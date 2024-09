Điểm tin Công nghệ 29/9: Các công ty khởi nghiệp AI đang kiếm tiền nhanh hơn các công ty công nghệ truyền thống

Redmi K80 sắp ra mắt với pin "khủng" 6.500 mAh và camera ấn tượng; Đây là chiếc iPhone Pro Max giá rẻ nhất Việt Nam hiện nay, ngoại hình đẹp chẳng kém iPhone 16 Pro Max - Các công ty khởi nghiệp AI đang kiếm tiền nhanh hơn các công ty công nghệ truyền thống Dữ liệu mới từ nhóm thanh toán Stripe cho thấy các nhóm trí tuệ nhân tạo đang tạo ra doanh thu với tốc độ chưa từng có… Theo dữ liệu mới từ nhóm fintech Stripe, các công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra doanh thu nhanh hơn làn sóng của các công ty phần mềm trước đây. Điều này đã chứng minh rằng làn sóng công nghệ mới này đang tạo ra các hoạt động kinh doanh mạnh mẽ với tốc độ chưa từng có. Cụ thể, theo phân tích thông tin thanh toán, nhóm các công ty AI hàng đầu đang đạt doanh thu hàng triệu USD trong vòng một năm - tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với các nhóm công nghệ không phải AI tương đương trong vòng đời của một công ty khởi nghiệp. Những phát hiện này được đưa ra khi các nhà đầu tư đặt ra câu hỏi về lợi ích kinh tế của AI tạo ra và khả năng mang lại lợi nhuận từ khoản đầu tư nghìn tỷ USD dự kiến ​​​​của Big Tech vào cơ sở hạ tầng máy tính để hỗ trợ công nghệ này trong năm tới. Dữ liệu chỉ ra rằng các công ty AI trẻ có nhiều động lực hơn các công ty khởi nghiệp công nghệ được đánh giá cao từ các thời kỳ trước, đặc biệt là trong danh mục phân phối dịch vụ ứng dụng phần mềm (SaaS). Stripe, công ty trị giá 65 tỷ USD ở Thung lũng Silicon, đã thu thập dữ liệu về doanh thu hàng năm của 100 công ty AI tư nhân có doanh thu cao nhất sử dụng nền tảng thanh toán của họ tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, so với nhóm các công ty khởi nghiệp SaaS đầy hứa hẹn tính đến tháng 7 năm 2018. Khách hàng của Stripe bao gồm OpenAI, Anthropic, Mistral, GitHub và Midjourney, cùng nhiều nhóm AI nổi tiếng nhất. Dữ liệu cho thấy các công ty khởi nghiệp AI mất trung bình 11 tháng để đạt doanh thu hàng năm 1 triệu USD sau lần bán hàng đầu tiên trên Stripe, so với 15 tháng đối với thế hệ công ty SaaS trước đó. Các công ty khởi nghiệp AI có quy mô doanh thu hàng năm đạt hơn 30 triệu USD đã đạt được cột mốc quan trọng này trong 20 tháng - nhanh gấp 5 lần so với các công ty SaaS trước đây. - Redmi K80 sắp ra mắt với pin "khủng" 6.500 mAh và camera ấn tượng Xiaomi sắp ra mắt Redmi K80 với pin 6.500 mAh và khả năng chống nước IP68, hứa hẹn nhiều tính năng ấn tượng. Theo Gizmochina, Xiaomi dự kiến sẽ ra mắt dòng điện thoại mới Redmi K80 vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay. Dòng sản phẩm này sẽ bao gồm hai phiên bản: Redmi K80 tiêu chuẩn và Redmi K80 Pro. Gần đây, thông tin về Redmi K80 tiêu chuẩn đã bị rò rỉ, trong đó nổi bật là viên pin dung lượng lớn 6.500 mAh. Việc trang bị pin lớn, đặc biệt là từ 6.000 mAh trở lên, đang trở thành xu hướng cho smartphone trong năm 2024. Nhiều thiết bị cao cấp được đồn đoán sẽ có pin trong khoảng này, trong khi chiếc Redmi Note 14 Pro Plus sắp ra mắt cũng đã được xác nhận với viên pin 6.200 mAh. Theo thông tin từ tài khoản @Smart Pikachu – leaker công nghệ uy tín với nhiều bài đăng tiết lộ thông tin chính xác trên Weibo, Redmi K80 sẽ có khả năng "chống nước hàng đầu". Đây là một nâng cấp đáng hoan nghênh, bởi năm ngoái, các mẫu Redmi K70 và K70 Pro không được trang bị tính năng kháng nước. Trước đó, một báo cáo cũng cho biết Redmi K80 có thể sở hữu màn hình OLED 2K với tần số quét 120 Hz và chip Snapdragon 8 Gen 3. Dự kiến, Redmi K80 sẽ được ra mắt cùng với phiên bản Pro, với khả năng cả hai sẽ có cùng vi xử lý và màn hình, nhưng có thể khác biệt về dung lượng pin và tốc độ sạc. - Anh "bật đèn xanh" cho thương vụ Amazon - Anthropic Ngày 27/9, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường của Anh (CMA) đã mở