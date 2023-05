Điểm tin công nghệ 31/5: iPhone 15 Pro Max sẽ khác gì so với iPhone 14 Pro Max?

Các chip Apple A-series ngoài sở hữu hiệu năng mạnh mẽ còn rất tiết kiệm năng lượng. Qua kiểm tra, iPhone 14 Pro Max đã trụ được tới 19 giờ duyệt web. Dự kiến, iPhone 15 Pro Max sẽ kế thừa viên pin 4323mAh của bản tiền nhiệm và ít nhất có tuổi thọ pin tương đương.

- Viettel đạt nhiều giải thưởng nhất tại IT World Awards 2023

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) ngày 30/5 thông báo, đơn vị đã trở thành doanh nghiệp có nhiều giải thưởng nhất tại IT World Awards 2023 (Giải thưởng công nghệ thông tin thế giới).

Viettel giành được 37/261 giải thưởng với 23 giải Vàng, 4 giải Bạc và 10 giải Đồng. Tỷ lệ giải Vàng đạt được tăng 10% so với năm trước và tăng 23 lần so với lần đầu tham dự (năm 2016) nhờ những giải pháp sáng tạo "Made by Viettel" được đánh giá cao từ hội đồng hơn 600 chuyên gia công nghệ thông tin trên thế giới.

Trong lĩnh vực hạ tầng số, chiến dịch truyền thông Viettel Cloud đã xuất sắc giành giải vàng tại hạng mục Chiến dịch công nghệ thông tin của năm.

Trong lĩnh vực giải pháp số, Viettel được vinh danh các giải pháp như nền tảng XR Anatomy Platform cung cấp các bài học giải phẫu dựa trên mô hình 3D phục vụ giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục và bệnh viện; giải pháp chăm sóc khách hàng đa kênh hợp nhất Viettel CX Cloud; nền tảng Viettel Managed Blockchain dành cho doanh nghiệp tạo lập và quản lý mạng lưới chuỗi khối; nền tảng khai thác dữ liệu chuyên sâu Viettel Data Mining Platform...

Trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất, giải pháp IoT của Viettel - Viettel Innoway giành giải vàng tại hạng mục Internet of Things (IoT). Viettel Innoway hỗ trợ khách hàng quản lý kết nối vô tuyến và tối ưu chi phí kết nối này trong quá trình triển khai dịch vụ.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, nhóm giải pháp về bảo mật của Viettel xuất sắc giành được 4 giải vàng bao gồm lần lượt ở các hạng mục dịch vụ giám sát an toàn thông tin, đánh giá lỗ hổng & kiểm tra xâm nhập, phát hiện và phản hồi điểm cuối, bảo mật DDoS Security.

- Công nhân lắp ráp iPhone 15 được tăng lương, thưởng

Foxconn, nhà phân phối và đối tác gia công của Apple, vừa tăng lương và các gói thưởng cho công nhân mới tại nhà máy lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới ở Trịnh Châu (Trung Quốc).

Cụ thể, từ 29/5, các công nhân mới sẽ được hưởng các khoản thưởng lên tới 3.000 tệ (khoảng 424 USD) nếu làm việc ít nhất 90 ngày tại nhà máy, trong khi vẫn nhận được mức lương 21 tệ/giờ. Đây là thông báo từ bộ phận Kinh doanh sản phẩm điện tử của Foxconn, nơi chịu trách nhiệm gia công iPhone.

Bên cạnh đó, những công nhân đang làm tại nhà máy cũng nhận được mức thưởng 500 tệ với mỗi nhân sự mới mà họ giới thiệu thành công.

Foxconn đã liên tục nâng lương thưởng cho nhân viên hai lần trong tháng này. Vào 3/5, doanh nghiệp đã tăng mức thưởng gắn bó cho công nhân lên 2.000 tệ và lên 2.500 tệ vào 22/5.

Nhà máy tại Trịnh Châu của Foxconn có thể sử dụng tối đa 200.000 công nhân và đang tăng sản lượng để phục vụ cung ứng đủ lượng iPhone cho Apple trong đợt ra mắt iPhone 15, dự kiến vào tháng 9.