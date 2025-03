Điểm tin Công nghệ 31/3: Điểm mặt những sản phẩm 'hot' Apple sắp ra mắt

Trên diễn đàn Reddit, người dùng cho biết phản hồi rung từng là một trong những tính năng tốt nhất trên điện thoại Pixel, nhưng giờ đây nó trở thành một trong những điều tệ nhất. Người dùng cũng chia sẻ rằng phản hồi rung khi thanh toán qua NFC đã biến mất sau khi cập nhật, mặc dù điện thoại không ở chế độ rung hay im lặng.

Vấn đề này dường như chủ yếu ảnh hưởng đến Pixel 8 Pro, trong khi các mẫu như Pixel 9 Pro XL và Pixel 8a không gặp phải. Hiện chưa rõ đây là lỗi hay thay đổi có chủ ý từ Google.

- Người tiêu dùng Đông Nam Á tin dùng AI khi mua sắm trực tuyến

Đài Channel News Asia dẫn một khảo sát do nền tảng thương mại điện tử Lazada thực hiện ghi nhận đối với người tiêu dùng Đông Nam Á, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn chỉ là công cụ tiện lợi nữa mà đã trở thành 'bạn đồng hành' đáng tin cậy khi mua sắm trực tuyến.

Lazada khảo sát hơn 6.000 người mua sắm trực tuyến trên khắp Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, kết quả được ghi trong báo cáo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử ở Đông Nam Á”. Giám đốc Lazada James Dong nhấn mạnh báo cáo khám phá tiềm năng của AI cũng như cung cấp cái nhìn chi tiết về cách doanh nghiệp khu vực có thể khai thác AI tạo ra trải nghiệm mua sắm thông minh, liền mạch, cá nhân hóa.

Theo báo cáo, 92% người trả lời khảo sát sử dụng đề xuất cá nhân hóa cung cấp bởi AI trong khi 90% tin tưởng bản tóm tắt thông tin về sản phẩm do AI cung cấp. Ngoài ra 88% dựa vào thông tin từ AI đưa ra quyết định mua hàng.

Từ lướt tìm sản phẩm đến thanh toán, trí tuệ nhân tạo thay đổi và cải thiện trải nghiệm mua sắm ở 4 phương diện: tìm kiếm, lòng tin, ưu đãi, quyết định mua hàng.

- Samsung thử nghiệm One UI 8: bước tiến mới trên Galaxy S25

Samsung đang bước vào giai đoạn thử nghiệm One UI 8, giao diện người dùng thế hệ tiếp theo dành cho các thiết bị Galaxy. Những dấu hiệu mới nhất từ cơ sở dữ liệu Geekbench đã xác nhận sự xuất hiện của Galaxy S25 chạy Android 16 với One UI 8.0, cho thấy quá trình phát triển đang được đẩy nhanh.

Gần đây, Galaxy S25 đã được phát hiện trên nền tảng Geekbench, chạy Android 16 và sử dụng giao diện One UI 8.0. Điều này cho thấy Samsung đã chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm sớm hơn so với các năm trước.

Thêm vào đó, đầu tháng này, Galaxy S25 Ultra chạy Android 16 cũng đã xuất hiện trên máy chủ của Samsung. Đây là một dấu hiệu quan trọng cho thấy công ty Hàn Quốc đã sẵn sàng phát triển giao diện người dùng mới dành cho dòng Galaxy S tiếp theo.

Nhìn lại năm ngoái, phiên bản thử nghiệm Android 15 và One UI 7 trên Galaxy S24 được phát hiện vào tháng 5 và tháng 7. Nếu lộ trình phát triển năm nay diễn ra sớm hơn, rất có thể One UI 8 sẽ được phát hành nhanh hơn so với One UI 7.

Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy sự ra mắt của One UI 8.0 là chiến lược của Google. Theo kế hoạch, Android 16 sẽ được phát hành vào tháng 6 thay vì tháng 8 hoặc tháng 9 như các năm trước. Điều này đồng nghĩa với việc Samsung có thể sẽ đẩy nhanh tiến trình thử nghiệm và phát hành giao diện One UI mới.