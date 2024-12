Điểm tin Công nghệ 26/12: iPhone 18 Pro: Camera đỉnh cao cho người yêu ảnh

Đánh giá ảo do AI tạo ra tràn lan trên Internet; Apple sắp trình làng hàng loạt sản phẩm mới - iPhone 18 Pro: Camera đỉnh cao cho người yêu ảnh Nguồn tin uy tín từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo tiết lộ, thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ đánh dấu một bước tiến lớn về công nghệ nhiếp ảnh với tính năng thay đổi khẩu độ trên hệ thống camera. Hiện nay, các mẫu iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro đều sử dụng khẩu độ cố định f/1.78. Tuy nhiên, iPhone 18 Pro sẽ lần đầu tiên hỗ trợ khả năng thay đổi khẩu độ một cách thủ công. Tính năng này không chỉ cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến mà còn tối ưu độ sâu trường ảnh, mang lại hiệu ứng chụp chân dung chuyên nghiệp hơn. Theo Ming-Chi Kuo, công nghệ mới này sẽ cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh trong các điều kiện ánh sáng phức tạp, từ môi trường ánh sáng yếu đến ánh sáng mạnh. Đặc biệt, sự tham gia của nhà sản xuất BE Semiconductor (Hà Lan) trong cung cấp bộ phận cơ học hứa hẹn đảm bảo chất lượng vượt trội cho cụm camera mới này. Phiên bản cao cấp iPhone 18 Pro Max sẽ nâng trải nghiệm nhiếp ảnh lên một tầm cao mới nhờ khả năng tự động điều chỉnh khẩu độ theo điều kiện ánh sáng. Công nghệ này sẽ được hỗ trợ bởi Sunny Optical và Largan Optical, hai nhà cung cấp lớn của Apple, trong đó Largan đảm nhiệm vai trò chính. Tính năng này không chỉ giúp tránh tình trạng phơi sáng quá mức khi chụp ngoài trời mà còn cải thiện độ chi tiết và sáng rõ trong môi trường thiếu sáng. Dù không phải hãng đầu tiên áp dụng công nghệ thay đổi khẩu độ – Xiaomi và Honor đã tiên phong trước đó – nhưng với danh tiếng về chất lượng hình ảnh và thuật toán xử lý mạnh mẽ, Apple được kỳ vọng sẽ tái định nghĩa chuẩn mực nhiếp ảnh di động. Những cải tiến này không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dùng mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của Apple trong ngành công nghệ. iPhone 18 Pro dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026, hứa hẹn làm dậy sóng giới công nghệ và người hâm mộ Apple toàn cầu. - Đánh giá ảo do AI tạo ra tràn lan trên Internet Các nội dung đánh giá ảo đang tràn lan trên các sàn thương mại điện tử. Thực tế, dịch vụ trả phí đánh giá ảo không phải mới, nhưng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo khiến những nội dung đánh giá trở nên đáng tin hơn… Các công cụ tạo văn bản AI, phổ biến như ChatGPT của OpenAI đang cho phép tạo ra đánh giá ảo nhanh hơn và với khối lượng lớn hơn. Trong khi đó, việc xem đánh giá trước khi mua hàng vẫn luôn là thói quen phổ biến của bất kỳ ai. Công ty Transparency, một công ty công nghệ của Mỹ, cho biết đã phát hiện các bài đánh giá ảo do AI tạo ra bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn từ giữa năm 2023 và tiếp tục tăng lên không ngừng trong thời gian qua. Trong một báo cáo phân tích 73 triệu đánh giá trong ba lĩnh vực: dịch vụ gia đình, pháp lý và y tế, Transparency chỉ ra gần 14% các bài đánh giá có khả năng là nội dung được tạo tự động bởi AI và 2,3 triệu bài đánh giá được tạo ra một phần hoặc hoàn toàn bằng AI. Max Spero, Giám đốc điều hành của công ty AI Pangram Labs, cho biết công ty ông đã phát hiện một số đánh giá do AI tạo ra đã giúp các mặt hàng được đẩy lên hiển thị hàng đầu trên Amazon vì nội dung mô tả chi tiết và có vẻ được suy nghĩ kỹ lưỡng, đến mức khó để phát hiện được trình tạo văn bản tự động. Trước tình hình này, các sàn thương mại điện tử như Amazon, các trang web du lịch Tripadvisor, Expedia và Booking.com cho biết đang phát triển các phần mềm để phát hiện và gỡ bỏ các bài đánh giá ảo. Các công ty cho biết công nghệ của họ đã chặn hoặc xóa một lượng lớn các đánh giá và tài khoản đáng ngờ. - 3 ngân hàng Mỹ bị kiện vì khiến hàng trăm nghìn khách hàng mất 870 triệu USD Wells Fargo, JP Morgan Chase và Bank of America bị kiện với cáo buộc không có biện pháp kiểm soát