chiếm 40% giá bán, việc định giá sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào linh kiện phần cứng. Một sản phẩm như iPhone cần phải tính đến nhiều yếu tố khác như: Chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D): Apple liên tục cải tiến công nghệ, từ chip xử lý, camera, cho đến phần mềm, và đó là quá trình tiêu tốn rất nhiều chi phí. Chi phí tiếp thị và quảng bá: Với việc quảng bá rộng rãi trên toàn cầu, Apple phải đầu tư lớn vào chiến lược marketing. Chi phí phân phối và hậu cần: Để đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng toàn cầu, Apple phải trả các chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu và lưu trữ. - Người dùng 'than trời' vì Messenger gặp lỗi khó hiểu Người dùng Facebook Messenger không chỉ tại Việt Nam mà còn nhiều nước khác trên thế giới đã đồng loạt "than trời" vì ứng dụng gặp lỗi vô cùng khó hiểu. Trong những ngày gần đây, nhiều người dùng Facebook Messenger tại Việt Nam đã gặp phải một lỗi khó chịu khi nhắn tin. Đáng chú ý, vấn đề này chỉ xảy ra đối với những người sử dụng máy tính. Theo đó, tin nhắn trong hộp thư thoại của Messenger sẽ không hiển thị nội dung. Thay vào đó, người dùng sẽ nhận được một dòng thông báo "Bạn có thể cần chờ một lúc thì mới nhận được tin nhắn này". Tuy nhiên, vấn đề này lại không xảy ra đối với ứng dụng Messenger trên điện thoại. Tất cả các tin nhắn đều được hiển thị đầy đủ khi người dùng xem trên smartphone. Tình trạng này không chỉ xảy ra đối với người dùng tại Việt Nam. Theo như ghi nhận từ chuyên trang theo dõi sức khỏe mạng xã hội Downdetector, người dùng tại nhiều quốc gia khác cũng đã gặp phải vấn đề tương tự khi sử dụng các dịch vụ của Meta. - Giảm 14.000 quản lý, tập đoàn Amazon dự kiến tiết kiệm hàng tỷ USD Quyết định giảm 14.000 nhân sự quản lý không chỉ giúp tập đoàn Amazon vận hành nhanh hơn, mà còn giúp họ tiết kiệm hàng tỷ USD. Business Insider đưa tin tập đoàn Amazon đang soạn thảo kế hoạch giảm số lượng nhân sự cấp quản lý, động thái có thể dẫn đến việc cắt giảm việc làm và tiết kiệm chi phí. Tháng trước, Andy Jassy, Tổng giám đốc Amazon, tuyên bố việc cắt giảm số lượng quản lý sẽ loại bỏ các lớp tổ chức không cần thiết và giúp Amazon vận hành nhanh hơn mà không gặp phải rào cản quan liêu. Morgan Stanley ước tính rằng nỗ lực giảm vị trí quản lý có thể dẫn đến việc tập đoàn Amazon loại bỏ khoảng 13.834 vai trò quản lý vào đầu năm tới, giúp tiết kiệm chi phí từ 2,1 tỷ đến 3,6 tỷ USD. Ước tính này giả định rằng 7% lực lượng lao động của Amazon đang ở các vị trí quản lý. Vào cuối quý thứ hai, tập đoàn Amazon có khoảng 105.770 quản lý trên toàn cầu; con số này sẽ giảm xuống còn 91.936 vào quý đầu tiên của năm tới dựa trên ước tính của Morgan Stanley. Amazon không công khai tiết lộ sự cố về lực lượng lao động của mình. - Meta khiến Apple đổi kế hoạch Với việc Meta tung ra hàng loạt sản phẩm kính AR phù hợp với số đông người dùng, Apple cần có chiến lược phù hợp với Vision Pro nếu không muốn bị bỏ lại. Theo Bloomberg, kính AR mới nhất của Meta đã tạo thêm áp lực cho Apple trong việc thúc đẩy dự án phát triển kính Vision thế hệ tiếp theo. Hiện tại, Táo khuyết đang đối mặt với thách thức trong việc tìm hướng đi cho kính Vision Pro. Công ty muốn biến sản phẩm thành một dòng thiết bị, với các tính năng và mức giá khác nhau. Tuy nhiên, Apple không có khởi đầu với một nền tảng phần cứng vững chắc. Do đó, các sản phẩm trong tương lai của công ty có thể được tái định hình nếu họ thành công trong phân khúc kính AR. Vision Pro là một sản phẩm công nghệ mới mẻ, đặc biệt khi nói đến khả năng chiếu video. Ngoài ra, phần cứng của thiết bị này cũng là điểm đáng nhắc đến khi nó sở hữu vỏ nhôm, camera cao cấp, chip tiên tiến và màn hình hiển thị sắc nét. Song, Vision Pro giống như một sản phẩm công nghệ trình diễn hơn là thiết bị dành cho đại chúng. Có rất ít lý do để người dùng chọn mua Vision Pro thay vì máy tính. Chiếc kính này cũng không phù hợp để đeo trong một thời gian dài, trong khi thiếu hỗ trợ của nhiều phần mềm từ bên thứ ba. Với có giá 3.500 USD, Vision Pro đang nằm ngoài tầm với của phần đông người dùng. Apple có thể cố gắng thúc đẩy doanh số bằng cách giảm 500-1.000 USD, nhưng mức giá sau giảm vẫn khá cao khi so với một chiếc điện thoại hay máy tính. Trong khi đó, Meta vừa giới thiệu phiên bản mới nhất của kính thông minh Ray-Ban. Không giống như Vision Pro, đây không phải là một “kỳ quan công nghệ” và không được định hướng trở thành thiết bị thực tế tăng cường. Nó đã thu hút được người tiêu dùng nhờ sự kết hợp giữa thiết kế bóng bẩy và các tính năng hữu ích. Theo Bloomberg, Apple cần thiết kế sản phẩm giống như cách Meta đang làm với kính thông minh Ray-Ban. Điều này sẽ giúp Táo khuyết tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. - Microsoft ra mắt Office 2024 với nhiều nâng cấp đáng chú ý "Ông lớn" công nghệ Microsoft vừa giới thiệu Office 2024, phiên bản mới nhất của bộ ứng dụng văn phòng, với những nâng cấp đáng kể cho các ứng dụng Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Outlook, dành cho hai hệ điều hành Windows và macOS. Theo thông tin từ Microsoft, phiên bản Microsoft Office 2024 được thiết kế đặc biệt cho những người dùng không muốn đăng ký dịch vụ Microsoft 365. Office 2024 tích hợp nhiều cải tiến mà Microsoft đã triển khai cho người dùng Microsoft 365 trong những năm gần đây. Kể từ bản độc lập cuối cùng ra mắt năm 2021, Microsoft Office 2024 mang đến nhiều đổi mới đáng chú ý về tính năng và giao diện. Phiên bản này sử dụng ngôn ngữ thiết kế Fluent Design mới, phù hợp với giao diện của Windows 11. Đồng thời, khả năng truy cập cũng được nâng cao, giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm và thao tác trên tài liệu, bảng tính và email. Theo Microsoft, Office 2024 không chỉ cải thiện về hiệu suất, mà còn mang đến giao diện mới với thanh menu được thiết kế lại. Đặc biệt, người dùng Excel sẽ nhận thấy hiệu quả xử lý cao hơn khi làm việc với nhiều bảng tính cùng lúc so với phiên bản trước.