Điểm tin Công nghệ 30/10: Tiết lộ mới nhất về iPhone SE 4

Galaxy Z Fold Special Edition 'cháy hàng' sau 10 phút; iMac 2024 M4 trình làng - iMac 2024 M4 trình làng Mới đây, iMac 2024 đã trình làng phiên bản chip M4. Phiên bản iMac 2024 với chip M4 vẫn giữ nguyên thiết kế như model chip M3 nhưng có bộ nhớ Ram gấp đôi, camera 12 MP mới và giá rẻ hơn. Với chip M4, máy tính All-in-one của Apple cũng hỗ trợ tất cả bộ tính năng Apple Intelligence. Trong đó bao gồm: hỗ trợ viết Writing Tools, Siri mới, chỉnh sửa ảnh, tự động chọn hiển thị thông báo quan trọng, tóm tắt và trả lời thông minh. iMac 2024 dùng phiên bản M4 có hai tùy chọn gồm một loại với 8 lõi CPU và 8 lõi GPU hoặc 10 lõi CPU và 10 lõi GPU. Vi xử lý mới được Apple công bố là nhanh hơn 25% so với thế hệ trước. Đồng thời máy có Ram tối thiểu là 16GB, thông số được chờ đợi thay thế cho 8GB của thế hệ trước. Máy cho phép tùy chọn cấu hình tối đa Ram 32GB và bộ nhớ trong 2 TB, gấp đôi thế hệ trước. Máy có giá khởi điểm 34,9 triệu đồng cho phiên bản 16GB/256GB và phiên bản 32GB/2TB có giá cao nhất lên tới gần 80 triệu đồng. - Các tập đoàn Nhật Bản đầu tư 3,3 tỷ USD để phát triển xe tự lái sử dụng AI Toyota Motor và Nippon Telegraph and Telephone (NTT) của Nhật Bản sẽ đầu tư 500 tỷ yen (3,26 tỷ USD) vào nghiên cứu và phát triển để phát triển phần mềm AI nhằm cải thiện công nghệ xe tự lái. Hãng sản xuất ô tô Toyota Motor và tập đoàn viễn thông Nippon Telegraph and Telephone (NTT) của Nhật Bản sẽ đầu tư 500 tỷ yen (3,26 tỷ USD) vào nghiên cứu và phát triển để phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cải thiện công nghệ xe tự lái. Toyota Motor và NTT đang lên kế hoạch phát triển phần mềm ô tô sử dụng AI để dự đoán tai nạn và kiểm soát phương tiện. Hai tập đoàn mong muốn có một hệ thống hoạt động sẵn sàng vào năm 2028 và cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô khác. Thỏa thuận đạt được vào thời điểm các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang tìm cách thâm nhập vào thị trường xe tự lái tiên tiến đang bùng nổ, chủ yếu do Tesla và các công ty khác của Trung Quốc nắm thị phần. - Vụ tấn công dữ liệu chăm sóc sức khoẻ lớn nhất nước Mỹ: Hồ sơ y tế của 100 triệu người Mỹ bị lộ lọt Hơn 100 triệu người đã bị đánh cắp thông tin cá nhân và dữ liệu chăm sóc sức khỏe trong cuộc tấn công ransomware vào UnitedHealth, theo thông tin từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ… Quy mô này đánh dấu vụ vi phạm lộ dữ liệu chăm sóc sức khỏe lớn nhất từng được ghi nhận tại Mỹ, nhấn mạnh những rủi ro từ các sự cố an ninh mạng đối với thông tin nhạy cảm của bệnh nhân. Theo nguồn tin từ TechCrunch, nhóm tin tặc ransomware ALPHV, còn được gọi là "BlackCat", đã phát động một cuộc tấn công mạng vào công ty con Change Healthcare của UnitedHealth, khiến hoạt động công ty bị ngưng trệ và gián đoạn trong nhiều tháng. Change Healthcare là một trong những công ty xử lý thanh toán y tế lớn nhất trên thế giới và hợp tác với các công ty bảo hiểm hàng đầu như Aetna, Anthem, Blue Cross Blue Shield và Cigna. - Viettel và Presight hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo Ngày 28/10, Trung tâm dịch vụ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) (đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)), đã ký Biên bản Ghi nhớ (MoU) với Presight, công ty phân tích dữ liệu lớn và AI tạo sinh hàng đầu của Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Lễ ký kết diễn ra tại thành phố Dubai trong khuôn khổ buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với doanh nghiệp hai nước. Theo thỏa thuận, Viettel AI và Presight sẽ hợp tác phát triển AI tạo sinh (AI tạo ra hình ảnh, văn bản, video dựa trên các dữ liệu đã có), AI phục vụ vận hành các thành phố thông minh, giải pháp phân tích dữ liệu lớn cho doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực AI. