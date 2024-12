Điểm tin Công nghệ 31/12: Samsung chuẩn bị ra mắt nhẫn thông minh Galaxy Ring mới

Ngôi vương AI của Mỹ bị lung lay; OnePlus ra mắt toàn cầu mẫu smartphone pin "khủng" đến 6.000mAh - OnePlus ra mắt toàn cầu mẫu smartphone pin "khủng" đến 6.000mAh OnePlus 13R ra mắt toàn cầu với pin "khủng" 6.000mAh và giá bán hấp dẫn. Sau thời gian dài chờ đợi, người hâm mộ OnePlus trên toàn cầu cuối cùng cũng sắp được trải nghiệm OnePlus 13R, phiên bản quốc tế của OnePlus Ace 5. Mặc dù dung lượng pin bị giảm nhẹ so với bản nội địa (6.000mAh so với 6.500mAh), nhưng 13R vẫn sở hữu viên pin "khủng" nhất từ trước đến nay trên smartphone OnePlus. OnePlus 13R được cho là sẽ ra mắt với cấu hình RAM 12GB bộ nhớ 256GB, chip xử lý Snapdragon 8 Gen 3 mạnh mẽ, màn hình hiển thị chất lượng cao và hệ thống camera ấn tượng, kế thừa những ưu điểm từ OnePlus Ace 5. Giá bán của OnePlus 13R tại Ấn Độ được dự đoán sẽ dao động từ 67.000 - 70.000 INR (khoảng 19 - 20,8 triệu đồng), tăng nhẹ so với OnePlus 12R. OnePlus hiện đang triển khai chương trình đặt trước 13R với nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm giá và quà tặng kèm. Với những nâng cấp đáng giá về pin, cấu hình và mức giá cạnh tranh, OnePlus 13R hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc flagship giá rẻ, thu hút sự quan tâm của người dùng trên toàn cầu. - Zalo giới thiệu tính năng nhìn lại 2024 Với mong muốn cùng người dùng điểm lại hành trình kết nối trong năm 2024, nền tảng nhắn tin hàng đầu Việt Nam Zalo đã cho ra mắt tính năng “Nhìn lại 2024”. Thông qua những con số tổng kết ý nghĩa, Zalo hy vọng có thể đem đến một bức tranh toàn cảnh về cách người dùng kết nối với người thân, bạn bè và cộng đồng trên Zalo trong năm qua. Vượt ngoài giá trị thống kê, những con số từ “Nhìn lại 2024” trên Zalo đã kể một câu chuyện về năm cũ để mỗi người dùng có dịp nhìn lại. Chủ đề của “Nhìn lại 2024” là bữa tiệc cuối năm. Thông qua nhiều câu từ hóm hỉnh, hình ảnh đặc trưng của những bữa tiệc, “Nhìn lại 2024” trên Zalo như mời người dùng bước vào một bữa tiệc cuối năm để cùng hàn huyên, chiêm nghiệm năm cũ, và ngưỡng vọng về một năm mới sắp tới. Điểm đặc biệt trong tính năng nhìn lại một năm là những nội dung sáng tạo trẻ trung, thông điệp ý nghĩa, mang đến một tinh thần tích cực cho người dùng trong những ngày cuối năm. "Nhìn lại 2024” được thiết kế theo 3 phần: Nhìn lại kỷ niệm, Nhìn lại thành tích cá nhân, Nhìn lại đóng góp của bạn bè. Qua đó, người dùng có thể khám phá thêm thói quen kết nối trực tuyến, giao tiếp với bạn bè và chia sẻ thông tin qua Zalo. “Nhìn lại 2024” sẽ giúp người dùng biết được trong năm vừa qua đã có thêm bao nhiêu người bạn mới, những nội dung của bạn được nhiều người quan tâm nhất, thời gian hoạt động tích cực, bao nhiêu lần bạn gửi cảm xúc tới bạn bè, hay cả số cộng đồng bạn thuộc về. Tất cả những mảnh ghép quan trọng ấy sẽ tạo nên một bức tranh năm cũ hoàn chỉnh cho 77.6 triệu người dùng thường xuyên trên Zalo. - Samsung chuẩn bị ra mắt nhẫn thông minh Galaxy Ring mới Chiếc nhẫn thông minh Galaxy Ring đầu tiên của Samsung ra mắt cách đây không lâu, nhưng giờ đây đã có thông tin về model