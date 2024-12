Mỹ tiếp tục hạn chế xuất khẩu với chip Trung Quốc; Cái tên khiến ChatGPT 'bó tay' - Hàn Quốc đưa Telegram vào danh sách đối tác ngăn chặn nội dung xấu độc Với việc đưa Telegram vào danh sách hợp tác, Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc có thể yêu cầu nền tảng này xử lý các nội dung xấu, độc như bóc lột tình dục và ma túy. Ngày 2/12, hãng Yonhap đưa tin Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc (KCSC) cho biết đã đưa mạng xã hội Telegram vào danh sách đối tác nền tảng nước ngoài nhằm ngăn chặn phổ biến các nội dung xấu độc trên mạng xã hội. Danh sách này hiện gồm 12 nền tảng, trong đó có Google, YouTube, Facebook và Instagram. Với việc đưa Telegram vào danh sách trên, KCSC có thể yêu cầu nền tảng này nhanh chóng ứng phó với nội dung xấu, độc như bóc lột tình dục và thông tin về ma túy. Động thái này là một phần trong các biện pháp của KCSC nhằm ngăn chặn và phòng ngừa nhiều loại tội phạm liên quan đến nền tảng trực tuyến, sau khi một loạt nội dung khiêu dâm, sử dụng công nghệ deepfake - tạo video với gương mặt và giọng nói giống hệt một người thật nhắm vào các phụ nữ trẻ lan truyền trên Telegram khiến dư luận phẫn nộ hồi đầu năm nay. Tháng 9 vừa qua, KCSC cũng thiết lập đường dây nóng với Telegram. Cơ quan này khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với Telegram để ngăn chặn việc phổ biến nội dung độc hại trên các nền tảng trực tuyến và bảo vệ người dùng Internet tại Hàn Quốc. - Mỹ tiếp tục hạn chế xuất khẩu với chip Trung Quốc Mỹ có kế hoạch áp lệnh trừng phạt lớn thứ ba đối với ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc, hạn chế xuất khẩu cho 140 công ty, trong đó có Naura Technology Group, Piotech và SiCarrier Technology. Ngày 2/12, theo một số nguồn thạo tin, Mỹ đang có kế hoạch áp đặt lệnh trừng phạt lớn thứ ba đối với ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc, hạn chế xuất khẩu cho 140 công ty, trong đó có Naura Technology Group, Piotech và SiCarrier Technology. Động thái này đánh dấu một trong những nỗ lực quy mô lớn cuối cùng của chính quyền Tổng thống Biden nhằm ngăn chặn khả năng tiếp cận và sản xuất chip của Trung Quốc đối với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và quân sự. Theo đó, lệnh hạn chế mới sẽ giới hạn lô hàng chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) được vận chuyển sang Trung Quốc - loại chip thiết yếu cho các ứng dụng AI, đồng thời hạn chế xuất khẩu đối với 24 công cụ sản xuất chip bổ sung và 3 phần mềm. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ áp dụng lệnh kiểm soát mới đối với thiết bị sản xuất chip được sản xuất tại các quốc gia như Singapore và Malaysia. Ngoài ra, quy định mới cũng sẽ mở rộng quyền kiểm soát đối với việc xuất khẩu thiết bị sản xuất chip do các công ty của Mỹ, Nhật Bản và Hà Lan sản xuất sang các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, như Malaysia, Singapore, Israel, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Theo đó, Mỹ sẽ có thẩm quyền để quản lý các mặt hàng có chứa chip của nước này, ngay cả khi được sản xuất ở nước ngoài. Mỹ cũng sẽ hạn chế các lô hàng chip nhớ tiên tiến, chẳng hạn như HBM 2, do các công ty như Samsung, SK Hynix và Micron sản xuất. Dự kiến, tập đoàn Samsung sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi quy định này. - iPhone 17 Pro năm sau sẽ được đại tu về thiết kế Apple có thể giới thiệu một số thay đổi mạnh mẽ về thiết kế và thậm chí gây tranh cãi với iPhone 17 Pro vào năm tới. Thay vào đó, các mẫu iPhone Pro năm 2025 của Apple sẽ có khung nhôm, giống như các mẫu iPhone tiêu chuẩn. Năm ngoái, công ty đã chuyển từ khung thép không gỉ sang khung titan cho các mẫu iPhone Pro của mình trong khi các mẫu iPhone tiêu chuẩn và iPhone SE