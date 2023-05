Điểm tin công nghệ 29/5: Tin đồn gây thất vọng về iPhone 15 Pro Max

Các chuyên gia phân tích cho biết, hiện tại, Trung Quốc gần như không thể thay thế một số sản phẩm chính được sản xuất bởi các công ty hàng đầu của Mỹ bao gồm Qualcomm Inc, Nvidia Corp, Intel Corp và Advanced Micro Devices Inc.

Quyết định của Trung Quốc cấm chip bộ nhớ của Micron Technology Inc. đã làm leo thang căng thẳng với Mỹ, làm dấy lên lo ngại về những gì mà các công ty công nghệ khác mà Trung Quốc có thể nhắm tới.

ChatGPT dù được xem là đột phá của ngành công nghệ song cũng vấp phải sự phản đối không ít từ cộng đồng. Nhiều trường đại học, nhiều công ty đã yêu cầu không dùng chatbot này do lo ngại về vấn đề đạo văn, vi phạm bản quyền, truyền nội dung sai lệch hay lộ thông tin nhạy cảm.

Cuộc xung đột về chất bán dẫn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã làm tâm lý của các nhà đầu tư bị lung lay kể từ khi Hoa Kỳ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc.

Redmond Wong, chiến lược gia tại Saxo Capital Markets có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc), cho biết: “Đối đầu với Mỹ trong lĩnh vực chất bán dẫn là một động thái gây tốn kém, nếu không muốn nói là thua cuộc và không hợp lý về mặt chiến lược đối với Trung Quốc”.

Chip logic được coi là “bộ não” của thiết bị điện tử. Vật liệu này bao gồm các đơn vị xử lý trung tâm (CPU) được xây dựng cho chức năng chung của thiết bị và các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) được tối ưu hóa cho màn hình trực quan và tính toán AI. Lĩnh vực này được coi là một trong những lĩnh vực khó khăn nhất để Trung Quốc cấm các thành phần của Mỹ.

Theo báo cáo của Goldman Sachs Group Inc, Mỹ có hơn 60% thị phần trong phân khúc chip logic. Các thành phần chính như bộ xử lý Intel và bộ xử lý điện thoại di động của Qualcomm là không thể thiếu đối với PC và điện thoại thông minh.

"Tuy nhiên, có vẻ như chúng sẽ không bị cấm vào thời điểm này do thiếu các lựa chọn thay thế khả thi tại địa phương”, Robert Lea của Bloomberg Intelligence đánh giá và cho biết, Huawei Technologies Co. và các công ty khác đã phát triển bộ vi xử lý của riêng họ, mặc dù không chắc chúng có tiên tiến như các sản phẩm của Mỹ hiện tại hay không được sản xuất đủ số lượng.

Nhà sản xuất CPU Intel đã tạo ra 27% doanh thu từ Trung Quốc và Hồng Kông, trong khi tỷ lệ tại Trung Quốc của nhà sản xuất GPU Qualcomm và Nvidia lần lượt là 64% và 21%.

Mỹ đã cấm Nvidia xuất khẩu các sản phẩm cao cấp sang Trung Quốc vào năm ngoái, nhưng họ vẫn bán chip cấp thấp cho quốc gia này. Theo Lea, ngay cả đối với cái thứ hai, nó cũng khó có thể thay thế được.

Vey-Sern Ling, Giám đốc điều hành của Union Bancaire Privee cho biết, thiết kế chip của Trung Quốc cần cân bằng giữa việc gửi thông điệp tới Mỹ và làm ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong nước của chính họ. Trung Quốc có các nhà sản xuất chip bộ nhớ trong nước khá có năng lực có thể thay thế nguồn cung của Micron, nhưng trong các lĩnh vực khác như thiết kế chip, sản xuất chip logic và thiết bị sản xuất chất bán dẫn, Trung Quốc không thể cấm Mỹ mà không gây tổn hại cho chính họ.

Các công ty Synopsys Inc. và Cadence Design Systems Inc đang là nhà cung cấp dịch vụ thiết kế phần mềm cho các nhà sản xuất chip. Mặc dù họ không tạo ra doanh thu trực tiếp từ Trung Quốc, nhưng khách hàng của họ bao gồm Intel và Advanced Micro Devices Inc là những công ty thu được phần lớn doanh thu từ đó. Cổ phiếu của Synopsys và Cadence đã giảm trong hai phiên sau quyết định cấm Micron của Trung Quốc.