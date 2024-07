Điểm tin Công nghệ 26/7: iPhone 18 sẽ sử dụng cảm biến camera tiên tiến mới từ Samsung

Hệ thống gồm 11 phân hệ chính, 423 chức năng, 4.618 điểm toạ độ GIS doanh nghiệp trên tổng 39 lớp dữ liệu của 3 phòng chuyên môn, số hóa tổng số 249.890 hồ sơ với 53 lĩnh vực số hóa. Hiện VNPT DMIT đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ngành Công Thương cấp Bộ: Đã chuyển đổi hơn 1 triệu hồ sơ giấy thành hồ sơ điện tử, lưu trữ thông tin của hơn 20.000 địa điểm trên bản đồ; Chuyển đổi, lưu trữ và quản lý thông tin của hơn 1 triệu doanh nghiệp; Kết nối hồ sơ của 128 thủ tục hành chính từ hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; Hơn 40 chỉ tiêu dữ liệu ngành Công Thương đã được đưa lên hệ thống IOC của tỉnh.

Sản phẩm đã được hơn 1000 doanh nghiệp, 500 chuyên viên và 10 Sở Công thương các tỉnh trên cả nước tin dùng và được đánh giá cao vì cung cấp đầy đủ tính năng và công cụ hỗ trợ đắc lực cho Sở Công Thương nâng cao công tác quản lý thông tin, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành cũng như trong công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

- Số tài khoản người Việt bị lộ lọt do nhiễm mã độc tăng vọt

Số tài khoản bị lộ lọt do nhiễm mã độc tại Việt Nam trong những năm gần đây gia tăng đột biến, năm 2023 gấp 31 lần so với năm 2020.

Sáng 25/7, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Kaspersky tổ chức chương trình tập huấn mô phỏng bảo vệ tương tác (KIPS) nhằm nâng cao nhận thức, chủ động ứng phó và tăng cường công tác huấn luyện chống tấn công mạng.

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, hệ thống giám sát kỹ thuật của Cục An toàn thông tin đã ghi nhận hơn 90.000 điểm yếu lỗ hổng an toàn thông tin tại các cơ quan, tổ chức Việt Nam. Số sự cố nghiêm trọng mà đơn vị phải xử lý đã tăng gần 60% so với năm 2023.