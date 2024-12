Điểm tin Công nghệ 29/12: Samsung sửa lỗi khó chịu nhất trên điện thoại nhiều năm qua

Chiến tướng iPhone 12 Pro rẻ như bèo cuối năm, viền thép siêu sang, iPhone 16 Pro titan cũng lép vế; Chip AI "Blackwell Ultra" GB300 của NVIDIA có sức mạnh "khủng" cỡ nào? - Samsung sửa lỗi khó chịu nhất trên điện thoại nhiều năm qua Kể từ bản cập nhật One UI 7, người dùng sẽ được toàn quyền tắt tính năng Super HDR ở cấp độ hệ thống, giúp xem ảnh HDR dễ chịu hơn trên các thiết bị Galaxy. Theo 9to5Google đưa tin, bản cập nhật One UI 7 sắp tới của Samsung sẽ có nút vô hiệu hóa hoàn toàn tính năng HDR trong menu cài đặt. Ảnh và video nội dung HDR mang đến chi tiết vượt trội ở cả vùng sáng và vùng tối, đồng thời cũng là một cách để kiểm tra xem màn hình điện thoại có thể sáng đến mức nào. Tuy nhiên, việc tái tạo chính xác dải động mở rộng này thường yêu cầu màn hình điện thoại phải tăng đáng kể độ sáng. Sự thay đổi độ sáng đột ngột này có thể gây khó chịu cho nhiều người dùng, đặc biệt là khi lướt các trang mạng xã hội vào ban đêm Thậm chí, một số người dùng đã tìm cách tạm thời dừng điện thoại khi hiển thị nội dung HDR, nhưng hệ điều hành Android không cung cấp tùy chọn như vậy. Theo Android Authority, Samsung đã di dời nút chuyển đổi Super HDR. Thay vì nằm trong phần cài đặt của ứng dụng Samsung Gallery, tính năng Super HDR hiện đã có thể dễ dàng tìm thấy trong phần Cài đặt > Tính năng nâng cao của One UI 7. Mô tả về nút chuyển đổi Super HDR vẫn không thay đổi trong One UI 7, với nội dung "tự động điều chỉnh màn hình để hiển thị đầy đủ dải màu sắc và độ tương phản trong ảnh chụp bằng thiết bị Galaxy". Trong khi đó, về phía iPhone, Apple hiện vẫn chưa có cài đặt nào dành riêng cho nội dung HDR. Người dùng hiện chỉ có thể tránh nội dung HDR bằng cách bật chế độ tiết kiệm điện trên iPhone, nhưng làm như vậy sẽ tạo ra hàng loạt thay đổi hệ thống khác có thể là quá mức cần thiết. - Chiến tướng iPhone 12 Pro rẻ như bèo cuối năm, viền thép siêu sang, iPhone 16 Pro titan cũng lép vế Bước vào mùa mua sắm cuối năm, iPhone 12 Pro đang nổi bật thị tường như một lựa chọn cao cấp với khung viền thép sang chảnh hơn iPhone 16 Pro nhưng giá cực kỳ rẻ. iPhone 12 Pro sở hữu thiết kế khung viền thép phẳng bóng bẩy đầy khí chất cao cấp của dòng iPhone Pro. Chính vì vậy mà giờ đây, iPhone 16 Pro vẫn phải dùng khung phẳng, mặc dù vậy việc chuyển sang Titan cũng không khiến nó sang hơn mà còn có phần lép vế trước viền thép sáng bóng từ iPhone 12 Pro. Tại thời điểm cuối tháng 12 khi mà iPhone 12 vẫn còn được bán mới thì, khách Việt có thể sở hữu iPhone 12 Pro chỉ với giá từ 8.89 triệu đồng với bản 128GB trong khi đó bản 256GB cũng chỉ từ 9.38 triệu đồng và bản 512GB cung chỉ từ từ 9.89 triệu đồng. Mức giá này được xem là quá rẻ cho một chiếc iPhone vẫn còn rất ổn về thiết kế lẫn tính năng như iPhone 12 Pro. - Sinh viên tiếp cận công nghệ 5G/ 6G Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) cho hay đã mở phòng thí nghiệm nghiên cứu 5G/6G. Đây là phòng thí nghiệm do Viettel hỗ trợ nhằm phục vụ nghiên cứu các công nghệ nền tảng cho mạng 5G, hướng tới 6G. Phòng thí nghiệm nghiên cứu 5G/6G Viettel-HUST bao gồm một hệ thống mạng viễn thông 5G Stand-alone (kiến trúc mạng 5G sử dụng đầy đủ các công nghệ lõi, không phụ thuộc 4G) hoàn chỉnh do Viettel nghiên cứu phát triển từ mạng lõi (xử lý dữ liệu) đến vô tuyến (kết nối với thiết bị đầu cuối). Các nhóm nghiên cứu HUST sẽ sử dụng