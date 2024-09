Điểm tin Công nghệ 26/9: Thông tin về iPhone 17 tiếp tục hé lộ khiến các iFan phấn khích

Google cung cấp trải nghiệm AI độc quyền cho người dùng YouTube Premium; Điều CEO Tim Cook thích nhất ở Apple Intelligence trên iPhone 16 - Điện thoại gập ba của Huawei tạo làm sóng mới tại Trung Quốc Các "ông lớn" trong ngành smartphone Trung Quốc như Xiaomi và Honor học theo Huawei bằng cách ra mắt các mẫu smartphone gập 3, cạnh tranh iPhone trong phân khúc cao cấp. Theo hồ sơ từ Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc (CNIPA), cả 2 công ty này đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho bản thiết kế điện thoại có 2 bản lề. Cụ thể, tập đoàn Xiaomi có trụ sở tại Bắc Kinh đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vào năm 2022 cho một mẫu điện thoại thông minh có 3 camera sau và thiết kế 2 bản lề. Bằng sáng chế này đã được công khai vào ngày 3/9/2024. Tương tự, Honor, công ty con trước đây của Huawei, cũng đã nộp bằng sáng chế cho mẫu smartphone gập 3 vào năm 2021, được công khai vào tháng 4 năm nay. Thiết kế của Honor có hình dạng chữ Z với 2 bản lề và một cụm camera tròn. Ngoài 2 ông lớn này, Tecno, thương hiệu thuộc hãng smartphone giá rẻ Transsion, gần đây cũng đăng tải một video về Phantom Ultimate 2 - điện thoại thông minh gập 3 hình chữ Z với màn hình 10 inch. Theo SCMP, loạt động thái này phản ánh tham vọng của các nhà sản xuất Android hàng đầu tại Trung Quốc. Họ đặt cược vào smartphone gập để cạnh tranh với Apple trong phân khúc cao cấp. Cả Xiaomi và Honor đều đang tìm cách mở rộng danh mục sản phẩm của mình bằng cách tận dụng nhu cầu dành cho dòng thiết bị gập. Đặc biệt là khi thị trường này càng ngày càng cạnh tranh hơn. - Google cung cấp trải nghiệm AI độc quyền cho người dùng YouTube Premium Trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi nhắc đến Google, hầu hết mọi người đều nghĩ ngay đến trí tuệ nhân tạo (AI). Gã khổng lồ công nghệ này đang theo đuổi sứ mệnh tích hợp AI vào hầu hết các dịch vụ của mình, mang lại trải nghiệm thông minh và cá nhân hóa hơn cho người dùng. Sau khi tăng giá cho dịch vụ YouTube Premium, Google tiếp tục triển khai một tính năng AI độc quyền dành riêng cho những người đăng ký gói Premium, tạo nên sự khác biệt so với những người dùng thông thường. Một trong những tính năng AI mới đang được Google giới thiệu là công cụ đàm thoại AI, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với các video trên YouTube. Điều này vốn dĩ chỉ là một thử nghiệm, nhưng hiện đã chính thức ra mắt cho người dùng YouTube Premium tại Hoa Kỳ. Tính năng này hiện chỉ hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh và giới hạn cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Người dùng cần sở hữu thiết bị Android để trải nghiệm, nhưng dự kiến tính năng sẽ được mở rộng cho các thiết bị khác trong tương lai. - Điều CEO Tim Cook thích nhất ở Apple Intelligence trên iPhone 16 Mới đây, Tổng giám đốc điều hành của Apple, CEO Tim Cook đã có chia sẻ thú vị về điều ông thích nhất ở Apple Intelligence trên iPhone 16… Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên chương trình “The Tonight Show with Jimmy Fallon”, CEO Tim Cook đã tiết lộ một thông tin thú vị về Apple Intelligence, một tính năng trí tuệ nhân tạo mới sẽ ra mắt trong tháng tới. Vị CEO Apple cho hay, Apple Intelligence rất quan trọng đối với ông trong việc tóm tắt email, bởi ông nhận được hàng trăm email mỗi ngày. Thật vậy, Apple Intelligence sẽ giúp người dùng dễ dàng tóm tắt nội dung email, nhận diện thông báo quan trọng và thực hiện nhiều tác vụ khác chỉ với một vài cú nhấp chuột. Điều này có thể biến đổi cách mà người dùng tương tác với thiết bị của mình, từ việc đọc và phản hồi email cho đến việc xử lý thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhiều người dùng trên khắp thế giới cũng đang rất háo hức chờ đợi AI tạo sinh này, với hy vọng rằng nó sẽ mang lại những cải tiến rõ rệt cho trải nghiệm sử dụng iPhone. Theo thông tin từ Apple, để sử dụng Apple Intelligence, người dùng cần có ít nhất 4GB bộ nhớ trống trên thiết bị. Điều này đặc biệt quan trọng với các mẫu iPhone đời trước, đặc biệt là iPhone có dung lượng lưu trữ 128GB. Nhiều người dùng có thể sẽ phải tối ưu hóa bộ nhớ của mình để tận dụng tối đa tính năng mới này, khi mà yêu cầu về bộ nhớ có khả năng sẽ tăng lên trong tương lai. Đáng chú ý, Apple Intelligence sẽ khả dụng trên iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, các mẫu iPhone 16, cũng như iPad và Mac chạy chip M1 trở lên. