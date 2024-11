Điểm tin Công nghệ 5/11: Thay đổi lớn trên iPhone 17

Intel chuẩn bị "lật kèo" AMD và NVIDIA với "át chủ bài" mới?; Lợi nhuận của Meta tăng 35% trong quý III, tập trung đầu tư lớn vào AI - Thay đổi lớn trên iPhone 17 Toàn bộ dòng iPhone 17 có thể trang bị màn hình 120 Hz sản xuất bởi các công ty Hàn Quốc. Theo nguồn tin của ETNews (Hàn Quốc), cả 4 mẫu iPhone 17 dự kiến ra mắt năm 2025 sẽ trang bị màn hình LTPO tiêu thụ năng lượng thấp. Dù không đề cập trực tiếp, MacRumors dự đoán việc sử dụng màn hình LTPO cho thấy toàn bộ dòng iPhone 17 có thể tích hợp công nghệ ProMotion, tần số quét tối đa 120 Hz. ProMotion xuất hiện lần đầu cùng iPad Pro 2017. Từ khi có mặt trên iPhone năm 2021, công nghệ này chỉ được tích hợp lên các mẫu Pro. Trong khi đó, 2 model phổ thông vẫn dùng màn hình LTPS nhiệt độ thấp, tiêu thụ tương đối nhiều năng lượng. Apple có kế hoạch thay đổi các mẫu iPhone 2025. Bên cạnh model tiêu chuẩn, Pro và, Pro Max, iPhone 17 sẽ có phiên bản siêu mỏng, tạm gọi iPhone 17 Air. Tin đồn cho biết thiết bị có thông số tương đương iPhone 17 tiêu chuẩn, giá cao nhưng thiết kế rất mỏng. Việc mở rộng màn hình 120 Hz sang iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone 17 Air là động thái đáng chú ý. Tin đồn cho biết Samsung Display và LG Display sẽ cung cấp màn hình LTPO cho toàn bộ dòng iPhone 17. Samsung dự kiến sản xuất tấm nền cả 4 model, còn LG phụ trách iPhone 17 Slim và iPhone 17 Pro. Theo ETNews, các hãng màn hình Trung Quốc chưa từng cung cấp màn hình LTPO cho Apple, nhiều khả năng 2 công ty Hàn Quốc sẽ chiếm toàn bộ sản lượng màn hình iPhone 17. "Khả năng các công ty Trung Quốc cung cấp màn hình LTPO trong năm tới gần như bằng 0. Apple đang có kế hoạch ra mắt iPhone SE 4 giá rẻ vào nửa đầu năm sau. Việc đẩy sản lượng màn hình sang các công ty Trung Quốc bởi họ không nhận nguồn cung từ dòng iPhone 17", một quản lý cấp cao trong ngành cung ứng màn hình cho biết. Hiện tại, các công ty Trung Quốc chỉ cung ứng màn hình LTPS, nhưng đang gặp khó bởi vấn đề chất lượng phát sinh từng năm. Trong khi đó, sản xuất màn hình LTPO đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. - Intel chuẩn bị "lật kèo" AMD và NVIDIA với "át chủ bài" mới? Intel đang có những kế hoạch đột phá cho thế hệ GPU tương lai, nhằm "lật kèo" vị thế trong ngành công nghệ. Intel dường như đang ấp ủ một bước đi chiến lược mới trong cuộc đua GPU với những "ông lớn" khác như AMD và NVIDIA. TechSpot mới đây đã báo cáo về một bằng sáng chế mới của Intel, tiết lộ thiết kế GPU "phân tách" (disaggregated), sử dụng nhiều chiplet nhỏ thay vì một chip nguyên khối như truyền thống. Thiết kế chiplet mang lại nhiều lợi ích như tính linh hoạt, hiệu quả năng lượng và khả năng mở rộng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là đảm bảo tốc độ kết nối giữa các chiplet để không làm giảm hiệu năng của GPU. Hiện tại, chưa rõ Intel sẽ áp dụng thiết kế chiplet cho thế hệ card đồ họa nào. Nhiều khả năng điều này sẽ không xảy ra với Battlemage, thế hệ tiếp theo của Arc dự kiến ra mắt vào đầu năm 2025. Có thể Intel sẽ dành thiết kế này cho các thế hệ sau, như Celestial hoặc Druid. Cũng cần lưu ý rằng bằng sáng chế không đồng nghĩa với việc sản phẩm sẽ được thương mại hóa. Tuy nhiên, đây vẫn là một tín hiệu đáng chú ý, cho thấy Intel đang tìm kiếm những giải pháp mới để nâng cao sức cạnh tranh của dòng card đồ họa Arc. Trong bối cảnh Intel đang gặp khó khăn với dòng GPU rời của mình, việc áp dụng thiết kế chiplet có thể là một "con bài chiến lược" giúp Intel "lật kèo" trong cuộc đua với AMD và NVIDIA. - Lợi nhuận của Meta tăng 35% trong quý III, tập trung đầu tư lớn vào AI Vài năm trở lại đây, Meta đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ các nhà đầu tư vì 'rót tiền' cho các dự án hướng đến tương lai như trí tuệ nhân tạo, chatbot và metaverse. Giờ đây, Meta muốn mọi người biết, ít nhất một số khoản đầu tư đó đang bắt đầu có