mới chuẩn bị trình làng. Mới đây, có thông tin cho biết Samsung đang có hai model Galaxy Ring mới sắp được ra mắt. Danh sách bán lẻ trực tuyến của một trong những model này đã được đăng tải trên những trang mạng trước thời điểm ra mắt dự kiến vào tháng 1. Theo báo cáo, Samsung sẽ không thực hiện bất cứ thay đổi lớn nào đối với những mẫu Galaxy Ring mới, vì chúng có số model SM-Q514 và SM-Q515 chỉ đơn giản là thay đổi kích thước mà thôi. Mỗi kích thước nhẫn riêng lẻ sẽ có số model riêng. Khi ra mắt, chiếc nhẫn thông minh Galaxy Ring có 9 kích cỡ khác nhau, từ kích cỡ 5 đến 13. Hai phiên bản bổ sung này sẽ có kích cỡ lớn hơn, với kích cỡ 14 (đường kính 23mm) cùng kích cỡ 15 (đường kính 23.8mm) đi kèm với 9 tùy chọn kích cỡ có sẵn trước đó. Danh sách nhà bán lẻ này đã được chia sẻ bởi @MaxJmb từ X cho thấy, Media Markt niêm yết giá bán của Galaxy Ring size 15 trên trang web của họ cho thị trường Thụy Sĩ ở mức 429.95 CHF (khoảng 12.16 triệu đồng), tương đương với những size khác của Galaxy Ring. - Ngôi vương AI của Mỹ bị lung lay Các chuyên gia trong ngành công nghệ nhận định các mô hình AI của Trung Quốc hiện đã rất phổ biến và đang theo kịp, thậm chí vượt qua một số đối thủ cạnh tranh ở Mỹ. AI đang và đã trở thành chiến trường mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc khi cả hai cường quốc đều coi đây là công nghệ chiến lược. Phía Washington thậm chí còn tìm mọi cách để ngăn chặn khả năng tiếp cận và sản xuất chip của Trung Quốc đối với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và quân sự. Tuy nhiên, nỗ lực này đang trên bờ vực thất bại khi những chuyên gia và các nhà phân tích công nghệ nhận định với CNBC rằng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của Trung Quốc đã rất phổ biến và đang bắt kịp, hay thậm chí là vượt qua phiên bản của nước Mỹ về mặt hiệu suất. - Hé lộ thông số độ sáng màn hình Samsung Galaxy S25 Ultra Dự kiến, Samsung sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked và giới thiệu dòng sản phẩm Galaxy S25 Ultra vào ngày 22/1/2025. Mới đây, một số chi tiết thú vị về Samsung Galaxy S25 Ultra đã được tiết lộ, bao gồm độ sáng màn hình và những bản cập nhật. Những báo cáo trước đây đã tiết lộ rằng, Galaxy S25 Ultra sẽ sử dụng màn hình Quad-HD+ 6.8 inch. Tuy nhiên, những rò rỉ trước đó không chắc Samsung có nâng cấp độ sáng màn hình này không không. Giờ đây, khi xem qua một số file vừa bị rò rỉ, Android Authority đã phát hiện ra rằng hãng công nghệ Hàn Quốc có thể nâng cấp độ sáng màn hình của dòng flagship tiếp theo lên tối đa 3,000 nits. Ngoài ra nguồn tin còn cho biết, Samsung Galaxy S25 Ultra sẽ trở thành chiếc điện thoại cao cấp đầu tiên của Samsung được hỗ trợ Cập nhật liền mạch của Android. Nó sẽ có hệ thống phân vùng lưu trữ A/B, nghĩa là những bản cập nhật phần mềm có thể được cài đặt ở chế độ nền. Galaxy A55 là chiếc điện thoại đầu tiên của Samsung có tính năng Cập nhật liền mạch và Galaxy S25 Ultra cũng sẽ sở hữu tính năng này khi ra mắt vào tháng tới. Dù vậy, hơi đáng tiếc là mẫu flagship mới này không hỗ trợ tính năng theo dõi Find My Device của Google khi tắt. Báo cáo cũng tuyên bố rằng Samsung Galaxy S25 Ultra sẽ được cung cấp năng lượng bởi pin 5,000mAh và sử dụng bộ nhớ trong UFS 4.0.