Điểm tin công nghệ 24/9: Những sản phẩm nào sẽ tiếp tục được Apple cho ra mắt trong năm nay?

Theo đó, những người này tự xưng là công an mời người dân làm tài khoản định danh. Tuy nhiên, các đối tượng hướng dẫn người dân cài đặt các “app lạ” trên điện thoại có thể gây ảnh hưởng đến thông tin bảo mật của công dân.

Nhằm ngăn chặn hậu quả xấu xảy ra và phòng tránh gặp phải trường hợp nêu trên, công an TP.HCM khuyến cáo người dân như sau:

Công an chỉ vận động công dân đến trực tiếp trụ sở công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc nơi gần nhất để làm định danh điện tử mức 2;

Chỉ có một app duy nhất là ứng dụng VNeID mới có thể kích hoạt định danh điện tử mức 2;

Việc định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đi làm vì cần phải chụp ảnh, quét vân tay nên người khác không thể làm thay.

Ngoài nội dung trên, nếu có người gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VNeID, hay cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, giấy tờ khác,... để kích hoạt giúp, không cần đến công an, chắc chắn đó là đối tượng có ý đồ xấu. Người dân cần đặc biệt lưu ý và cảnh giác không cung cấp thông tin cho các đối tượng này.

- Cảnh báo tấn công mạng từ 12 lỗ hổng mới

Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) vừa cảnh báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước về 12 lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9/2023.

Danh sách bản vá tháng 9/2023 đối với 59 lỗ hổng an toàn thông tin trong các sản phẩm của Microsoft đã được hãng công nghệ này phát hành mới đây. Qua đánh giá, Cục An toàn thông tin, trực tiếp là Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia – NCSC khuyến nghị các đơn vị lưu ý 12 lỗ hổng.