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Việt Nam và UAE đang ngày càng tăng cường kết nối qua viễn thông, cáp quang và có thể sớm kết nối chặt chẽ hơn nữa thông qua trí tuệ nhân tạo. Ông Nguyễn Mạnh Quý, Giám đốc điều hành của Viettel AI, chia sẻ: “Với năng lực nghiên cứu, làm chủ các công nghệ lõi trong lĩnh vực AI, Big Data, Robotics và Digital Twin, kinh nghiệm triển khai nhiều nền tảng, dự án AI quốc gia của Viettel, kết hợp cùng sự am hiểu thị trường và công nghệ tiên tiến của Presight, chúng tôi tự tin sẽ tạo ra những đột phá mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, phát triển ra thị trường quốc tế. Đặc biệt, việc tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ sử dụng ngôn ngữ bản địa sẽ giúp chúng tôi mang lại những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng tại mỗi quốc gia”. Ông Thomas Pramotedham, Giám đốc điều hành của Presight, phát biểu: “Chúng tôi rất phấn khởi khi bắt đầu sự hợp tác chiến lược này với Viettel AI. Việc kết hợp chuyên môn và tài nguyên của hai bên trong lĩnh vực AI sẽ mang lại những bước tiến đáng kể cho các sáng kiến chuyển đổi số. Viettel AI có lợi thế trong phân tích dữ liệu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và tôi rất biết ơn khi Presight cùng Viettel có cơ hội góp phần vào hành trình chuyển đổi số của Việt Nam”. - Tiết lộ mới nhất về iPhone SE 4 Jukanlosreve - người chuyên rò rỉ tin tức về iPhone vừa tiết lộ toàn bộ bảng thông số kỹ thuật của iPhone SE 4, mang đến cái nhìn rõ hơn về mẫu iPhone giá rẻ này. Theo đó, “trái tim” của iPhone SE 4 sẽ được nâng cấp mạnh mẽ với con chip A18 mới nhất của Apple, kết hợp cùng RAM 8GB "khủng". Điều này hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm mượt mà với mọi tác vụ, ngay cả khi chơi game "nặng đô" hay sử dụng những tính năng AI mới nhất của Apple Intelligence. Không chỉ mạnh mẽ, iPhone SE 4 còn "lột xác" về thiết kế khi loại bỏ nút Home và Touch ID, thay vào đó sẽ là màn hình OLED tràn viền 6,06 inch, độ phân giải cao 2532 x 1170 pixel, tương tự như iPhone 14. Thiết kế này mang lại vẻ ngoài hiện đại và không gian hiển thị rộng rãi hơn. Camera cũng là điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu iPhone giá rẻ này. Cụm camera chính được nâng cấp lên độ phân giải là 48MP, cho ra những bức ảnh sắc nét và chi tiết hơn. Camera selfie 12MP cũng đáp ứng tốt nhu cầu Selfie và gọi video call sắc nét. Bên cạnh đó, iPhone SE 4 còn được Apple trang bị viên pin "trâu" hơn với dung lượng 3.279 mAh, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6 tốc độ cao và chuẩn kháng nước, bụi IP68. Dự kiến, iPhone SE 4 sẽ được Apple ra mắt vào tháng 3/2025 với mức giá khởi điểm từ 499 USD (khoảng 12,6 triệu đồng). Với những nâng cấp "vượt tầm giá", mẫu iPhone này hứa hẹn sẽ "gây bão" thị trường smartphone tầm trung vào năm sau. - Galaxy Z Fold Special Edition 'cháy hàng' sau 10 phút Galaxy Z Fold Special Edition, phiên bản gập mới nhất từ Samsung, tạo cơn sốt khi bán hết chỉ sau 10 phút ra mắt tại Hàn Quốc, hứa hẹn sức hút lớn. Ngay sau khi ra mắt, Galaxy Z Fold Special Edition nhanh chóng "cháy hàng" tại Hàn Quốc - thị trường duy nhất phát hành sản phẩm này. Theo Sammy Fans, chỉ trong vòng 10 phút sau khi mở bán, toàn bộ hàng tồn kho của Galaxy Z Fold SE đã được tiêu thụ sạch. Dù số lượng cụ thể các đơn vị bán ra không được công bố, điều này cho thấy sức hút và nhu cầu mạnh mẽ từ người tiêu dùng dành cho phiên bản mới. Đặc biệt, Samsung cũng thông báo rằng sản phẩm đã hết hàng không chỉ ở các cửa hàng mà còn trong kho của các nhà mạng. Công ty hứa sẽ thông báo cho người tiêu dùng khi có thêm sản phẩm bổ sung, cho thấy động thái khẩn trương nhằm đáp ứng nhu cầu. Điều này là một tín hiệu đáng mừng cho Samsung, nhất là khi Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 trước đó không gây được ấn tượng sâu sắc với người dùng. Galaxy Z Fold SE cũng dự kiến sẽ ra mắt tại Trung Quốc, nhưng ở các thị trường khác, Galaxy Z Fold 6 vẫn sẽ là lựa chọn duy nhất cho những ai muốn trải nghiệm dòng điện thoại gập trong năm nay. Đáng chú ý, với việc Galaxy Z Fold SE bán hết chỉ trong vài phút, nhiều người dự đoán rằng đây sẽ là một sản phẩm giới hạn với số lượng không lớn.