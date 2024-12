Điểm tin Công nghệ 28/12: Chưa trình làng, iPhone màn hình gập đã ‘hot tận trời’

iPhone 14 Plus tụt giá sâu, rẻ như bèo cuối năm vì tụt hậu so với iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus; Năm 2025: Tội phạm mạng sẽ nhắm vào các đối tượng nào? - Chưa trình làng, iPhone màn hình gập đã ‘hot tận trời’ Theo báo cáo mới nhất, chiếc iPhone màn hình gập lại của Apple được kỳ vọng sẽ vượt qua đối thủ cạnh tranh, đạt được doanh số ấn tượng. Trong thời gian qua, nhiều báo cáo đã đưa tin về việc Apple đang nghiên cứu iPhone màn hình gập lại. Theo nguồn tin mới nhất, iPhone màn hình gập lại sẽ vượt qua tất cả các "đối thủ" trên thị trường về mặt công nghệ và Apple dự kiến ​​bán được nhiều điện thoại hơn. iPhone màn hình gập lại của Apple sẽ giống như hầu hết các dòng iPhone — sử dụng màn hình do Samsung Display cung cấp. LG Display sẽ không cung cấp màn hình cho chiếc iPhone này vì Samsung có thỏa thuận độc quyền với Apple. Ngoài ra, chiếc iPhone màn hình gập lại cũng được kỳ vọng sẽ giống với điện thoại Galaxy Fold và kinh nghiệm của Samsung sẽ rất hữu ích. Thêm vào đó, chiếc iPhone màn hình gập này sẽ vượt trội hơn các "đối thủ" nhờ 2 điểm sau: - Màn hình chắc chắn hơn, khó vỡ hơn - Nếp nhăn ít thấy hơn Tuy nhiên, mục tiêu sản xuất hàng năm là 15-20 triệu chiếc là khá lớn. Điều này đã từng xảy ra khi công ty có tham vọng lớn đối với kính Apple Vision Pro. Tuy nhiên, điều đó không diễn ra theo đúng như Apple mong muốn. Trên thực tế, kính Vision Pro thậm chí còn phải vật lộn để tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, các điện thoại Galaxy Fold cũng không "bán chạy" như Samsung kỳ vọng. Mục tiêu sản xuất cho thế hệ Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip tiếp theo đã giảm xuống chỉ còn khoảng 5 triệu. Các con số sản xuất trước đó chỉ dưới 10 triệu và không bán hết vì thị trường điện thoại màn hình gập lại vẫn chưa lớn. Với những kỳ vọng lớn như trên, hoặc là Apple rất tin tưởng vào cách tiếp cận iPhone màn hình gập lại hoặc là hãng đang đánh giá quá cao số lượng người muốn mua một sản phẩm mới. Cũng theo báo cáo, quá trình sản xuất iPhone màn hình gập dự kiến ​​bắt đầu vào năm 2026 và sản phẩm sẽ được phát hành trong cùng năm. - Nhẫn Samsung Galaxy Ring 2 sắp ra mắt vào tháng 1 Sự kiện Galaxy Unpacked ngày 22.1.2025 của Samsung sẽ cung cấp cho người dùng nhiều thông tin hơn về dòng điện thoại Galaxy S25, nhưng trang DigiTimes cho biết nhiều khả năng tập đoàn công nghệ Hàn Quốc còn đem lại vài bất ngờ khác. Một trong số đó là nhẫn Galaxy Ring 2. Sự tồn tại của Galaxy Ring 2 chẳng phải điều gì bí mật, vài thông tin rò rỉ trước đó đã tiết lộ đôi chút về thông số kỹ thuật của nhẫn. DigiTimes đưa tin Samsung dự định chính thức ra sản phẩm mới nhân dịp Galaxy Unpacked năm sau, tương tự như lần ra mắt Galaxy Ring phiên bản đầu tiên trong năm nay. Theo DigiTimes, Galaxy Ring 2 sẽ sở hữu thời lượng pin tốt hơn (trên 7 ngày) cùng tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều cảm biến thu thập dữ liệu sức khỏe hơn. Bên cạnh đó Galaxy Ring cũng có thêm 2 kích thước mới nâng tổng số lên 11, nhằm cạnh tranh với nhẫn Oura. Ngoài Galaxy Ring 2, không loại trừ khả năng Samsung ra mắt cả kính thông minh AR được mong chờ từ lâu. Thông tin chi tiết về sản phẩm này còn khá mơ hồ. Chúng được cho trông giống cặp kính thông thường nặng khoảng 50 gam. Tất cả sản phẩm trên đều chưa được bán ngay tại Galaxy Unpacked. Galaxy Ring ra mắt tháng 1 và phải đến mùa hè mới phát hành. Có thể Galaxy Ring 2 cũng tương tự và kính thông minh AR chưa rõ ngày phát hành. - Hàn Quốc sẽ xây dựng trung tâm sản