Điểm tin công nghệ 6/10: Apple sửa lỗi nóng máy bất thường trên iPhone 15

Theo The Verge, ngày 5/10, Apple chính thức phát hành bản cập nhật phần mềm iOS 17.0.3 nhằm khắc phục lỗi nhiệt độ nóng bất thường ở iPhone 15 Series.

Galaxy S23 Ultra đang được bán với giá từ 20,99 triệu đồng, giảm từ 7,5 - 13,6 triệu đồng so với giá niêm yết tuỳ phiên bản.

Ghi nhận tại website của Di Động Việt, Galaxy S23 Ultra 256GB đang được bán với giá 20,99 triệu đồng. Model này đã giảm hơn 4 triệu đồng so với đầu tháng 9, nâng tổng mức giảm lên đến 11 triệu đồng so với giá niêm yết. Tương tự, phiên bản 512GB cũng được giảm thêm hơn 4 triệu đồng so với đầu tháng 9, chỉ còn 24,99 triệu đồng.

Giảm sâu nhất là Galaxy S23 Ultra 1TB với mức giảm đến 13,6 triệu đồng, từ 44,99 triệu đồng xuống còn 31,39 triệu đồng.

Trong khi đó, Galaxy S23 256GB hiện chỉ còn 17,49 triệu đồng, đã giảm 930.000 đồng so với tháng 9, nâng tổng mức giảm lên đến 7,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản Plus 256GB và 512GB hiện có giá bán lần lượt là 18,39 triệu đồng và 20,39 triệu đồng.

- Google ra mắt điện thoại Pixel 8 và đồng hồ thông minh sử dụng tính năng AI mới

Google vừa ra mắt điện thoại thông minh Pixel 8 và mẫu đồng hồ thông minh mới. Với việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhiều hơn, Google chờ đợi điện thoại Pixel 8 trở nên hấp dẫn hơn trong mùa mua sắm cuối năm nay.

Điện thoại thông minh Pixel mới nhất của Google được thiết kế nhằm chứng minh các sản phẩm chạy trên hệ điều hành Android vượt qua giới hạn của các công nghệ hiện có.