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng Apple Intelligence sẽ là yếu tố then chốt trong việc duy trì sức hút của iPhone 16, đặc biệt là khi doanh số đặt hàng ban đầu có dấu hiệu giảm so với các thế hệ trước. - Đông đảo người dùng Zalo đổi avatar hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia Bộ Thông tin và Truyền thông mới cho ra mắt bộ nhận diện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2024 trên kênh Zalo OA (Official Account). Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia 2024 được khuyến khích hiển thị tại cơ quan, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý, các trang web, ứng dụng di động của các Bộ, ngành, địa phương và trên các báo điện tử của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý từ ngày 01/10/2024 đến ngày 10/10/2024. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng khuyến nghị đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp tại các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Trên không gian mạng, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan địa phương được khuyến khích thể hiện sự ủng hộ với Ngày Chuyển đổi số bằng cách thay ảnh đại diện có hình khung ảnh đại diện (avatar frame). Ngay sau khi thông tin về bộ nhận diện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia được chia sẻ tới các địa phương, đông đảo người dùng Zalo đã thay ảnh đại diện, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số tới bạn bè và nhiều người dùng khác trên mạng xã hội. - Thông tin về iPhone 17 tiếp tục hé lộ khiến các iFan phấn khích iPhone 16 vừa ra mắt, hàng loạt thông tin về thế hệ iPhone 17 đã liên tục xuất hiện khiến cho các iFan của nhà “Táo khuyết” phấn khích. Theo thông tin mới nhất từ chuyên gia Ross Young của Display Supply Chain Consultants, những mẫu iPhone 17 và iPhone 17 Air ra mắt vào năm sau sẽ được trang bị màn hình với công nghệ ProMotion 120Hz. Điều này đồng nghĩa với việc màn hình trên iPhone 17 và iPhone 17 Air (mẫu iPhone mỏng dự kiến thế chỗ của iPhone 17 Plus) sẽ có thể tăng tốc độ làm mới lên đến 120Hz nhằm mang lại trải nghiệm cuộn mượt mà và xem video tốt hơn khi cần thiết. ProMotion cũng sẽ cho phép màn hình trên iPhone 17 và iPhone 17 Air giảm xuống tốc độ làm mới tiết kiệm điện hơn. Những mẫu iPhone 13 Pro có thể giảm xuống 10Hz, trong khi những mẫu iPhone 14 Pro cho đến iPhone 16 Pro có thể giảm xuống 1Hz, cho phép hiển thị màn hình luôn bật (Always-On Display) với những thông tin trên màn hình khóa ngay cả khi thiết bị bị khóa. Tuy nhiên, không rõ liệu iPhone 17 và iPhone 17 Air sẽ giảm xuống mức 10Hz hay là 1Hz. Để so sánh, bộ đôi mẫu iPhone 16 và iPhone 16 Plus vừa ra mắt vẫn dùng màn hình với tần số quét 60Hz. Trong khi, màn hình ProMotion chỉ dành cho những mẫu máy "Pro". Ross Young được biết đến là nguồn tin với độ chính xác khá cao khi cung cấp những thông tin về màn hình trên những sản phẩm mới của Apple. - Thẻ Pokemon hiếm bậc nhất thế giới có giá 360.000 USD Tấm thẻ Pokemon Illustrator holographic hiếm bậc nhất thế giới được sản xuất năm 1998, in hình nhân vật Pikachu nổi tiếng của thương hiệu Pokemon. Một trong những thẻ Pokemon hiếm và được săn lùng nhất trên thế giới đã về tay chủ mới sau khi đạt mức 360.000 USD tại một cuộc đấu giá của Sotheby's ở New York (Mỹ) trong ngày 24/9. Tấm thẻ Pokemon Illustrator holographic nói trên được sản xuất năm 1998, in hình nhân vật Pikachu nổi tiếng của thương hiệu Pokemon. Trên thế giới chỉ có 39 bản sao chính thức của tấm thẻ này. Theo Sotheby's, tấm thẻ được đấu giá lần này là phiên bản duy nhất có chữ ký của Takumi Akabane - một trong ba người sáng lập trò chơi thẻ bài Pokemon. Hiện thông tin về cả người bán và người mua tấm thẻ trên đều được giữ bí mật. Tấm thẻ này từng được phát cho người chiến thắng trong một cuộc thi vẽ tranh năm 1998 do tạp chí CoroCoro Comic của Nhật Bản tổ chức. Một trong những thẻ Pokemon được đánh giá là bảo quản tốt nhất đã được bán với giá 5.275.000 USD vào năm 2021. Tấm thẻ này sau đó được Guinness World Records công nhận là thẻ Pokemon đắt nhất thế giới vào năm 2022.