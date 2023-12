Điểm tin công nghệ 5/12: iPhone 16 Pro sẽ có màn hình lớn, zoom quang được nâng cấp

Dự báo thuê bao 5G sẽ đạt 5,3 tỷ vào cuối năm 2029 với 85% dân số toàn cầu được phủ sóng. Băng thông rộng di động nâng cao, truy cập không dây cố định, gaming và các dịch vụ AR/VR là các ứng dụng phổ biến nhất của người dùng 5G ban đầu. Tại Việt Nam, 5G sẽ là nền tảng hạ tầng quan trọng đẩy nhanh chuyển đổi số...

Báo cáo di động của Ericsson vừa công bố cho thấy, ước tính gần 1/5 tổng số thuê bao di động toàn cầu sẽ là thuê bao 5G vào cuối năm 2023, nhờ tốc độ tăng trưởng ổn định bất chấp những khó khăn kinh tế thường xuyên và bất ổn địa chính trị ở một số thị trường.

Theo thống kê được nêu trong ấn bản tháng 11 năm 2023 của Báo cáo Di động Ericsson, ước tính sẽ có 610 triệu thuê bao 5G mới cho năm dương lịch 2023, tăng 63% so với năm 2022. Sự gia tăng này giúp nâng tổng số thuê bao toàn cầu lên 1,6 tỷ, hơn khoảng 100 triệu thuê bao trong dự báo trước đó.

Xét theo khu vực, thuê bao 5G ở Bắc Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đến cuối năm 2023, khu vực này dự kiến sẽ có tỷ lệ sử dụng thuê bao 5G cao nhất trên toàn cầu với mức 61%. Tốc độ tăng trưởng thuê bao 5G cũng rất mạnh mẽ ở Ấn Độ trong suốt năm 2023. Sau 2 năm ra mắt thương mại, đến cuối năm 2023, tỷ lệ thâm nhập 5G ở Ấn Độ dự kiến sẽ đạt 11%.

Trong 6 năm từ cuối năm 2023 đến năm 2029, số thuê bao 5G toàn cầu được dự báo sẽ tăng hơn 330%, tăng từ con số 1,6 tỷ lên 5,3 tỷ thuê bao. Vùng phủ sóng 5G được dự báo sẽ đáp ứng cho hơn 45% dân số toàn cầu vào cuối năm 2023 và 85% vào cuối năm 2029.

Khu vực Bắc Mỹ và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh dự kiến sẽ có tỷ lệ thâm nhập 5G khu vực cao nhất vào cuối năm 2029 ở mức 92%. Tiếp theo là Tây Âu với dự báo tỷ lệ thâm nhập là 85%.Còn với khu vực Đông Nam Á, báo cáo cho biết, số lượng thuê bao 5G sẽ đạt khoảng 550 triệu ở Đông Nam Á và Châu Đại Dương vào cuối năm 2029.

- Cuộc thi An toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF 2023

Vượt qua 257 đội thi trên khắp thế giới, ngày 10/12/2023, 12 đội thi sẽ có mặt tại Đại học Duy Tân để tham gia vòng Chung kết Cuộc thi An toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF 2023.

Năm nay, Cuộc thi được sự bảo trợ của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam với mức giải thưởng hấp dẫn. Cuộc thi An toàn thông tin ISITDTU CTF 2023 góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đào tạo sinh viên an toàn thông tin khu vực miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung.

Cuộc thi nằm trong chuỗi các sự kiện nhằm thúc đẩy các hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin tại Việt Nam thuộc Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.

Cuộc thi không chỉ dành cho những chuyên gia trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng mà còn dành cho các sinh viên trong nước và quốc tế đam mê lĩnh vực an toàn thông tin. Ngoài chuyên môn, Cuộc thi còn là nơi để các thí sinh có cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, phát triển sự nghiệp lĩnh vực an toàn thông tin mạng, chung tay xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh hơn.

Vòng chung kết (Finals): Dự kiến được tổ chức trực tiếp vào ngày 10/12/2023 (kéo dài trong 8h) tại Trường Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng. Vòng Chung kết sẽ được tổ chức thi theo hình thức Attack/Defense với sự tham gia của 06 đội Việt Nam và 06 đội nước quốc tế.

- Google hoãn công bố chatbot Gemini