gian lận trên ứng dụng thanh toán Zelle, khiến hàng trăm nghìn khách hàng mất hơn 870 triệu USD. Ngày 24/12, tờ Los Angeles Times đưa tin Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) tuần trước đã khởi kiện 3 ngân hàng lớn nhất nước này gồm Wells Fargo, JP Morgan Chase và Bank of America, với cáo buộc 3 ngân hàng không có biện pháp kiểm soát gian lận trên ứng dụng thanh toán Zelle, khiến hàng trăm nghìn khách hàng mất hơn 870 triệu USD. Đây là một trong những cuộc đối đầu pháp lý đầu tiên mà Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ phải giải quyết ngay sau lễ nhậm chức trong tháng tới. Theo đơn kiện, ứng dụng Zelle, do 3 tổ chức và 4 ngân hàng lớn tại Mỹ đồng sở hữu, đã vội vã cung cấp dịch vụ vào năm 2017 mà không có các biện pháp bảo vệ người dùng phù hợp. Điều này đã khiến khách hàng thiệt hại hơn 870 triệu USD trong 7 năm qua. Giám đốc CFPB Rohit Chopra nhấn mạnh Zelle đã trở thành “mỏ vàng” cho những đối tượng lừa đảo. Vụ kiện này nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm luật pháp trong tương lai. Theo CFPB, hàng trăm nghìn khách hàng tại 3 ngân hàng (chiếm 73% hoạt động của Zelle) đã khiếu nại về việc bị lừa đảo nhưng đa số bị từ chối hỗ trợ, thậm chí còn được yêu cầu cố gắng thuyết phục chính những đối tượng đã lừa đảo mình để lấy lại tiền. - Realme 14 Pro sắp ra mắt với thiết kế mặt lưng có thể đổi màu độc đáo Realme xác nhận dòng điện thoại 14 Pro sắp ra mắt, hé lộ tính năng độc đáo, hiệu năng mạnh cùng mức giá nổi bật trong phân khúc tầm trung. Theo Gizmochina, Realme vừa chính thức công bố dòng sản phẩm Realme 14 Pro, một trong những mẫu điện thoại thông minh tầm trung được mong đợi nhất, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1/2025. Dòng điện thoại này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tính năng tiên tiến, đáng chú ý là mặt lưng có thể đổi màu khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, giúp sản phẩm trở nên nổi bật trong phân khúc. Dòng Realme 14 Pro sẽ bao gồm hai mẫu: Realme 14 Pro và Realme 14 Pro Plus. Điểm nhấn của sản phẩm là mặt sau của mẫu 14 Pro Plus có khả năng đổi màu khi tiếp xúc với nhiệt độ dưới 16 độ C. Khác với tính năng đổi màu với tia UV trên Realme 9 Pro Plus, công nghệ mới này được phát triển với sự kết hợp cùng nhà thiết kế danh tiếng Valeur Designers của Đan Mạch. Mặt lưng của điện thoại sẽ chuyển từ màu trắng ngọc trai sang màu xanh sáng, sử dụng bột ngọc trai vỏ sò thật và các viên nang siêu nhỏ chứa sắc tố đặc biệt. Mỗi thiết bị sẽ có hoa văn độc đáo nhờ vào sự khác biệt trong cách pha trộn bột ngọc trai. Tuy nhiên, tính năng đổi màu này có một hạn chế: tiếp xúc lâu dài với ánh sáng mặt trời có thể làm giảm hiệu quả theo thời gian, mặc dù hiệu ứng này có thể kéo dài tới 12 tháng nếu sử dụng bình thường. - Apple sắp trình làng hàng loạt sản phẩm mới Apple có kế hoạch giới thiệu MacBook Air M4, iPhone SE 4 và iPad 11 vào năm 2025. Thông tin từ BGR thì MacBook Air M4 sẽ ra mắt vào quý I/2025. Nguồn tin chưa xác định ngày cụ thể nhưng có đưa ra khẳng định đây là sản phẩm đầu tiên ra mắt năm 2025 của Nhà Táo với hai kích thước màn hình là 13 inch và 15 inch. Trước đó, Apple cũng đã từng xác nhận laptop siêu mỏng nhẹ chưa ra mắt thông qua bản cập nhật macOS Sequoiq 15.2. Trong đó, hai model có tên mã Mac 16,12 và Mac 16,13 tương ứng MacBook Air 13 inch M4- 2025 và MacBook Air 15 inch M4- 2025. Bên cạnh đó, Apple cũng dự kiến giới thiệu iPhone SE 4 và iPad 11 tại sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2025. iPhone SE 4 sẽ là phiên bản sửa đổi của iPhone 14 với màn hình OLED 6.1 inch đầy ấn tượng, độ phân giải 2432 x 1170 pixel và mật độ điểm ảnh 460ppi. iPhone SE 4 sẽ có khung viền vuông, mặt kính phẳng ở cả mặt trước và mặt sau giống như iPhone 14. Một điểm đáng chú ý khác là chiếc điện thoại này sẽ loại bỏ nút Home truyền thống và thay thế bằng công nghệ Face ID, giúp nó trở nên hiện đại hơn và bắt kịp với xu hướng chung của dòng sản phẩm iPhone. Trong khi iPad 11 sẽ là bản nâng cấp cho Gen 10 hiện tại, chủ yếu nâng cấp vi xử lý để chạy được Apple Intelligence.