xuất chip lớn nhất thế giới Song song với nhà máy sản xuất chip đầu tiên đi vào hoạt động vào năm 2030, cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm đường sá, cấp nước và điện, sẽ được mở rộng. Ngày 26/12, Bộ Đất đai Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc (MOLIT) cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định một cụm chip ở Yongin, tỉnh Gyeonggi, là khu phức hợp công nghiệp quốc gia, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu, nhằm tạo ra trung tâm sản xuất chip lớn nhất thế giới vào năm 2030. Việc rút ngắn thời gian lựa chọn địa điểm và chỉ định khu công nghiệp phản ánh cam kết của Chính phủ Hàn Quốc trong việc đẩy nhanh các thủ tục hành chính và đảm bảo khởi công xây dựng vào tháng 12/2026, sớm hơn 4 năm so với mốc thời gian ban đầu là tháng 6/2030. Song song với nhà máy sản xuất chip đầu tiên đi vào hoạt động vào năm 2030, cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm đường sá, cấp nước và điện, sẽ được mở rộng. Chính phủ Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu tích hợp khu phức hợp công nghiệp với các khu dân cư xung quanh, biến khu vực này thành một thành phố thông minh lấy công nghiệp làm trung tâm. - iPhone 14 Plus tụt giá sâu, rẻ như bèo cuối năm vì tụt hậu so với iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus iPhone 14 Plus đang là chiếc iPhone màn lớn giá rẻ nổi trội thị trường khi đang được giảm sâu vì đã quá lạc hậu so với iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus. iPhone 14 Plus vì vẫn còn tai thỏ, cổng sạc lightning nên được xem là khá lạc lõng so với đàn em iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus đã nâng lên màn Dynamic Island và sạc type-c. Tuy nhiên, việc tụt giá này lại là cơ hội cho khách Việt sở hữu một trong những smartphone màn lớn với trang bị còn rất mạnh mẽ cuối năm 2024. Cuối năm, khi cao điểm mua sắm Tết đang đến gần, nhiều đại lý cũng đang bắt đầu bán ra iPhone 14 Plus với giá xả kho với giá 18.99 triệu đồng đã có thể sở hữu. Mức giá này rẻ hơn từ 3.5 cho đến 6.5 triệu đồng so với iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus nhưng chênh lệch về mặt công nghệ là không quá lớn trừ những thứ có thể nhìn thấy như phần màn tai thỏ. - Năm 2025: Tội phạm mạng sẽ nhắm vào các đối tượng nào? Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, các hệ thống điều khiển công nghiệp, xe tự hành, máy bay không người lái (drone) sẽ là mục tiêu mới của tin tặc trong năm tới. Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, năm 2025, Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn về an ninh mạng, đặc biệt khi có nhiều sự kiện kinh tế, chính trị và ngoại giao quan trọng dự kiến sẽ diễn ra trong năm. “Sẽ có nhiều vụ việc tấn công mạng mang màu sắc gián điệp, phá hoại. Các kỹ thuật tấn công mạng ngày càng tinh vi, đa dạng, vũ khí mạng được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tăng khả năng dò tìm, khai thác lỗ hổng”- đại diện Hiệp hội An ninh mạng quốc gia dự báo. Những hình thức tấn công chính vẫn là tấn công chủ đích APT, mã độc gián điệp spyware và mã hoá dữ liệu tống tiền ransomware. Các hệ thống điều khiển công nghiệp, xe tự hành, máy bay không người lái (drone) sẽ là mục tiêu mới của tin tặc. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các siêu máy tính, chip lượng tử với khả năng tính toán cực lớn mở ra những cơ hội nhưng cũng kéo theo những thách thức lớn cho an ninh mạng, đặc biệt là thách thức cho các hệ thống, thuật toán mã hoá. Sự gia tăng giá trị của các đồng tiền số (crypto currency) có thể làm tăng nguy cơ tấn công mạng, đặc biệt là các vụ trộm tiền số qua ví điện tử, sàn giao dịch hay thanh toán tiền chuộc dữ liệu bằng tiền số.