đường cho khoản đầu tư lên tới 4 tỷ USD của Amazon vào công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic. Ngày 27/9, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường của Anh (CMA) đã mở đường cho khoản đầu tư lên tới 4 tỷ USD của Amazon vào công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic, hiện đang phát triển một đối thủ cạnh tranh với chatbot AI theo phong cách ChatGPT. Quyết định trên được đưa ra sau một cuộc điều tra của CMA trong bối cảnh các cơ quan giám sát chống độc quyền toàn cầu lo ngại các thương vụ hợp tác giữa nhiều công ty AI và tập đoàn công nghệ lớn. CMA điều tra xem liệu quan hệ đối tác này có gây ra "sự suy giảm đáng kể về cạnh tranh trong bất kỳ thị trường nào hoặc các thị trường ở Anh đối với hàng hóa hoặc dịch vụ" hay không. Trong thông báo ngày 27/9, CMA khẳng định họ không tin rằng khoản đầu tư trên tạo ra một tình huống sáp nhập như lo ngại kể trên. Trên thực tế, doanh thu của Anthropic tại Anh không vượt quá 70 triệu bảng Anh (94 triệu USD) và hai bên cùng nhau chiếm kiểm soát khoảng 25% thị phần cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ tại Anh. Amazon hoan nghênh quyết định này và khẳng định: "Với việc đầu tư vào Anthropic, chúng tôi đang giúp thúc đẩy sự cạnh tranh trong lĩnh vực AI tạo ra". - OPPO Find X8 Pro đạt gần 3 triệu điểm hiệu năng Mới đây, điểm hiệu năng của Oppo Find X8 Pro vừa được tiết lộ. Mới đây, phiên bản Satellite Comminication của Oppo Find X8 vừa được phát hiện trên AnTuTu với hiệu suất cực khủng. Theo đó, mẫu flagship tiếp theo của Oppo có số model PKC130 và điểm số khổng lồ 2,880,558 điểm. Đây là điểm số cao nhất từng thấy đối với điện thoại Android trong điểm chuẩn AnTuTu. Không chỉ vậy đây còn là điểm hiệu năng công khai đầu tiên của SoC MediaTek Dimensity 9400 sắp ra mắt. Ngoài ra, danh sách còn xác nhận các thông số kỹ thuật cao cấp khác của Find X8 Pro. Cụ thể, smartphone này sẽ có Ram LPDDR5x 16GB để đa nhiệm mượt mà, tối đa 1TB dung lượng lưu trữ UFS 4.0, chạy hệ điều hành Android 15 mới nhất với màn hình 120Hz mượt mà. Có nguồn tin tiết lộ, Find X8 Pro sẽ có 4 camera với hai ống kính tiềm vọng, camera chính sử dụng cảm biến 50MP kích thước 1/1.4 inch. Gần đây, Giám đốc sản phẩm Oppo Zhou Yibao xác nhận dòng flagship Find X8 sắp ra mắt sẽ dùng pin silicon -carbon thế hệ mới với tên gọi Glacier. Theo leaker Digital Chat Station tiết lộ, Find X8 Pro có viên pin 5,700 mAh. Leaker nổi tiếng Smart Pikachu chia sẻ trên Weibo rằng Find X8 sẽ là chiếc smartphone cao cấp thế hệ tiếp của OPPO sử dụng con chip cao cấp Dimensity 9400 của MediaTek ra mắt vào tháng 10 tới. SoC này dự kiến sẽ có một lõi siêu Cortex -X5 xung nhịp 3.4 GHz, 3 lõi hiệu năng cao Cortox - X4 và bốn lõi lớn dòng Cortex -A7. - Đây là chiếc iPhone Pro Max giá rẻ nhất Việt Nam hiện nay, ngoại hình đẹp chẳng kém iPhone 16 Pro Max Thay vì bỏ ra gần 35 triệu đồng để mua iPhone 16 Pro Max, bạn vẫn có thể sở hữu chiếc iPhone có ngoại hình đẹp chẳng kém, hiệu năng khỏe mà giá lại rẻ hơn cả chục triệu đồng. Kể từ khi Apple chính thức ra mắt dòng iPhone 16, các bản iPhone Pro Max đời cũ hầu như hết hàng mới tại Việt Nam, chủ yếu chỉ còn một vài bản iPhone 15 Pro Max gần nhất. Tuy nhiên, cuối tháng 9, iPhone 12 Pro Max bất ngờ có hàng fullbox trở lại với giá cực hấp dẫn, được đánh giá cao vì ngoại hình đẹp như iPhone 16 Pro Max mới. Cụ thể, phiên bản iPhone 12 Pro Max 128GB vừa có hàng fullbox trở lại đang được bán chỉ 23.490.000 đồng, rẻ hơn iPhone 16 Pro Max gần 12 triệu đồng. Điện thoại vẫn có màn hình OLED cao cấp, hệ thống camera chụp ảnh siêu đỉnh, mặt lưng kính bền bỉ cùng hiệu năng mạnh mẽ. iPhone 12 là dòng iPhone đầu tiên được Apple thay đổi thiết kế vuông vắn hiện đại với khung viền thép và mặt lưng kính cao cấp. Tuy nhiên, nó vẫn có các cạnh bo cong nhẹ, ôm trọn khung viền tạo nên diện mạo mềm mại và cho cảm giác cầm nắm thoải mái, dễ chịu hơn. Điện thoại cũng được tinh chỉnh mỏng hơn 10% so với thế hệ tiền nhiệm.