phòng thí nghiệm để phục vụ nghiên cứu các công nghệ lõi của kết nối không dây thế hệ mới như beamforming (định hướng tín hiệu vô tuyến, giúp cải thiện hiệu suất truyền dẫn với thiết bị đầu cuối), network slicing (phân chia mạng, chia mạng vật lý thành các mạng riêng biệt để đáp ứng các nhu cầu khác nhau), uRRLC (kết nối siêu chính xác ở độ trễ siêu thấp, truyền tải dữ liệu gần như không có lỗi ở độ trễ mili giây). Đây là các công nghệ phục vụ các ứng dụng của 5G như công nghiệp tự động hoá, điều khiển tự động, xe tự lái, phẫu thuật y tế từ xa. Phòng thí nghiệm sử dụng toàn bộ hệ thống mạng viễn thông 5G Stand-alone do Viettel nghiên cứu phát triển từ lớp lõi đến lớp truy cập vô tuyến: 01 hệ thống mạng lõi 5G Core SA và phụ kiện, dung lượng tối đa 1000 thuê bao đáp ứng chuẩn 5G 3GPP Release 17 hỗ trợ các dịch vụ eMBB; 01 thiết bị truyền dẫn Site Router 100Gbps và phụ kiện; 02 trạm thu phát sóng 5G gNodeB 4T4R 4x10W @2600Mhz: 512UE attach; 1.7GbpsDL/150Mbps UL đáp ứng theo chuẩn 5G 3GPP Release 16 hỗ trợ các dịch vụ eMBB. - Chip AI "Blackwell Ultra" GB300 của NVIDIA có sức mạnh "khủng" cỡ nào? NVIDIA "Blackwell Ultra" GB300: GPU "khủng long" với sức mạnh vượt trội. NVIDIA tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI với GPU trung tâm dữ liệu GB300, mang đến hiệu năng vượt trội so với thế hệ trước. Theo thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng, GB300, có tên mã "Blackwell Ultra", sẽ được trang bị bộ nhớ HBM3e lên đến 288GB, gấp rưỡi so với 192GB của GB200. Kiến trúc bộ nhớ cũng được nâng cấp từ 8 lớp lên 12 lớp, sử dụng LPCAMM cho băng thông cao hơn. Hiệu năng FP4 của GB300 cũng được cho là sẽ tăng 50% so với GB200, phục vụ tốt hơn cho các tác vụ AI. Tuy nhiên, đi kèm với hiệu năng "khủng" là mức tiêu thụ điện năng lên đến 1.400W mỗi chip B300. Ngoài ra, GB300 còn được nâng cấp về kết nối mạng, từ ConnectX 7 lên ConnectX 8, và hỗ trợ mô-đun quang 1.6T. Dự kiến, GB300 sẽ được sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2025, có thể trùng với thời điểm ra mắt thế hệ GPU Rubin mới của NVIDIA. Tuy nhiên, GB200, phiên bản tiền nhiệm của GB300, vẫn đang gặp phải một số vấn đề về thiết kế và quá nhiệt, khiến việc sản xuất bị trì hoãn. Bất chấp những khó khăn, nhu cầu về GPU máy chủ của NVIDIA vẫn đang rất lớn, đặc biệt là trong bối cảnh AI bùng nổ. Các đơn đặt hàng từ những khách hàng lớn như Microsoft đã bị tồn đọng trong một năm. - ChatGPT lại sập Trong thời gian gặp lỗi, cụm từ “ChatGPT sập rồi à?” được tìm kiếm nhiều nhất trong lịch sử từ khi ChatGPT ra mắt vào năm 2022. Ngày 27/12, ChatGPT gặp sự cố lớn, khiến hàng nghìn người dùng trên toàn thế giới không thể truy cập. Sự cố kéo dài trong nhiều giờ, sau đó được khắc phục hoàn toàn vào cuối ngày. Vấn đề ít tác động đến khách hàng Việt Nam khi diễn ra vào giữa đêm muộn. Theo thông tin từ trang theo dõi trạng thái dịch vụ của OpenAI, sự cố bắt đầu từ khoảng 13h30 ngày 26/12 theo giờ ET (1h30 ngày 27/12 theo giờ Việt Nam). Trong thời gian xảy ra sự cố, hơn 15.000 báo cáo về việc không thể sử dụng ChatGPT đã được ghi nhận trên Downdetector. Con số này giảm dần xuống dưới 50 khi sự cố được giải quyết vào cuối buổi tối. Người dùng báo cáo không thể sử dụng ChatGPT do lỗi hệ thống nội bộ hoặc không nhận được phản hồi từ nền tảng. Nhiều người cũng lên tiếng trên mạng xã hội, hỏi liệu dịch vụ có bị ngừng hoạt động. Theo Google Trends, cụm từ tìm kiếm “Is ChatGPT down?” (tạm dịch: ChatGPT sập rồi à?) đạt mức cao nhất trong lịch sử từ khi ChatGPT ra mắt vào năm 2022.