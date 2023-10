Điểm tin công nghệ 4/10: Lộ thiết kế hoàn chỉnh Samsung Galaxy S24

CEO Microsoft cũng lập luận rằng việc tập đoàn Alphabet Inc - công ty mẹ của Google - hồi đầu tháng 2 ra mắt một dịch vụ chatbot mới có tên “Bard” sẽ không thể là nhân tố giúp củng cố vị thế thống trị của Google trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến. Trong khi đó, trong cuộc đua vị thế với Google, Microsoft đầu tháng 5 đã chính thức tung ra phiên bản công cụ tìm kiếm Bing và trình duyệt Edge tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh.

Ngoài ra, ông Nadella còn cáo buộc Google hạn chế các đối thủ công nghệ tiếp cận kho dữ liệu khổng lồ để phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Việc hạn chế này được thực hiện thông qua các thỏa thuận độc quyền giữa Google với các nhà cung cấp nội dung vốn đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện các mô hình AI tạo sinh.

- Thiếu máy in thạch bản tiên tiến, ngành chip Trung Quốc khó tiến xa dù Huawei có đột phá

Việc hạn chế Trung Quốc tiếp cận vào các công cụ sản xuất chip tiên tiến là một lợi thế quan trọng để Mỹ gây tổn hại cho ngành bán dẫn quốc gia châu Á.

Người Trung Quốc rất hy vọng smartphone mới nhất của Huawei cho thấy nước này đang đạt được tiến bộ trong việc sản xuất chip riêng. Thế nhưng, các chuyên gia cảnh báo rằng những công ty Trung Quốc vẫn chậm nhiều năm trong việc sản xuất các hệ thống in thạch bản cần thiết để tiến xa hơn.

Ngay cả sau khi Trung Quốc dành nhiều năm theo đuổi mục tiêu tự lực về chất bán dẫn, các máy in thạch bản cần thiết để sản xuất chip tiên tiến ngày nay chỉ đến từ một công ty duy nhất: ASML có trụ sở tại Hà Lan. Những người trong ngành cho biết việc sản xuất loại máy móc phức tạp này hoàn toàn ở Trung Quốc khó có thể xảy ra trong tương lai gần.

Việc hạn chế tiếp cận các công cụ này đã trở thành rào cản chính để Trung Quốc thúc đẩy ngành công nghiệp chip của mình, ngay cả khi phân thích bên trong Huawei Mate 60 Pro kết luận rằng SMIC (hãng sản xuất chip số 1 Trung Quốc) đã tạo ra chip 7 nanomet của smartphone 5G này bằng sử dụng máy in thạch bản tia cực tím sâu (DUV). Các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đã cấm ASML bán các máy máy in thạch bản cực tím (EUV) tiên tiến hơn cho Trung Quốc kể từ năm 2019. Các chip do Huawei thiết kế có thể vượt xa ranh giới những gì có thể sản xuất được với thiết bị hiện có của SMIC.

Li Jinxiang, Phó tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Sản xuất Điện tử Trung Quốc, phát biểu tại một diễn đàn vào tháng 8 rằng không có máy in thạch bản nào do Trung Quốc sản xuất có sẵn để tạo ra chip ở bước đầu tiên (quá trình tạo ra các thành phần điện tử cơ bản của chip) và việc phát triển thiết bị trong nước sẽ không thuận buồm xuôi gió.