lãi. Meta - chủ sở hữu các ứng dụng Facebook, Instagram và WhatsApp - thông báo thu nhập ròng và doanh thu trong quý III năm nay của tập đoàn vượt kỳ vọng, đồng thời xác nhận sẽ mở rộng đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Theo thông báo của Meta, trong quý vừa qua, lợi nhuận ròng đạt 15,7 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu tăng 19% lên 40,6 tỷ USD, mức tăng nhẹ so với dự báo của các nhà phân tích, theo dữ liệu của FactSet. Meta cũng tiết lộ, trong năm 2024, Meta có kế hoạch chi từ 38 - 40 tỷ USD, tăng so với mức dự kiến trước đó là 37 - 40 tỷ USD, trong đó phần lớn là dành cho AI, xây dựng thế giới nhập vai của Metaverse và các chi phí khác. Công ty dự đoán "chi phí cơ sở hạ tầng sẽ tăng tốc đáng kể" vào năm 2025, khi Meta tiếp tục đầu tư vào việc xây dựng các trung tâm dữ liệu mới và các chi phí liên quan đến AI. Giống như các công ty công nghệ lớn khác, Meta đang nhanh chóng chuyển sang AI đồng thời nỗ lực tạo doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi trên phương tiện truyền thông xã hội. - Apple ra mắt MacBook Pro M4, giá khởi điểm từ 39,99 triệu đồng Sau khi trình làng iMac và Mac Mini M4, Apple tiếp tục ra mắt mẫu MacBook Pro thế hệ mới với ba tùy chọn chip M4, M4 Pro và M4 Max. Sau một năm kể từ khi ra mắt MacBook Pro chip M3 Pro và M3 Max, Apple vừa trình làng thế hệ mới của sản phẩm này với ba tùy chọn chip M4, M4 Pro và M4 Max, mang lại hiệu suất vượt trội. Như vậy, MacBook Pro sẽ là sản phẩm đầu tiên của nhà “Táo khuyết” được trang bị chip M4 Pro và M4 Max hoàn toàn mới. Trước đó, Apple mới chỉ giới thiệu chip M4, được sử dụng trên iPad Pro, iMac và Mac Mini. Theo công bố của Apple, MacBook Pro dùng chip M4 sẽ có hiệu suất nhanh hơn gấp 3,4 lần so với MacBook Pro dùng chip M1 đã ra mắt cách đây 3 năm. Tương tự, MacBook Pro dùng chip M4 Max và chip M4 Pro sẽ có hiệu suất nhanh hơn gấp 3 và 3,5 lần so với MacBook Pro dùng chip M1 Max và chip M1 Pro. Nhờ vào hiệu suất cải thiện của bộ vi xử lý mới, thời lượng pin của MacBook Pro thế hệ mới cũng được nâng cao. Mặc dù dung lượng pin không thay đổi, nhưng Apple cam kết sản phẩm mang đến thêm 2 giờ duyệt web và tối đa 4 giờ phát trực tuyến video. Ngoài nâng cấp về chip, MacBook Pro cũng được tăng thêm dung lượng RAM tối thiểu lên 16GB, gấp đôi so với phiên bản MacBook Pro ra mắt vào năm ngoái. Điều này cho phép thiết bị hỗ trợ tốt hơn cho những tính năng trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. MacBook Pro M4 có 2 tùy chọn kích thước màn hình là 14 inch và 16 inch. Trong đó, bản 14 inch có tùy chọn chip M4, còn phiên bản MacBook Pro 16 inch chỉ có tùy chọn chip M4 Pro và chip M4 Max. Phiên bản khởi điểm của MacBook Pro mới sẽ có tùy chọn màn hình 14-inch, chip M4 với 10 lõi xử lý trung tâm cùng 10 lõi xử lý đồ họa, bộ nhớ RAM 16GB, ổ cứng lưu trữ 512GB sẽ có giá bán 39,99 triệu đồng. Phiên bản MacBook Pro 14-inch với tùy chọn cấu hình cao nhất bao gồm chip M4 Max với 16 lõi xử lý trung tâm cùng 40 lõi xử lý đồ họa, bộ nhớ RAM 128GB, ổ cứng lưu trữ 2TB sẽ có giá bán 172,49 triệu đồng. - Ứng dụng ChatGPT trên Window có thêm chế độ giọng nói nâng cao Chế độ giọng nói nâng cao đã được triển khai cho ứng dụng ChatGPT trên máy tính cho Windows và MacOS. Theo đó, người dùng máy tính Windows và Mac sẽ cần tải xuống phiên bản ChatGPT mới nhất hoặc cập nhật lên phiên bản mới nhất. ChatGPT Advanced Voice Mode, một tính năng lần đầu tiên được triển khai vào tháng 9, cung cấp trải nghiệm trò chuyện bằng giọng nói giống như con người cho người dùng Mac và Windows. Lưu ý, chỉ những người trả phí mới có quyền truy cập vào tính năng này. Cùng ngày, Anthropic cũng đã phát hành ứng dụng máy tính cho Mac và Windows. Google cũng được cho là đang nghiên cứu một công cụ trình duyệt AI mới, có thể hoàn thành các tác vụ như đặt vé xem phim và mua sản phẩm. Giờ đây, với Advanced Voice của OpenAI, người dùng cuối cùng cũng có thể tận dụng toàn bộ khả năng của AI dựa trên giọng nói trong môi trường máy tính để bàn.