vẫn giữ nguyên khung nhôm. Mặt sau của các mẫu iPhone 17 Pro cũng dự kiến ​​có thiết kế kính - nhôm. Phần trên của mặt sau sẽ bao gồm một cụm camera hình chữ nhật lớn hơn bằng nhôm thay vì kính 3D. Nửa dưới sẽ có kết cấu kính để duy trì hỗ trợ sạc không dây. Báo cáo không tiết lộ lý do đằng sau những thay đổi này. Titanium là một trong những nâng cấp quan trọng trong các mẫu iPhone Pro gần đây, đó là lý do giới chuyên gia ngạc nhiên khi Apple đang cân nhắc sử dụng chất liệu nhôm cho các mẫu iPhone Pro cao cấp của mình. Thép không gỉ bền hơn nhôm nhưng nặng hơn, titan có độ bền tương đương nhưng nhẹ hơn. Nếu tin đồn này thành hiện thực, dòng iPhone 17 sẽ có sự đồng nhất hơn trên toàn bộ dòng sản phẩm về mặt vật liệu chế tạo. Nhôm nhẹ hơn và rẻ hơn cả titan và thép không gỉ, đó có thể là lý do Apple chuyển sang nhôm cho tất cả các điện thoại của mình. Một số báo cáo cũng cho rằng titan là nguyên nhân gây nên tình trạng quá nóng của iPhone 15 Pro và đây có thể là một lý do khác khiến Apple quyết định ngừng sử dụng chất liệu này. Đối với phần nhô ra của camera lớn hơn, có thể là vì các mẫu iPhone 17 Pro mới sẽ có cảm biến camera lớn hơn. Tin đồn cho hay, các mẫu iPhone mới sẽ có camera tele 48MP mới. - Galaxy S25 và Galaxy S25 Plus sẽ có nâng cấp quan trọng Mới đây, dòng Galaxy S25 đã được Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) tại Mỹ thông qua, qua đó được tiết lộ một vài tính năng chính. Theo đó, danh sách FCC tiết lộ cả 3 mẫu Galaxy S25 (Galaxy S25, S25 Plus và S25 Ultra) ra mắt vào đầu năm sau đều được hỗ trợ Wifi 7 (Wifi 802.11be). Được biết, trước đó, Wifi 7 đã được giới thiệu trên mẫu flagship cao cấp nhất trong dòng Galaxy S 2024 là S24 Ultra (ra mắt đầu năm nay), còn các sản phẩm khác của dòng là S24, S24 Plus và S24 FE chỉ được cung cấp Wifi 6E. Nguyên nhân đưa ra là các sản phẩm này dùng chip Exynos 2400/24003 không hỗ trợ Wifi 7. Ngoài ra, thêm 2 thiết bị được kết nối Wifi 7 là Galaxy Z Fold Special Edition và Galaxy Tab S10 Ultra. Mặc dù cùng sử dụng chip Snapdragon như Galaxy S24 Ultra nhưng bộ đôi Z Fold6 và Z Flip6 không hỗ trợ kết nối này. Nếu như theo thông tin xác nhận trên thì việc trang bị Wifi 7 trên S25 và S25 Plus sẽ trở thành tính năng tiêu chuẩn trên tất cả điện thoại thông minh Galaxy cao cấp ra mắt năm 2025. Tuy nhiên, các tài liệu từ FCC cho thấy: hỗ trợ băng thông cực rộng (UWB) chỉ giới hạn ở S25 Plus và S25 Ultra, do đó vẫn sẽ còn một số khác biệt về tính năng kết nối trong các thành viên dòng Galaxy S 2025. Trước đó, S25 Plus đã xuất hiện trên Geekbench với chip Snapdragon 8 Elite với điểm số ấn tượng. Điểm số này hứa hẹn sẽ nâng cấp đáng kể hiệu năng so với mẫu máy tiền nhiệm Galaxy S24 Plus. S25 Plus dự kiến sẽ có màn hình LTPO 6,7 inch, với tốc độ làm mới thích ứng từ 1Hz đến 120Hz. Về kích thước, điện thoại có thể hơi khác so với S24 Plus với kích thước khoảng 158,4 x 75,7 x 7,3mm và có thể mỏng hơn khoảng 0,44mm so với model tiền nhiệm. Dòng S25 dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 22 hoặc 23 tháng 1 năm 2025. - Cái tên khiến ChatGPT 'bó tay' ChatGPT hiện không thể trả lời bất kỳ yêu cầu nào của người dùng có cụm từ "David Mayer". Gần đây, người dùng ChatGPT, chatbot AI được phát triển bởi OpenAI đang xôn xao về một lỗi kỳ lạ. Mô hình ngôn ngữ này không thể xử lý yêu cầu liên quan đến tên riêng "David Mayer". Bất cứ khi nào người dùng nhập tên này, họ đều nhận được thông báo "Tôi không thể tạo ra phản hồi". Thậm chí, trong một số trường hợp, cuộc trò chuyện còn bị chấm dứt đột ngột. Nhiều người dùng mạng xã hội đã thực hiện các thử nghiệm khác nhau để kích hoạt ChatGPT trả lời về "David Mayer", bao gồm cả việc yêu cầu đơn giản như đọc tên, tìm kiếm thông tin hoặc tìm kiếm hình ảnh liên quan. Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực này đều không thành công.