Điểm tin Công nghệ 30/12: Dù iOS hay Android, nguy cơ bị tin tặc tấn công ngày càng tăng

Ông Trump vô tình để lộ tin nhắn riêng tư với tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội; Vua điện thoại gập nhỏ gọn Galaxy Z Flip6 siêu sale cuối tháng 12, đuổi sát nút OPPO Find N3 Flip - Ông Trump vô tình để lộ tin nhắn riêng tư với tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội Tổng thống đắc cử Mỹ đã chia sẻ nhầm một lời mời riêng tư đến Mar-a-Lago mà ông dành cho tỷ phú công nghệ Elon Musk. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đăng một nội dung có vẻ như là một tin nhắn riêng tư gửi tới Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, Elon Musk. Thông báo trên nền tảng truyền thông xã hội của Trump, Truth Social, tiết lộ lời mời đến thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng trước khi bài đăng bị xóa. Ảnh chụp màn hình được một số phương tiện truyền thông chia sẻ đã tiết lộ thông báo, bao gồm cả việc Musk thừa nhận lời mời, mặc dù nó không xác nhận liệu ông có dự định tham dự hay không. "Anh ở đâu? Khi nào thì anh đến ‘Trung tâm của vũ trụ’, Mar-a-Lago”, ông Trump viết trên Truth Social. Ông tiếp tục viết rằng người sáng lập Microsoft Bill Gates đã yêu cầu một chuyến thăm vào tối thứ Sáu và nói thêm: “Chúng tôi nhớ anh và X! Đêm giao thừa sẽ TUYỆT VỜI!!!” trước khi ký tên viết tắt của mình, “DJT”. Việc nhắc đến “X” được cho là ám chỉ con trai của Musk, thường được gọi là “X”. Trước đây, Musk đã đưa con trai tới các sự kiện công cộng, bao gồm các cuộc gặp ở Đồi Capitol và bữa tiệc theo dõi của ông Trump tại Mar-a-Lago trong cuộc bầu cử tháng 11. - Vua gaming giá rẻ của Xiaomi tiếp tục hạ giá mạnh cuối năm, chiến hơn iPhone 16, so kè Galaxy A55 5G Chiếc smartphone này của Xiaomi đang cực kỳ hút khách nhờ trang bị mạnh mẽ vượt trội iPhone 16, ngang cơ Galaxy A55 5G nhưng mức giá bán mới cực kỳ rẻ dịp cuối năm. POCO X6 Pro sở hữu phần cứng cực ổn, có thể đáp ứng nhu cầu chơi game mạnh mẽ của khách Việt như flagship nhưng giá bán lại không quá đắt và có thể dễ dàng sở hữu ở mức giá rất tầm trung. Ở giai đoạn cuối tháng 12, khách Việt có thể đập hộp POCO X6 Pro (8/256G) với giá chỉ từ 8.49 triệu đồng. Ở mức giá này, nó thậm chí thấp hơn iPhone 11 hay Galaxy A55 5G nhưng trang bị mạnh tới mức có thể so sánh với Galaxy S24 Ultra về mặt hiệu năng cũng như hỗ trợ chơi game. POCO X6 Pro được trang bị bộ xử lý Mediatek Dimensity 8300 Ultra Octa-core trong khi GPU là Mali G615-MC6. Nhờ con chip siêu mạnh này, trong các tác vụ gaming POCO X6 Pro mạnh về game không kém gì Galaxy S24 Ultra. - Dù iOS hay Android, nguy cơ bị tin tặc tấn công ngày càng tăng Công ty an ninh mạng Lookout mới đây công bố một phân tích về hàng trăm triệu thiết bị cho thấy các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS dễ bị tấn công hơn những sản phẩm sử dụng hệ điều hành Android, mặc dù những thiết bị của công ty sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị công nghệ Apple (Mỹ) thường được coi là an toàn hơn. Theo nghiên cứu của Lookout, trong giai đoạn từ tháng 1 - 9/2024, 19% số thiết bị iOS ở các doanh nghiệp đã trở thành nạn nhân của ít nhất một cuộc tấn công lừa đảo, so với tỷ lệ 10,9% ở thiết bị Android. Một điểm đáng chú ý là số lượng điện thoại thông minh iPhone được sử dụng ở các văn phòng làm việc nhiều gấp đôi so với những sản phẩm sử dụng hệ điều hành Android. Cho dù đa số những cuộc tấn công lừa đảo vẫn diễn ra qua thư điện tử (email) song mối đe dọa này đang gia tăng khi tin tặc ngày càng sử dụng những phương thức tinh vi hơn để đánh cắp dữ liệu. Từ năm 2019, những chuyên gia công nghiệp xác định được 473 triệu trang web lừa đảo. Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo các cuộc tấn công lừa đảo có thể trở nên phức tạp hơn trong tương lai, nhất là khi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển. Tin tặc có thể sử dụng những mô hình ngôn ngữ cơ bản để tăng tốc độ tấn công và khiến những người ít hiểu biết về công nghệ dễ bị mắc bẫy hơn. Mặc dù các thiết bị của Apple được hưởng lợi từ một hệ sinh thái khép kín song việc cho phép tải các ứng dụng ngoài và giải pháp thay thế từ bên thứ ba tại Liên minh châu Âu (EU) có thể làm tăng rủi ro đối với người dùng. Sự xuất hiện của AI và các mô hình ngôn ngữ lớn đặt ra những thách thức mới cho an ninh mạng di động. Đối tượng tấn công hiện có thể tự động hóa và cá nhân hóa những nỗ lực lừa đảo ở quy mô lớn, khiến chúng dễ đánh lừa người dùng và gây nguy hiểm hơn. - Game thủ “hội ngộ” tại ROG Day Season 3 Sự kiện thường niên ROG Day Season 3 - Where TrueFans Rise vừa chính thức diễn ra, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình 18 năm (2006 – 2024) của ASUS Republic of Gamers (ROG) trong việc kết nối cộng đồng game thủ và người yêu công nghệ. Với hơn 1.000 người tham dự, chương trình năm nay không chỉ thu hút sự chú ý từ giới truyền thông và các KOL nổi tiếng, mà còn mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa và trải nghiệm độc đáo, khẳng định tinh thần Dám Khác Biệt mà ROG luôn hướng đến. Tại ROG Day Season 3, các hoạt động đã tạo nên những điểm nhấn như: • Bức tường danh vọng: Nơi các TrueFans cùng nhau tham gia tạo dựng logo ROG hoàn chỉnh. Logo này không chỉ là biểu tượng của thương hiệu mà còn là minh chứng cho sự gắn kết và tinh thần "For Those Who Dare" của cộng đồng ROG, thể hiện khát vọng và lòng trung thành với thương hiệu. • Cuộc thi "Find Those Who Dare": Cuộc thi là dịp để tôn vinh những TrueFans có hành trình gắn bó lâu dài với ROG, những người đã đồng hành và ủng hộ các sản phẩm của ASUS ROG qua thời gian. Các thí sinh tham gia đều là những người có niềm đam mê mãnh liệt với game và công nghệ, luôn sáng tạo và thể hiện sự nhiệt huyết trong cộng đồng. Không chỉ giới hạn ở các hoạt động dành cho TrueFans. ROG Day còn là ngày hội giao lưu của game thủ và người yêu công nghệ. Đội tuyển GAM Esports – đối tác đồng hành lâu năm của ASUS ROG đã có mặt tại ROG Day và giao lưu cùng với các bạn TrueFans với những trận đấu “giao hữu” tạo ra bầu không khí cực kỳ sôi động. - Vua điện thoại gập nhỏ gọn Galaxy Z Flip6 siêu sale cuối tháng 12, đuổi sát nút OPPO Find N3 Flip Galaxy Z Flip6 chốt giá rẻ sập sàn cuối tháng 12, chuẩn bị đón bão Galaxy S25 Ultra đổ bộ, vẫn là điện thoại gập nhỏ gọn hàng đầu Việt Nam. Phân khúc điện thoại màn hình gập tại Việt Nam được coi là “địa bàn” của Samsung. Với việc tung ra phiên bản Galaxy Z Flip6, Samsung tiếp tục giữ vững ngôi vị “vua smartphone màn hình gập vỏ sò” tại thị trường Việt. Điện thoại Samsung gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, gập mở đa năng, màn hình phụ rộng rãi cùng mức giá hấp dẫn cuối tháng 12. Trong đó, phiên bản 256GB đang được bán với giá 24.990.000 đồng, còn phiên bản 512GB đang được bán với giá 28.990.000 đồng, giảm 4 triệu đồng so với mức niêm yết. Galaxy Z Flip6 tiếp tục kế thừa thiết kế gập độc đáo từ thế hệ trước với kích thước nhỏ gọn, khung viền phẳng sang trọng và 4 màu sắc cá tính. Điện thoại có khung Armor Alumium bền bỉ với lớp phủ nhám, hạn chế bám mồ hôi và dấu vân tay, cho cảm giác cầm nắm chắc chắn và hạn chế trầy xước tốt. - Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trên Windows, Apache cho phép tấn công leo thang đặc quyền Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) vừa cảnh báo Top 10 lỗ hổng có mức độ nghiêm trọng cao hoặc đang bị khai thác; đáng chú ý có 3 lỗ hổng ảnh hưởng đến các sản phẩm của Windows và Apache… Cụ thể, lỗ hổng CVE-2024-49138 (điểm CVSS: 7.8 – mức cao) tồn tại trên Windows cho phép đối tượng tấn công leo thang đặc quyền; hiện lỗ hổng chưa có mã khai thác và đang bị khai thác trong thực tế. Lỗ hổng CVE-2024-35250 (điểm CVSS: 7.8 - cao) tồn tại trên Windows 10, Windows 11 tại thành phần Windows Kernel-Mode Driver, cho phép đối tượng tấn công leo thang đặc quyền. Hiện, lỗ hổng đã có mã khai thác và đang bị khai thác. Lỗ hổng CVE-2024-53677 (điểm CVSS: 9.5 - nghiêm trọng) tồn tại trên Apache Struts, cho phép đối tượng tấn công có thể thực thi mã từ xa. Thông qua việc khai thác lỗi tải lên file, đối tượng khai thác lỗi path traversal và tải lên các file độc hại. Hiện, lỗ hổng này đã có mã khai thác và đang bị khai thác trong thực tế. Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, từ ngày 16 đến 22/12, các tổ chức quốc tế đã công bố và cập nhật ít nhất 668 lỗ hổng. Trong đó, có 300 lỗ hổng mức cao, 263 lỗ hổng mức trung bình, 14 lỗ hổng mức thấp và 91 lỗ hổng chưa đánh giá. Đồng thời, có ít nhất 133 lỗ hổng cho phép chèn và thực thi mã lệnh.