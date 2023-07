Điểm tin công nghệ 4/7: iPhone tiếp tục được ưa chuộng ở đất nước tỷ dân

Fold sẽ được ra mắt vào tháng 8 tại New York.

Tiện lợi, dễ hiểu, dễ sử dụng,... đó là những nhận xét mà nhiều người dân dành cho mini app Tây Ninh Smart sau hơn 3 tháng ra mắt. Nhờ ứng dụng nhỏ này, toàn bộ người dân địa phương đều được sử dụng những dịch vụ công một cách dễ dàng và “tức thì” ngay tại nhà, đỡ đi bao phần vất vả.

Đã có hơn 28.000 người dùng trên 45 tuổi khắp địa bàn tỉnh Tây Ninh đã và đang sử dụng phiên bản mini app của Tây Ninh Smart trên Zalo, chiếm 26% tổng số người sử dụng. Sau hơn 3 tháng ra mắt, phiên bản mini app cũng giúp Tây Ninh Smart nâng tổng số hồ sơ nộp trực tuyến lên đến hơn 60.000 lượt.

- Apple giảm sâu mục tiêu sản lượng Vision Pro do thiết kế phức tạp

Apple đã buộc phải cắt giảm đáng kể mục tiêu về sản lượng kính thực tế tăng cường (AR) Vision Pro do thiết kế phức tạp, tờ Financial Times đưa tin hôm 3/7.

Vision Pro được Apple giới thiệu hôm 6/6 và dự kiến sẽ có mặt vào đầu năm 2024 tại Mỹ với mức giá khởi điểm là 3.499 USD, gấp ba lần giá Quest Pro – thiết bị đắt nhất trong dòng thiết bị thực tế ảo (VR) và thực tế hỗn hợp của Meta Platforms.

Apple chọn Luxshare Precision Industry Co (Trung Quốc) là nhà lắp ráp Vision Pro duy nhất, theo phân tích về danh mục nguyên vật liệu (BOM) của công ty tư vấn địa phương Wellsenn XR. Wellsenn XR là công ty theo dõi các lĩnh vực AR và VR tại Trung Quốc.

Trước đó, Luxshare Precision Industry Co cũng là nhà cung cấp chính AirPods cho Apple và giành được đơn đặt hàng lắp ráp dòng iPhone 15.

Financial Times cho biết Luxshare Precision Industry Co đang chuẩn bị sản xuất ít hơn 400.000 chiếc Vision Pro vào năm 2024. Apple chỉ yêu cầu hai đối tác ở Trung Quốc cung cấp đủ linh kiện cho 130.000 đến 150.000 Vision Pro trong năm đầu tiên. Theo Financial Times, Apple cũng hoãn kế hoạch sản xuất một phiên bản kính AR giá cả phải chăng hơn.

Apple đã đặt mục tiêu bán hàng trước đó là 1 triệu Vision Pro trong 12 tháng đầu tiên. Khó khăn lớn trong quá trình tạo ra Vision Pro là việc sản xuất màn hình micro-OLED cho thiết bị, Financial Times đưa tin. Financial Times cho biết Apple không hài lòng với sản lượng màn hình micro-OLED mà không có lỗi.